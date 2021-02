PROBLEMER: Flere Telenor-kunder har problemer med 4G Tale. Foto: MAURITZ ANTIN / EPA FILE

Telenor hadde telefonproblemer

Flere Telenor-kunder har slitt med å ringe og motta telefonanrop fredag. Problemene skal nå være fikset, sier selskapet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Meldinger og internett fungerer nå som normalt, opplyser pressevakt Magnus Lien til VG klokken 15.30.

Det var de med 4G Tale, altså nyere telefoner, som kunne opplevd problemer. Anrop via 2G skal fungere som normalt.

2G er et gammelt mobilnett, mens 4G Tale er et nytt mer moderne mobilnett som ble lansert i 2015.

De fleste telefoner etter 2015 har derfor 4G Tale. Telenor kunne ikke svare på hvor mange kunder problemene gjaldt eller grunnen til problemene.

Men: Parallelt med at feilen med 4G Tale oppstod, oppstod det også to andre problemer for selskapet.

Sju kommuner i Vestland er rammet av et stort kabelbrudd hos Telenor. Det gjør at kommunene er uten mobil- og bredbånddekning.

Til sammen er det to dekningsbrudd, skriver NRK. Det er ingen sammenheng mellom de tre feilene, sier Lien.

– Det ene er ganske stort. Trolig har vi et brudd i Lønavatnet utenfor Voss, og flere basestasjoner er slått ut.

– Vi har et sjøkabelbrudd utenfor Måløy. Vi er i ferd med å skjøte kabelen. Konsekvensen av feilen er relativt begrenset. Den tredje feilen gjelder kabelbrudd i et vann ved Voss.

Mobil- og bredbåndskunder i følgende kommuner er berørt av feilen: Stranda, Kinn, Voss, Bremanger, Stad, Stryn og Gloppen. Vi beklager overfor alle våre berørte kunder.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange abonnenter som er rammet.I tillegg til bruddet i Lønavatnet er det også brudd i en sjøkabel nær Måløy.