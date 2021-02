Nakstad: Bekymret for at vi står i to epidemier i Norge

Dersom den britiske virusvarianten får vokse mye raskere, er det ikke nok med tiltakene vi er vant til, varsler assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I løpet av uken er det varslet om flere nye utbrudd med nye virusvarianter i Norge. Flere kommuner har foreløpig ikke klart å spore smitteveiene.

I Nederland har helsemyndighetene anslått at to av tre nye smittetilfeller er den britiske varianten. Landets helsemyndigheter advarte tidlig mot at de ville stå i to ulike epidemier med ulik vekst: Én med gamle coronavarianter og én med den britiske varianten.

– Mener du også at vi har to ulike epidemier i Norge nå?

– Det er akkurat dette vi er bekymret for, fordi vi er usikre på hvor stor forekomst vi har av mutert virus i Norge. Vi tror ikke det har vært noe stor vekst av mutert virus de siste ukene, mens vi har hatt alle disse strenge tiltakene, men det er stor risiko at den gamle varianten går nedover, men at vi får flere tilfeller av muterte virus, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Det er denne grafen som bekymrer helsetoppene:

Den oransje grafen viser en skjult spredning av den britiske virusvarianten. Økningen kan være vanskelig å oppdage før virusvarianten er dominerende.

– Det er klart at spredningen av viruset oppfører seg litt som to ulike epidemier, men samtidig er det lurt å se på dette som én trussel ved å håndtere ethvert utbrudd, særlig på Østlandet, som er mulig utbrudd med mutert virus, understreker Nakstad.

Nakstad forklarer at den store risikoen kommer i det øyeblikket de fleste tilfellene i en by eller en kommune er muterte virus. Da får man et annet R-tall.

– Da vokser smitten mye raskere av seg selv og det er ikke lenger nok med de vanlige tiltakene vi er vant til for å holde dette i sjakk. Det er en veldig krevende situasjon, sier Nakstad.

Hør Nakstad gjeste dagens ferske episode av podkasten Giæver og Giertsen, med komiker Thomas Giertsen og VG-kommentator Anders Giæver:

Torsdag varslet direktør i Folkhälsomyndigheten i Sverige at den britiske virusvarianten kan føre til en tredje bølge i Sverige.

– Vi har mulighetsrommet i Norge fordi vi har så god kontroll som vi har å slå ned disse utbruddene med muterte virus og holde dette på en armlengdes avstand fortsatt, men det er veldig krevende, sier Nakstad.

Han mener gevinsten ved å gjøre det er veldig stor.

– Kommer vi i en situasjon hvor vi får utbredt spredning av mutert virus, da blir det veldig vanskelig å ha et samfunnsliv som ikke er sterkt preget av restriksjoner, ifølge Nakstad.