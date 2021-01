INNGRIPENDE: Regjeringen stenger ned Oslo og nabokommunene i sørøst, for å slå ned den svært smittsomme, britiske virusvarianten. Bildet er fra Karl Johan. Foto: Hallgeir Vågenes

Oslo varsler stengte barnehager og skoler: − Dramatisk utvikling

Oslo varsler noen dager med stengte barnehager og skoler, frem til rødt nivå er etablert: – Dette kommer vi tilbake til, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Publisert: Nå nettopp

Barneskolene er i dag på gult nivå, mens ungdomsskole og videregående er på rødt. På grunnskolens ti trinn har Oslo 65.000 elever. På barnetrinnet alene er det 50.000 elever.

– For første gang har vi spredning av det muterte og svært smittsomme viruset i Norge, det som kalles villsmitte. Det er en dramatisk utvikling som endrer veldig mye, sier Raymond Johansen.

Under byrådets pressetreff i Oslo rådhus klokken 12.30 lørdag sa byrådslederen av den nedadgående smittetrenden i Oslo fortsetter og at byen er på god vei til å slå ned den siste smitteøkningen.

– Likevel innføres fra i dag de strengeste reglene siden 12. mars. Vi må gjøre alt vi kan for å stoppe det muterte viruset. Vi har sett hvor raskt det smitter i andre land og storbyer, sier Johansen.

Han understreker at alle avgrensninger og detaljspørsmål ikke er avklart, når det gjelder hvordan tiltakene slår ut i praksis.

les også Ny lockdown i Oslo-regionen – strengeste tiltak siden mars

Regjeringen har lagt frem de mest inngripende tiltakene siden mars i fjor, for Oslo og ni nabokommuner sørøst for hovedstaden. Nærmere en million innbyggere er omfattet.

Tiltakene som er iverksatt, gjelder foreløpig til 1. februar. De berørte kommunene er Nesodden, Frogn, Ås, Indre Østfold, Moss, Vestby, Enebakk, Våler i Viken – og Oslo.

Hensikten er å slå ned den uhyre smittsomme, britiske virusvarianten. To sykehjemsbeboere i Nordre Follo er døde og det muterte viruset kan ha spredd seg til barnehager, skoler og ut av kommunen.

Oslo har hatt sosial nedstengning siden november, som 20. januar ble forlenget til 4. februar. Men nå kommer nye tiltak, forbud og restriksjoner som byrådslederen kaler kraftige innstramminger.

– Til forskjell fra tilfellene som er oppdaget i Oslo hvor vi kan spore hvor smitten kommer fra, har man i Nordre Follo ikke funnet smitteveien for utbruddet, påpeker Johansen.

Ifølge Folkehelseinstituttet er 20 tilfeller av den britiske virusvarianten påvist i Oslo. Alle har kjent smittevei.

Byrådslederen sier at full lockdown er innført, fordi vi for første gang ikke klarer å spore smitteveien for det nye viruset.

– Jeg har stor forståelse for alle som er forbannet, lei seg og kjenner på håpløsheten, sier Johansen.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap). Foto: Heiko Junge

Oslo støtter tiltakene som er innført i regionen.

– Jeg håper regjeringen i tillegg til å innføre disse tiltakene, tar ytterligere grep for å hjelpe vår region. At utbruddet også påvirker prioriteringen av vaksinen, bør være en selvfølge, sier Raymond Johansen.

Han har allerede reist spørsmålet om Oslo og de berørte nabokommunene bør få vaksiner på lager, med helseminister Bent Høie (H).

Byrådslederen mener at tilfeller av mutert virus må analyseres så raskt som mulig.

– Vi må være forberedt på at det muterte viruset uten kjent smittevei befinner seg i Oslo.

Han påpeker at det britiske viruset ikke er oppstått i Nordre Follo.

– Det er importert. Vi må gjøre alt vi kan for å stoppe importsmitten. Unntak og særordninger er det å umulig å forsvare, sier byrådslederen i Oslo.

Raymond Johansen mener regjeringen bør vurdere å stenge grensene.

Utdanningsetaten i Oslo satt i formiddag i krisemøter for å vurdere hvilke konsekvenser de nye tiltakene har for de 93.000 elevene og 182 skolene i Oslo.

– Alle skolene har planer for å gå fra ulike nivåer, men det er en stor reorganisering av ressurser å sette ut i praksis, sier utdanningsdirektør Marte Gerhardsen til VG.

Helsebyråd i Oslo Robert Steen (Ap). Foto: Janne Moller-Hansen

Byrådslederen sier at det aller viktigste er å holde avstand til andre.

– Gå på tur, inviter andre med, men hold god avstand, sier byrådslederen.

Se helseminister Bent Høie presentere de nye tiltakene: