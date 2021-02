GAMMELT: Det er plass til 240 innsatte i det delvis veldig gamle fengselet som ligger midt på østkanten i Oslo. Flere av cellene mangler oppvarming om vinteren og ventilasjon om sommeren. Foto: Odin Jæger, VG

Her sitter flere innsatte isolert over 21 timer i døgnet

OSLO FENGSEL (VG) I dette fengselet fikk de innsatte nok av isolasjonen i desember, da de sto midt i et stort coronautbrudd. En innsatt tente på cellen sin.

– Da kjente jeg på en frykt for at det skulle eksplodere, sier fengselslederen.

I Oslo fengsel, hvor deler av bygningsmassen som brukes stammer fra 1934, brukes isolasjon mye sammenlignet med majoriteten av fengslene. I 2020 ble det registrert over 39.000 timer med isolasjon fordelt på 391 vedtak.

En innsatt kan i løpet av et år generere mange vedtak.

Men det er ikke de vedtaksfestede timene som bekymrer fengselsleder Nils Leyell Finstad. De er de utallige timene som de innsatte sitter isolert fordi bygningsmassen eller bemanningen ikke tillater annet.

– Det er umenneskelig, sier han.

– Det er fortsatt altfor mye isolasjon i Oslo fengsel, selv om vi nå har mer enn to timers fellesskap for alle innsatte per døgn. Vi har dermed lovlige dagsordener, men alt for mye innlåsing. Det er helseskadelig. Det er mye isolasjon av bygnings- og bemanningsmessige årsaker. Den isolasjonen er vanskelig for meg som fengselsleder å forsvare, fortsetter han.

LUFTING: De innsatte kan få tilgang til disse luftegårdene hvor de kan få frisk luft eller ta seg en røyk. Foto: Odin Jæger, VG

Tente på cellen

Det hele tilspisset seg i desember da fengselet stod midt i et utbrudd som på det meste omfattet 114 innsatte og ansatte i karantene eller isolasjon. Det førte til at alt av tilbud til de innsatte ble stengt ned og alle ble låst inn på cellen 22 timer i døgnet.

Tiltak mot isolasjon I Oslo fengsel har regjeringen bevilget fem millioner til et aktivitetsteam i 2021.

Det er satt av 46 millioner til å jobbe med etableringen av et nytt Oslo fengsel, men dette er fortsatt i planleggingsfasen. Vis mer

MØRKT: Slik ser en av de eldre cellene i Oslo fengsel ut. Fengselsleder Nils Finstad påpeker at det er problematisk at cellene mangler dusj, spesielt nå under pandemien. Foto: Odin Jæger, VG

9. desember hadde en av de innsatte fått nok. Han tente på cellen sin og brannmannskapene måtte komme. Andre innsatte reagerte og bråkte ved å rope og sparke i celledørene sine.

Finstad fryktet et regelrett fengselsopprør.

– Blokkene dirret. Det var et støynivå som ikke er mulig å beskrive. Da kjente jeg på en frykt for at det skulle eksplodere, sier Finstad.

– Alle var i praksis isolert og vi visste ikke hvor lenge det skulle vare. Det utløpet var veldig forståelig. Det var så intenst, fortsetter han.

For å kompensere for tap av samvær, permisjoner og skole, satte Kriminalomsorgen inn en rekke tiltak som ubegrenset og gratis telefontid, samvær med familien gjennom iPader og fotballkanaler til de innsatte.

Nå er tilbudene til de innsatte tilbake til normalen etter at utbruddet er over.

Han forteller at de tidligere drev fengselet ulovlig med at flere innsatte fikk mindre enn to timer menneskelig kontakt om dagen.

– Nå driver vi lovlig, men det er fortsatt ikke nok, sier han.

PÅ VEGGEN: Fengelsleder Nils Finstad har skrevet datoen for brannen og bråket i fengselet på veggen på kontoret sitt. Foto: Odin Jæger, VG

– Fengsel er en unik arena for endringsarbeid. De innsatte er nyktre og tilstede og ofte veldig motiverte. Så møter vi det i altfor stor grad med isolasjon. De tilbudene de får er tillegg kraftig underdimensjonert. Det er dårlig samfunnsøkonomi og lite klokt, sier Finstad.

Ullersmo, Bergen, Oslo, Halden, Skien, Ila, Ringerike, Kongsvinger og Åna. Det er fengslene som har langt høyere isolasjonstall enn de øvrige fengslene i Norge.

Til sammen tilbrakte innsatte i disse fengslene nærmere 430.000 timer i isolasjon i 2020. De ble i de samme fengslene fattet over 2700 vedtak om isolasjon av innsatte i fjor.

Til sammenligning tilbrakte innsatte i de 35 resterende fengslene i Norge nærmere 190 000 timer i full isolasjon, altså langt under halvparten.

Det viser en gjennomgang som VG har gjort av Kriminalomsorgens egne tall.

Mye av isolasjonen skyldes pandemien som skyllet inn over Norge. Kriminalomsorgen besluttet tidlig at alle nyinnsatte skulle settes i isolasjonskarantene. Coronapandemien utgjorde over 200.000 timer med isolasjon i 2020.

Etter hvert sluttet fengslene å isolere de nyinnsatte.

KRITISK: Fengselsleder Nils Finstad er bekymret over at det brukes så mye isolasjon i fengselet han er sjef for. Han viser til den gamle bygningsmassen og bemanningsressurser. Foto: Odin Jæger, VG

Mye av isolasjonen skjer også av hensyn til de andres sikkerhet, eller for å oppretteholde ro og orden i fengselet. Denne biten utgjorde over 187.000 timer med isolasjon i 2020, altså godt over en tredjedel av totalen.

Det fengselet som bruker desidert mest isolasjon er Romerike fengsel avdeling Ullersmo med nærmere 77.300 timer fordelt på 392 vedtak. Det fengselet som har flest vedtak er Bergen fengsel med 510 vedtak fordelt på over 40.700 timer med isolasjon.

– Den isolasjonen som er faglig begrunnet, tror jeg vi er gode på. Da får den innsatte i tillegg et vedtak som kan klages på.

Avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Heidi Bottolf, medgir at det er for mye isolasjon i Norges fengsler.

– På generelt grunnlag er omfanget av isolasjon for høyt i norske fengsler. Det gjelder særlig fengsler som ikke har begrenset fellesskapsarealer som for eksempel i Oslo fengsel, sier hun.

– Det er positivt at vi i år kan starte opp syv nye aktivitetsteam i utvalgte fengsler med mye isolasjon, som vil jobbe målrettet mot sårbare og isolerte innsatte. Disse teamene vil bli etablert i Oslo, Ringerike, Ullersmo, Trondheim, Bredtveit kvinnefengsel, Bergen og Åna, legger hun til.