Les dagens VG her!

Bruk av kunstig intelligens kan gi verktøy for en mer skreddersydd og skånsom behandling av livmorkreft, viser ny norsk studie. Her er symptomer på sykdommen, og hvordan forskerne ser for seg fremtidens tilbud for disse pasientene.

Publisert: Nå nettopp

Opplevd at sexlysten forsvinner eller ikke kommer - selv når du vil? Da kan det være at en eller flere av forholdets mange sexbremser er på. Her er 16 av dem - og ekspertenes råd.

Fiskekjøperne får ikke solgt fersk skrei i et coronastengt Europa. I stedet henges torsken til tørk og betaling kommer først til høsten. Nå frykter næringen konkurser.

Les også om MGP-finalen, den dramatiske coronasituasjonen og mulige forandringer i vaksineplanen.

Dette - og mye mer - i dagens VG!