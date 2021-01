DETTE GJØR DE: Den ferske kapasitetsundersøkelsen som viser hva politiet bruker tiden på, er bestilt av Politidirektoratet (POD) og utført av Accenture. Foto: Heiko Junge / NTB

Rapport: Ikke flere patruljer etter politireformen

Politireformen har ikke gitt flere mannskaper i patruljebilene, men politiet bruker like mye tid på folk på bygda som i byene.

Publisert: Nå nettopp

Tidsbruken er justert for innbyggertall og antall oppdrag i byen og på bygda.

Dette er noen av funnene i politiets ferske kapasitetsundersøkelse som baserer seg på data samlet inn i 2019.

Det var 2811 årsverk – eller 20 prosent – av de totalt rundt 14.000 årsverkene som jobbet i politidistriktene i september 2019, som var patruljemannskap.

– Dersom vi ser på utvikling per virksomhetsområde, ser vi at politiets kapasitet til patruljeskift er uendret fra før reform, med en økning på kun to årsverk, heter det i rapporten.

Jenny Klinge, justispolitisk talsperson for Senterpartiet, er ikke imponert. Foto: Ragne Borge Lysaker

Politireformen, som ble innført i 2015 og gjerne kalt «nærpolitireformen», reduserte antallet politidistrikt fra 27 til 12 i løpet av få år. Det skapte mye bråk og flere politikere mente at politiet utviklet seg i feil retning.

– Jeg forstår at regjeringen vil gjøre dette til en gladsak, men det er vanskelig å gjøre det når rapporten fastslår at politiet har fått 2 - to - ekstra årsverk til patrulje når et av hovedmålene med reformen var å få flere politifolk på hjul, sier Jenny Klinge, justispolitisk talsperson for Sp.

– Du er ikke imponert?

– Nei, dette er opp som en løve og ned som en skinnfell. Det er direkte pinlig.

– Myten stemmer ikke

Justisminister Monica Mæland (H) er glad for at rapporten knuser det hun kaller myten om at patruljevirksomheten har gått ned.

NYTT UTSTYR: Justisminister Monica Mæland inspiserer politiets nye utrykningsbiler i oktober. Foto: Frode Hansen, VG

– Den myten stemmer ikke. Vi har samme patruljevirksomhet som tidligere, men et mye sterkere fagmiljø som er spesialisert på forebygging, samt flere fellesenheter, sier hun til VG. Hun legger til at omorganiseringen har avlastet patruljene.

Om politi på hjul Daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) sa til VG i 2017: – Det som hjelper deg er den nærmeste patruljen, og da er det avstanden til den som blir avgjørende. Det er blant annet dette vi vil gjøre bedre med reformen – vi vil ha flere politikontorer, og de skal være på hjul. Vis mer

– Nå skal mannskapene på patrulje styrkes ytterligere. Derfor har vi i høst ansatt fire hundre politifolk. De driver nå med coronaoppdrag, men skal tilføres de geografiske enhetene, sier Mæland.

Justisministeren frykter at opposisjonen vil forsøke å reversere politireformen dersom de vinner valget til høsten.

Både Mæland og beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet er fornøyd med at rapporten viser at politiet bruker like mye tid på folk på bygda som i byene. Tidsbruken er justert for innbyggertall og antall oppdrag.

– Det er bra at politiet bruker like mye tid, relativt sett, på oppdrag i byer og tettbygde områder sammenlignet med steder hvor det bor færre folk, sier beredskapsdirektør Tone Vangen til VG.

Hun er også glad for at rapporten viser at politiet bruker opp mot halvparten av tiden på hendelser som defineres som mindre alvorlige og tidskritiske.

– Selv om det ikke er alt som haster like mye for politiet kan det likevel være alvorlig nok for dem det gjelder, og det er derfor viktig at vi prioriterer også slike saker.

Så mye er de i felten

Ifølge kapasitetsundersøkelsen går 40 prosent av arbeidstiden til andre oppgaver enn operativt arbeid ute.

Tiden politiet ikke er i såkalt operativ tjeneste – altså 40 prosent – brukes til trening, opplæring og administrasjon, som å skrive ut avhør og forarbeid. Sistnevnte omfatter deltagelse på informasjonsmøter, sette seg inn i saker og planlegge oppdrag, samt klargjøre og vedlikeholde biler, IKT- og annet utstyr.

– I rapporten anbefales det å se på teknologiske løsninger som kan effektivisere tidsbruken, sier Vangen og legger til at politiet i større grad skal kunne gjøre mer i bilen ved å ha med seg PC når de er ute på patrulje.

– Dette gir større mulighet for å ferdigstille jobben ute, og mindre behov for å kjøre inn til stasjonen for å ferdigstille arbeidet.

Det finnes ikke sammenligningstall på hvor mye tid politiet brukte på operativt arbeid tidligere, siden dette er første undersøkelsen som ser på dette.

– Er det noe i rapporten som du er misfornøyd med?

– Vi ønsker å se nærmere på tiden som går med til trening og kompetanseheving. Kanskje vi har behov for en helhetlig plan som vurderer om alle politifolk skal trene på de samme temaene 48 timer i året eller om det må sees i forhold til hvilken type jobb de har, sier Vangen.

Treningen, som omfatter blant annet arrestasjonsteknikk og våpenbruk, ligger i dag i snitt på 48 timer.

Langt fra alt arbeid skjer i et skjær av blinkende blålys. Rapporten viser at rundt halvparten av tiden med merkelappen «politioperativt arbeid» brukes til å forebygge lovbrudd.

– Forebygging er vår hovedstrategi. Jo mer tid politiet har til nettopp dette, jo mer kriminalitet kan man forhindre at i det hele tatt skjer, sier Vangen.

IKKE ALT SOM HASTER: Den ferske rapporten viser at patruljemannskapene bruker 53 prosent av tiden på å forebygge kriminalitet. Foto: Heiko Junge / NTB

les også Polititopper slakter politireformen: Oslo-politiet har ikke kraft til gjengbekjempelse

Men når det skjer mest, på kveldene og i helgene, har politiet færrest på jobb.

Rapporten viser til to problemstillinger:

«Den første gjelder bemanningen på ettermiddag i ukedagene, hvor den går markant ned samtidig som et høyt antall hendelser og oppdrag vedvarer utover ettermiddagen. Den andre problemstillingen er knyttet til kveld/natt helg, hvor bemanningen går ned samtidig som antall hendelser og oppdrag får en betydelig økning.»

– Vil dere gjøre noe med dette, Tone Vangen?

– Vi ønsker å se på bemanningen, hvordan man planlegger for en hel uke med natt og dag siden vi ser at antallet oppdrag øker særlig i helgen. Da er det mer ordensforstyrrelser samtidig som det er færrest på jobb. De klarer å løse oppdragene, men vi må se om det er mulig å finne en bedre balanse.

– Betyr det at det blir mer skiftarbeid?

– Det er altfor tidlig på si. Vi er helt i oppstarten med å planlegge og utforske det å ha gode arbeidstidsordninger og samtidig være flere på jobb når det skjer mest.

Rapporten anbefaler også å se på mulighetene til å bemanne sentralbordene utenom ordinær arbeidstid der dette ikke gjøres i dag.

Siden januar 2016 og frem til 1. september 2019 økte bemanningen i politiet med åtte prosent til 17.723. Dette inkluderer alle særorganer, men ikke PST. I desember var dette tallet vokst til 17.810.

– Vi har fått betydelig flere ressurser, og politireformen har i veldig stor grad endret politiets måte å jobbe på. Vi har i dag langt flere rendyrkede spesialister. Jeg mener vi har et bedre politi nå enn før 2015, avslutter Vangen.