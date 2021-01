Regjeringen med nye tiltak: − Må sette det sosiale livet vårt på vent

Etter å ha sett et økt smittetrykk den siste tiden, kommer nå regjeringen med strengere tiltak på nyåret. – Ser tegn på at en ny smittebølge er på vei, sier Erna Solberg.

– Jeg ville gjerne ha ønsket dere et godt nyttår, men det nye året har dessverre ikke startet slik vi håpet, sier statsminister Erna Solberg på pressekonferansen søndag ettermiddag.

Regjeringen innfører nå disse påbudene og forbudene frem til 18. januar:

Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.

I tillegg kommer regjeringen med følgende anbefalinger og frarådinger de neste to ukene:

Unngå å ha gjester i hjemmet og vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll.

Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.

Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre:

Om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for «rødt nivå».

Påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.

Påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.

Påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

– Vent med å ha noen på besøk

– Vi ser dessverre flere tegn til at en ny smittebølge kan være på vei, sier Solberg.

Helsemyndighetene frykter at pandemien kan komme ut av kontroll.

– Vi kan ikke la det skje. Sammen må vi ta et krafttak for å hindre at det skjer, sier statsministeren.

Slik smittetallene ligger an nå, kan denne uken få tall som er omtrent på samme nivå som da nedgangen begynte i november:

– Jeg ber dere om å vente med å ha noen på besøk. Vent fjorten dager med å invitere noen hjem. Det er lite smitte blant barn, så barn i barneskolealder og barnehage kan ha barn i samme kohort på besøk. Men alle oss andre, må sette det sosiale livet vårt på vent, sier statsministeren.

Vi har enda ikke sett den fulle effekten av jule og nyttårsfeiringen, hvor mange har vært samlet. Så det er tidlig å si akkurat hvordan tallene blir, situasjonen er uoversiktlig, sier Solberg.

– De nærmeste dagene venter vi at flere som oppholder seg i utlandet, kommer tilbake til Norge. Det nye viruset påvist i England, ser ut til å være mer smittsomt. Denne varianten er også påvist her hjemme.

Rødt nivå

Gjennom pandemien har det vært et klart mål at barn og unge skal bære minst av byrden i bekjempelsen av pandemien. Det er det fortsatt, sier kunnskapsminister Guri Melby.

– Skole er viktig for lære og utvikling, og det er derfor viktig at den er åpen. Regjeringen vil fortsette å prioritere barn og unge. Men vi ser at bruk av rødt nivå i områder med høyt smittenivå, har fungert godt for å begrense smitte, sier Melby.

RØDT NIVÅ: Kunnskapsminister Guri Melby sier at det er viktig å holde skolene åpne. Foto: Jil Yngland

– Tallene gikk kraftig ned for dem mellom 13 og 19 år i ukene etter at rødt nivå ble innført i deler av landet. Så langt vi vet har det ikke vært observert større smitteutbrudd på skoler som har hatt rødt nivå.

Melby sier det er flere barn og unge som har fått påvist den muterte britiske virusvarianten.

Hun understreker at denne gruppen ikke nødvendigvis er mer utsatt for viruset enn andre, men at dette trolig skyldes at man har forsøkt å holde skoler og barnehager åpne.

– Test deg

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kommer med en innstendig oppfordring til folk om å teste seg etter å ha hørt rapporter om at folk har milde symptomer i flere dager før de tester seg.

– I møte med en verdensomspennende pandemi, er det lett å føle seg maktesløs. Hva kan et enkelt menneske gjør med så store utfordringer? Det enkle svaret er at du kan gjøre en forskjell. vi er faktisk helt avhengig av at hver enkelt følger alle rådene og reglene. Bare slik kan vi få kontroll på smitten, sier han.

– Flere kommuner melder nå at mange går med symptomer i flere dager før de tester seg. Mange tenker det bare er en helt vanlig forkjølelse. Coronaviruset slår helt svært ulikt ut hos forskjellige mennesker. Noen blir så dårlige at de blir innlagt, mens andre knapt merker symptomene, fortsetter Ropstad.

– Det er derfor viktig at du tester deg når du bare har milde symptomer. Er du usikker på om du bør teste deg, gå og test deg, sier KrF-lederen.

Anbefalte innstramminger

Helsedirektoratet leverte følgende anbefalinger til regjeringen i forkant:

Maksimalt 5 personer på privat sammenkomst.

Maksimalt 10 personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Maksimalt 200 personer på utendørs arrangement, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Maksimalt 10 personer på kirkevandringer i kristne trossamfunn.

Forbud mot skjenking av alkohol, serveringssteder kan ellers holde åpent.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier de frykter å miste kontroll om de ikke strammer inn nå mens man fortsatt har muligheten til det.

– Vi anbefaler å stramme inn nå fordi vi har hatt smitteøkning i Norge de siste tre ukene, og FHI begeregner et R-tall på 1,3, som betyr at vi kan forvente en betydelig smitteøkning de neste ukene, sier Rostrup Nakstad til VG.

FHI opplyste til VG lørdag at de ville foreslå nye smitteverntiltak som følge av den økte smitten.

FHIs anbefalinger FHI skriver at de anbefaler omfattende nasjonale tiltak, som hovedsakelig bør være råd til befolkningen frem til 18. januar: Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester mv. og aleneboende med 1–2 nære venner.

Private arrangementer utsettes i 14 dager, til 18. januar.

Fritidsaktiviteter: Idretten utsetter oppstart av innendørs trening, kamper og turneringer til etter 18. januar. Dette gjelder også andre fritidsaktiviteter som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Universiteter, høgskoler og fagskoler holder campus stengt for studenter til 18. januar. Undervisningen er digital i denne perioden.

Videregående skoler legger om til rødt nivå fram til 18. januar. På grunn av planlegging er det mulig de må ha total digital undervisning de første to dagene for å omstille seg til rødt nivå de stedene det ikke allerede var innført før jul. På nasjonalt nivå anbefales gult nivå for grunnskolen og barnehager, med mindre den lokale situasjonen tilsier noe annet.

Kjøpesentre anbefales å holde stengt fram til 11. januar (matbutikker kan ha åpent) slik at man unngår trengsel i butikkene og i fellesarealene. For dette punktet bør det være en dialog med sektoren for vurderinger rundt hva som kan være hensiktsmessige tiltak.

Serveringssteder holdes stengt fram til 11. januar. Take-away er tillatt.

Religiøse samlinger (gudstjenester, fredagsbønn mv.) avlyses eller har sterkt redusert deltagerantall fram til 18. januar.

Kulturarrangementer avlyses fram til 18. januar.

Hjemmekontor for absolutt alle som kan. Vis mer

Ber studenter holde seg hjemme

Lørdag skrev regjeringen at det ikke blir fysisk undervisning på studiestedene før 18. januar.

De ber studenter vente med å reise tilbake fra juleferie. Målet er å dempe smittetrykket.

– Det betyr at de som ønsker og har anledning kan bli igjen der de har vært gjennom juleferien og unngå å sette seg på fly, tog eller buss for å reise tilbake til studiestedet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Asheim sier at regjeringen har vært forberedt på at studentene må ha digital undervisning også dette året. Han skjønner at hjemmeundervisning kan være utfordrende.

– Jeg vet det er vanskelig for mange, og min tydelige beskjed til alle rektorene er at de må følge opp studentene sine og lage alternative faglige møteplasser. Vi må alle sammen ta vare på hverandre, sier Asheim.