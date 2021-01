SKREDOMRÅDET: Til venstre i bildet kan man se Tistilbekken, som starter nærmere Ask sentrum og renner ut ved skredområdet. Foto: Anders Martinsen, UAS Norway / P

Geolog om Gjerdrum-skredet: Ganske sikker på at svaret ligger i bekkene

Det vil ta lang tid før vi vet hva som forårsaket katastrofen, men geolog Johan Petter Nystuen er ikke i tvil om hvor man bør lete etter svar.

– Det er ganske sikkert at nøkkelen til forståelsen av utløsningsmekanismene ligger i bekkene, sier geologen.

Før utbyggingene startet på tettstedet Ask i Gjerdrum, var ravinene langs bekkene dekket av vegetasjon. Røtter fra trær, busker og planter spilte en viktig rolle i å holde den kvikkleireholdige massen på plass.







Da vegetasjonen ble fjernet som en del av utbyggingen, ble deler av massene i lia og langs ravinene forflyttet.

– Dette kan ha forstyrret den totale stabiliteten, sammen med utbyggingen, påpeker Nystuen.

Bildeserien viser endringene på Ask fra 1969 og frem til 2020. Vassdraget og dammen midt i bildene er anlagt i nyere tid og tegnet inn på de eldre bildene:

fullskjerm neste Obs! På bildene kan man se et vassdrag og en dam midt i bildet. VG presiserer at dette er anlagt i nyere tid, er tegnet inn på bildene og viser vassdraget slik det fremsto i 2020, altså før skredet.

Stabilitet er sentralt for å forstå faren for skred. Den påvirkes av tyngden til massen som ligger over kvikkleirelaget i skråningen. Jo mer masse, desto større blir belastningen, og desto mindre «beskyttelse».

– En utløsende faktor kan være bekkeerosjon, når erosjon graver seg inn i et sensitivt kvikkleirelag i ravineskråningen. I en kvikkleire som befinner seg på et helt kritisk nivå for stabilitet, vil det kunne gå et skred når som helst, forklarer geologen.

På toppen av dette kan menneskelige inngrep i forbindelse med utbygging påvirke risikoen for erosjon. Når et område bygges ut reduseres arealet der vannet kan trekke seg sakte og forsiktig ned i jordlaget under bakken.

Overflatevann som samler seg på hustak og veier føres veldig raskt ned i bekken.

– Dermed er faren stor for at man i flomperioder får en vannføring som er for høy til at bekken greier å ta det unna uten å begynne å erodere, sier Nystuen.

Målinger VG har fått fra Meteorologisk institutt viser at det i desember 2020 regnet tre ganger mer enn normalen for denne måneden. Særlig dagene rett før skredet kom det mye nedbør.

Forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), Inger-Lise Solberg, har tidligere sagt til VG at nedbør neppe er en direkte årsak til at skredet ble utløst.

KRAFTIG ØKNING: Som tabellen viser kom det unormalt store nedbørsmengder på Ask i desember. Meteorologisk institutt sier de ikke har en formening om dette har noe med skredet å gjøre. Foto: Meteorologisk institutt

Utbygger: Har fulgt alle krav

Advarsler om erosjon dukker opp i mange av byggesaksdokumentene Gjerdrum kommune har publisert etter skredet.

En forutsetning for utbyggingene i Nystulia, der flere boliger ble tatt av skredet, var at NGIs krav til sikring mot erosjon ble fulgt. Utbygger Odd Sæther sier til VG at den jobben ble gjort.

– Vi har fulgt alt vi har blitt pålagt av NGI å følge. Det som er gjort hele tiden i flere år er å stabilisere masser og steinsette bekkeløp, sier Sæther.

Å steinsette bekkeløp innebærer å legge ned en duk og steiner slik at vannet ikke forsvinner inn i leiren.

– Det er NGI som har hatt den prosjekterende og kontrollerende rollen. Det har hele veien vært veldig mange oppfølginger fra NGI, sier utbyggeren, som også roser samarbeidet med kommunen.

– Jeg har full tillit til dem, understreker han.

LEDER NED I SKREDOMRÅDET: Tistilbekken og Brådalsbekken kan sees til høyre i bildet. Det er i forbindelse med disse bekkene det har blitt gjort sikringstiltak. Skredområdet er markert i gult. Foto: NVE

Nystuen: – Burde blinke mange røde varsellys

– Det burde etter min mening blinke mange røde varsellys hvis man i et område som ikke er utbygd begynner å tenke i de baner at «her kan det gå et skred, så her må vi gjøre noe for å bygge ut», sier geolog Nystuen.

Han er klar på at han fraråder utbygging av boligfelt på områder med kvikkleire i grunnen. Det ligger for mye usikkerhet i de geotekniske beregningene man kan gjøre, mener han.

– Det er ikke mulig å ha full oversikt over det totale bildet av hvordan kvikkleireegenskapene fordeler seg. Man kan borre og ta prøver, men de prøvene gjelder strengt tatt akkurat på tidspunktet de ble tatt, og på det stedet prøven ble tatt. Forholdene kan være annerledes et stykke unna, sier Nystuen.

I 2008 advarte hydrolog Steinar Myrabø om problemer med økt vannføring ved flom og erosjon av grunnen i rasområdet i Gjerdrum. Han mener krav om tiltak ikke ble hørt.