FØRST I KOMMUNEN: Jack Johansen (73) fikk den første coronavaksinen i Fredrikstad. Foto: Gisle Oddstad

Vaksineringen er i gang i Norge: − Som et myggstikk

SARPSBORG/FREDRIKSTAD/HVALER/OSLO (VG) Vaksineringen er nå i gang i Norge. I Hvaler kommune blir de ferdig med vaksinering på sykehjemmet allerede i dag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag har de syv kommunene som har fått den første pakken med vaksinedoser som kom til Norge kunnet starte opp vaksineringen for fullt. I løpet av de nærmeste dagene vil om lag 5000 sykehjemsbeboere ha fått vaksine.

– Den kunne jeg tatt ti ganger. Det var som et myggstikk, sier Jack Johansen (73) etter å ha fått det første vaksinestikket som ble satt i Fredrikstad, på Østsiden sykehjem.

At han skulle være den første som fikk vaksine i kommunen, er ikke noe han har tenkt mye på, sier han.

– Det har bare blitt sånn. Tilfeldighetene rår

Blir ferdige med sykehjemmet i dag

Hvaler kommune har ett sykehjem, Dypedalåsen, med 37 beboere. Kommunen har fått 25 vaksiner, og 24 av sykehjemsbeboerne har takket ja til å få vaksine. Det er frivillig å ta vaksinen.

– De som vil på sykehjemmet, de får. Som kommune har vi klart å tilby alle våre sykehjemsbeboere coronavaksine i dag, sier ordfører Mona Vauger i Hvaler til VG.

HVALER: Anna Fjeldberg, født i 1923, får vaksine satt av sykepleierne Anita og Merete på Dypedalåsen sykehjem. Foto: Privat

– Historisk

Ada Løkke (96) ved Tingvoll sykehjem ble den første som fikk coronavaksine i Sarpsborg. Før hun fikk vaksinen, sa hun at hun håper at dette kan være med på å stoppe smitten

Hun gruet seg litt først, men etter at stikket var satt gikk det fint:

– Tenk på det, jeg gråt ikke engang, sa hun, etter en runde med applaus fra dem som så på.

Planen er at kommunen skal vaksinere alle sykehjemsbeboerne i løpet av i dag og de to neste dagene, ifølge helsesjefen i kommunen

forrige





fullskjerm neste SARPSBORG: Her får Ada Løkke (96) vaksine.

– Dette er en historisk dag og jeg er så stolt og glad for at vi skal få oppleve det her. Det er begynnelsen på slutten, og du er utrolig sporty som nå skal være den første personen i Sarpsborg som får covid-19-vaksine, sa ordfører Sindre Martinsen-Evje til Løkke før stikket ble satt.

Det aller første stikket ble satt i Oslo søndag. Her kan du lese om Svein (67) som fikk vaksine aller først i Norge.

Første store leveranse kommer i morgen

Det har tidligere blitt opplyst at den første ordinære leveransen med rundt 40.000 vaksiner skulle komme den 28. januar, men det riktige er at den skulle komme uken som startet med den 28, ifølge Geir Bukholm i FHI.

Den første store leveransen kommer etter planen i morgen, den 29. desember, sier han.

– De skal være på plass i de desentrale lagrene i morgen, og samtidig med det starter planleggingen av utkjøring til kommunene.

Selve utkjøringen vil ikke skje før uken etter, fra den 4. januar.

– Det er logistiske grunner. Når dette kommer inn til de sentrale lagrene skal det kontrolleres at alt er på plass, de skal legges i fryselagrene, det skal lages lister fra kommunene som forhåpentligvis er klare nå over hvem som skal ha, og lages en rutine for å bryte opp og pakke om. Det er en prosess som krever ganske mye kvalitetssikring, og det er viktigere å holde kvaliteten høyt på topp, sier han.

Når en vaksine er tint opp for å sendes ut, holder den bare i fem dager. Kommunene har fått spillerom til å utsette første levering i én uke hvis de trenger det.

Vaksinene fordeles likt basert på antall innbyggere i risikogruppene. I første omgang er det sykehjemsboere som skal få vaksine, og så de eldste.

Sjekk hvor mange vaksiner som har blitt fordelt til din kommune fra den første store pakken ved å skrive inn din kommune i grafikken under: