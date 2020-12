Måtte springe med barnebarna: − Huset ristet

GJERDRUM (VG) Øystein Gjerdrum (68) passet barna til datteren sin da jordraset gikk på Ask, kun 20 meter fra boligen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg våknet av at huset ristet. Jeg trodde det var en brøytebil eller noe slikt, og tenkte det var voldsomt til brøyting. Så gikk strømmen, og det ble mørkt, og da kommer naboen stormende inn og sier det har gått et ras og vi må evakuere.

Klokken er rett etter klokken fire når Gjerdrum våkner. Politiet har fått de første meldingene om raset som har gått i Gjerdrum kommune på Romerike. Innen få timer vil opp mot 200 personer være evakuert, og flere personer sendt til sykehus.

Flere boliger har gått med i raset, men foreløpig er ingen meldt savnet.

Gjerdrum forteller at han fikk vekket og kledd på barna. Mens de fortsatt var inne kommer det tre skjelv. Ute ser han et stort, dypt hull kun meter fra boligen.

– Jeg sto og funderte på om det ikke skulle stått et rekkehus her. Jeg prøvde å se ned i krateret, og da synes jeg at jeg så hustak 20 meter ned i hullet, sier han.

forrige































fullskjerm neste Foto: Forsvaret 330 Skadronen

Sammen med naboen, som fikk berget katten sin ut av hjemmet, vekker de andre naboer i flermannsboligen.

– Vi løp ned og fikk vekket dem. Så prøvde vi å vekke folk bortover ettersom vi gikk, men jeg var veldig urolig fordi det raset var så nært. Jeg bare ventet på at det skulle løsne, sier Gjerdrum.

Han forteller at han har mange år bak seg i helsevesenet, og at de beholdt roen mens de gikk fra rasområdet og oppover mot kommunehuset.

– Det har helt dødsstille ute. Vi gikk mot sentrum, men alt dette vi gikk på er i en skråning så vi ventet på at noe skulle skje, så vi gikk fort.

– Jeg må si jeg var veldig tørr i munnen og jeg var veldig redd. Jeg ventet bare på at det skulle ryke.

les også Jordskredet i Gjerdrum: Dette vet vi

Gjerdrum og naboene var blant de første som ankom kommunehuset, forteller han.

Kommunen har satt krisestab, og de kommer til et apparat som har begynt å organisere seg. Flere beboere i området kommer til, og snart kommer det busser for å frakte de bort. Gjerdrum er fornøyd med innsatsen fra kommunen.

– Jeg synes de var effektive, dette gikk raskt, sier han.

Ingen av dem skal være skadet, og barnebarna skal håndtere situasjonen godt.

– Barnebarna er rolige nå, men de var opptatt av at de ikke fikk med seg mobilene sine, så det tyder jo på at det går bra, sier Gjerdrum.