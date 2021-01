MENER BARN VIL SLITE MER: Marius Helland Sørensen-Sjømæling, leder for organisasjonen Barn av rusmisbrukere. Foto: Jan Petter Lynau

Reagerer på gjenåpningen av polet: − Ordentlig forbanna

Fagpersoner som jobber med barn og rus reagerer sterkt på gjenåpningen av Vinmonopol-butikkene – og mener det kan føre til at barn som har foreldre som drikker, skammer seg enda mer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Beboere i 25 kommuner lever nå under spesielt strenge tiltak, i et forsøk på å forhindre det muterte, britiske viruset i å spre seg.

I Oslo-regionen er det blant annet stans i breddeidrett for barn og voksne, fritidsaktiviteter – og alle bør unngå besøk hjemme.

Likevel valgte regjeringen søndag kveld å gjenåpne polene, som i helgen først ble stengt som en del av tiltakspakken.

Det får generalsekretær i organisasjonen Barn av rusmisbrukere, Marius Sjømæling, til å reagere:

– Som representant på vegne av barn med foreldre med rusproblemer, blir jeg ordentlig forbanna over måten regjeringen velger å gjøre dette på.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Barn vil skamme seg enda mer

Regjeringen har med dette sagt at Vinmonopolet er viktigere enn fritidsklubben, fotballen, skolen, leirskolen og hytta, mener Sjømæling.

– Altså viktigere enn alt som kan hjelpe barn med å komme unna det som kan være vanskelig hjemme.

Med alle de inngripende tiltakene legges det en stor byrde på barn som vi krever at følger godt med på skolen hjemmefra, påpeker Sjømæling:

– Samtidig er det en levende diskusjon om polet bør være stengt eller ikke.

Barn som sliter med foreldre som har rusproblemer, vil nå skamme seg enda mer over at mamma eller pappa drikker, mener Sjømæling.

– Barnelogikk er ikke alltid logisk, men barn som opplever at deres egne mistanker om at de er feil og føler feil rundt foreldrenes alkoholbruk akkurat nå, finner logikk i at det er de som nå føler feil når glasset med vin kommer til lunsjen på hjemmekontoret.

– Ingen enkel avgjørelse

Gjenåpningen ble et faktum etter at det ble lange køer utenfor vinmonopol-butikker i nabokommunene til Nordre Follo, og at flere ordførere uttrykte bekymring for smittespredning.

Det var ingen enkel avgjørelse å åpne polene i ti kommuner, sa helseminister Bent Høie (H) under søndagens pressekonferanse.

– Det er gode argumenter også for å ha pol stengt i disse kommunene, medga Høie.

HELSEMINISTER: Bent Høie. Foto: Terje Bringedal

Likevel, på bakgrunn av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets råd, samt tilbakemeldinger fra ordfører, valgte regjeringen å gjenåpne

– Nettopp fordi at noe av hensikten er å unngå mobilitet, sa Høie.

Helsedirektoratet anbefalte søndag kveld at Vinmonopolenes utsalg gjenåpnes.

– Vårt råd, etter å ha tatt en ny vurdering av det, også i lys av det som skjedde i helgen, er at vi kan få et problem med at folk reiser lenger og lenger ut for å komme til et Vinmonopol, dersom det er stengt, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Trist og uheldig

Generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud, stusser også på avgjørelsen:

– Vi ser det kan være helsefaglige grunner for å åpne Vinmonopolene igjen, men det sender et trist og uheldig signal til barn og unge som har blitt svært hardt rammet av pandemien og som igjen opplever store innskrenkninger, sier Eriksrud til VG søndag kveld.

GENERALSEKRETÆR: Randi Hagen Eriksrud i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

– Et paradoks

På pressekonferansen søndag kveld fikk helsedirektør Bjørn Guldvog spørsmål om hvorvidt Vinmonopolet er en nødvendig butikk midt i en pandemi.

– Det er naturligvis et paradoks at vi velger å holde Vinmonopolet åpent, når det er såpass restriktive tiltak på andre områder, sa Guldvog.

Han sa videre at det samtidig er slik at dersom polet er stengt i noen kommuner, og åpent i andre, vil det skape en veldig stor mobilitet i befolkningen.

– Som er noe av det aller viktigste å unngå, sa Guldvog, som også påpekte at det er en god del nordmenn som er avhengig av alkohol, og det å da gjøre alkoholprodukter utilgjengelig, kan gi abstinenser.

– Kunne ønske vi fikk bli med på diskusjonen

Generalsekretær i organisasjonen Barn av rusmisbrukere, Marius Sjømæling, har forståelse for dette:

– Selvfølgelig har jeg stor forståelse og respekt for dem som har problemer med alkohol – og for dem er åpning av polet et viktig grep.

Men før polene gjenåpnes, burde det blitt diskutert om det finnes andre tiltak og tilbud for dem som har et alkoholproblem, mener Sjømæling.

– På pressekonferansen kom det frem at det nå er vanskelig for regjeringen å vite hva som vil bli konsekvensene av stengte pol. Vel, på den andre siden virker det også som om det er andre konsekvenser som ikke har blitt vurdert. Jeg kunne ønske vi fikk bli med på den diskusjonen.

– Forundrer seg

Pernille Huseby, generalsekretær i Actis (rusfeltets samarbeidsorgan), oppgir til VG at de har full respekt for det valget regjeringen har tatt – fordi det må gjøres en helhetlig vurdering.

PERNILLE HUSEBY: Generalsekretær i Actis

– Men vi har sett at de organisasjonene som er medlem hos oss, som er til for barn med foreldre som har alkoholproblemer, forundrer seg over at det er så stort engasjement blant voksne at de valgte å reise til andre kommuner for å handle på polet, sier Huseby.

Hun påpeker at Actis sin største bekymring er nedgangen i antall bekymringsmeldinger til barnevern og andre instanser, når vi går inn i perioder med strenge corona-tiltak.

– Det absolutt viktigste er at barn og unge får komme på skolen.