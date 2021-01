Karen Mjør er leder for Studentersamfunnet i Trondheim, som vanligvis er et samlingssted for studenter. Foto: Privat

Spleiser ensomme studenter

Studentledere i Trondheim, Bergen og Oslo er svært bekymret for studentenes psykiske helse. Nå er det satt i gang flere tiltak.

– Ensomhet blant studenter har fått mye oppmerksomhet, men skremmende få konkrete tiltak, sier Karen Mjør, leder for Studentersamfunnet i Trondheim.

Nettopp derfor satte de i gang prosjektet «Studentenes store vennespleising». Målet er å sette sammen små grupper på mellom tre til fem personer, som kan møtes og ha det hyggelig sammen innenfor de restriksjonene som gjelder.

Gjennom et skjema som Studentersamfunnet la ut på Facebook, har folk meldt seg på. Fristen er nå ute og Mjør forteller at responsen har vært enorm. 1168 studenter fra 19 til 40 år har meldt seg på.

– Det ble større enn vi hadde turt å håpe på. Det blir en stor jobb å sette sammen gruppene. Vi prøver å sette dem sammen basert på alder og campus, sier Mjør.



Hun forteller at de har samarbeidet godt med universitetet og høgskoler i området og at Studentsamskipnaden har bidratt med gavekort. For at alle skal ha en mulighet til å delta, uansett økonomisk situasjon, får alle som har meldt seg på en gratis lunsj i kantinen.

Til slutt trekker Mjør frem at det er en reell fare for at folk dropper ut av studiene sine hvis de føler seg ensomme.

Fikk 2,5 millioner for å bedre psykisk helse

I hovedstaden frykter de også at mange studenter nå sliter med ensomhet, forteller Axel Klanderud, pressekontakt for Velferdstinget i Oslo.

– Vi vet at det er mange som sitter på hybelen sin og er mye alene nå, sier han.



Klanderud forteller videre at Velferdstinget i Oslo, som er studentenes interesseorganisasjon, har lignende tilbud som i Trondheim. De startet dette til jul, og har fortsatt etter nyttår.

Tidligere i januar ble det klart at de 15 studentsamskipnadene vi har i Norge skulle få 10 millioner kroner i nødhjelp for å bidra til bedre psykisk helse.

– Studentsamskipnaden i Oslo fikk 2,5 millioner kroner fra regjeringen og vi kommer med våre innspill på hvordan summen kan brukes, forteller Klanderud.

Et av tilbudene studenter nå kan få hos SiO, er å gå tur med en person som man kan prate med.

Han er enig i at det er en veldig vanskelig situasjon, men at han håper at studiestedene kan få åpnet så fort som mulig innenfor det som er forsvarlige rammer.

– Tungt for mange

– I Bergen opplever vi at alle har lyst til å være med på dugnaden, men at det er tungt for mange, sier Anette Arneberg som er leder for Velferdstinget Vest.

Hun trekker frem at spesielt førsteårs studentene hun har pratet med føler seg veldige ensomme.



Også Studentsamskipnaden på Vestlandet har fått støtte fra staten som skal gå til å bedre den psykiske helsen hos studenter. Arneberg forteller at Velferdstinget kontinuerlig jobber for at det skal bli et godt nok psykologtilbud gjennom studentsamskipnaden og at de har prøvd å styrke studentorganisasjonene.

Et konkret tiltak som har kommet fra studentsamskipnaden, er ifølge Arneberg et lavterskeltilbud der folk kan gå på tur sammen.

Både i Bergen, Sogndal, Førde og Stord kan studenter melde seg på for å få seg en tur ledet av en turguide fra studentidretten.

– Det er en god måte der folk kan bli kjent med stedet, fått vært i fysisk aktivitet og møtt folk, sier Arneberg.