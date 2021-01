Slik trapper de opp søket igjen fra lørdag morgen

Så snart det er lyst, vil redningsmannskapene sette i gang med nye søk etter overlevende fra skredet. De planlegger for å utvide søksområdet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Man vil benytte seg av den innfartstraseen som er etablert. Så vil man ut fra etterretning og det man har innhentet forsøke å utvide søket inn i en større del av rasområdet, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til VG natt til lørdag.

I løpet av fredagen ble det laget en provisorisk vei som har gjort det mulig for redningsmannskap å ferdes på skredet. Bakkemannskap har vært inne i det sentrale rasområdet.

Mot kvelden valgte politiet å stanse leteaksjonen på bakken på grunn av mørket. Igjennom natten har droner og varmesøkende kameraer blitt brukt til å søke etter overlevende.

Fredag kveld ble det jobbet fortløpende med planer for å komme i gang igjen så tidlig som mulig lørdag morgen, sa Dag André Sylju i politiet på en pressekonferanse i 21-tiden fredag kveld.

– Vårt utgangspunkt er at det fortsatt er mulig å finne levende mennesker i rasområdet, sa han.

Det er fortsatt ni personer som er savnet etter leirskredet på Ask i Gjerdrum natt til onsdag. Politiet fant fredag én omkommet person inne i skredområdet, som ikke er identifisert. De håper obduksjonen vil være klar lørdag.

forrige









fullskjerm neste PAUSE I BAKKESØKET: Det er for risikabelt å søke om natten, i følge politiet.

Ekstra USAR-mannskaper

Et USAR-team med fem hundeførere dro fredag fra Trondheim til Gjerdrum for å bistå i søket. USAR-teamet i Romerriket får allerede bistand fra Oslo.

Et USAR-team (Urban Search and Rescue) er et spesialtrent søketeam som jobber med å lokalisere og redde mennesker ut av raserte bygninger, broer, tunneler eller andre urbane eller industrielle konstruksjoner.

En svensk redningsgruppe fra redningstjenesten i Stor-Göteborg bistår også norske redningsarbeidere. De deltok i aksjonen fredag sammen med norsk USAR-mannskap.

Skredkantene er fortsatt ustabile. Så langt er ni bygg med 31 boenheter tatt.

RASET: Husene som er i farger har forsvunnet i raset. Husene som er i gråtoner står fortsatt. Det gule feltet viser hvor raset gikk. Foto: Kenneth Lauveng

Kan finnes luftlommer

Innsatsleder for helse, Bjørn Nuland, sa fredag kveld at utsiktene for å finne overlevende reduseres mens klokken tikker.

Samtidig sier han at den medisinske gruppen på stedet fortsatt har grunn til å tro at det kan ligge overlevende i skredet.

– Man har eksempler på at dyr er hentet ut i live etter lang tid. I vrakrester kan det finnes luftlommer. Vi jobber for å redde liv helt til håpet er ute, sa han til VG.

BRED ENIGHET: Innsatsledere fra både brann, helse og politi bekreftet fredag at var enige i beslutningen om å ikke søke videre i rasområdet så lenge det er mørkt. Til venstre er innsatsleder for brann, Geir Søndrål, og til høyre står innsatsleder fra politiet, Dag André Sylju Foto: Hanna Hjardar

– Komplisert

Rundt 30 personer har vært inne rasområdet i løpet av fredagen. Søk på bakken er komplisert og risikofylt, men det er rutiner for hvis det skulle gå nye ras med tanke på varsling, forklarte innsatsleder for brann, Geir Søndrål, da søket med bakkemannskaper ble avsluttet fredag kveld.

– Vi legger planer for å utvide søket. Målet er å fortsette søket med full kraft i morgen, sa han.

Redningsarbeidet gjøres med redningshunder. Det var etter anvisning fra hund at den omkomne ble funnet fredag.

– Vi har mannskaper som søker etter punkter som redningshunder påviser og markerer. Vi tar oss ut ved hjelp av styrofoamplater. Sikkerheten blir ivaretatt ved at vi har overvåkning på raskant, forklarte Søndrål fredag.

De tjukke styrofoam-isolasjonsplatene legges ifølge NTB ned som dominobrikker i skredområdet for å gjøre det mulig å bevege seg der.

Kan ta i bruk Forsvarets brolegger

Ingeniørbataljonen i Forsvaret er også klare til å bistå med en brolegger som kan ta mannskaper inn til hus i nedre del av skredområdet. Broleggeren har ennå ikke blitt tatt i bruk, fordi den ble regnet som for tung for grunnforholdene i området det ble søkt i.

Den øvre delen av kjøretøyer sklir ut til en 26 meter lang bro. Forsvaret bruker broleggeren blant annet til å krysse elver.

– Vi bistår politiet med materiell og mannskap. Hvis forholdene er akseptable legger vi ut brolegger. Det kan skje i morgen, sa Joachim Bjørnbak i forsvaret fredag kveld.

BROLEGGER: Fredag formiddag ankom broleggeren fra Forsvaret Gjerdrum. Foto: Terje Pedersen

Planer for å utvide søket