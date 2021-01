MØTTES: Justisminister Monica Mæland og statsminister Erna Solberg møter miljøterapeut Ghulam Abbas og hans kollega Nahom Jonas utenfor Trosterudklubben i bydel Alna i Oslo. Foto: Tore Kristiansen, VG

Vil forby macheter og deling av voldsvideoer

– Det er veldig ille nå! Det vi ser der ute på gata er skremmende, spesielt med bruken av våpen, sier Ghulam Abbas, som tidligere var med i B-gjengen.

Nå jobber han som miljøterapeut med barn og unge i barnevernet, rettet inn mot ungdomskriminalitet øst i Oslo. Sammen med sin kollega Nahom Jonas møtte han torsdag statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland som besøkte fritidsklubben på Trosterud i Alna i Oslo.

– Det er veldig mye kniver og macheter blant de unge, sier han.

På stedet Solberg og Mæland møter ungdommer, bydelsutvalget og miljøterapeutene, skjedde det i høst en knivstikking. Da ble en 16 år gammel gutt stukket ned like utenfor fritidsklubben.

– Vi må snu den trenden med en brutalisering i en del av ungdomsmiljøet, sier Solberg.

Kraftig økning

Sammen med Mæland vil hun nemlig gå inn i valgkampen med noen nye verktøy i verktøykassen. Derfor lanserer de følgende tiltak som et lovforslag til våren.

Forbud mot macheter

Forbud mot å dele voldsfilmer

Forbud mot deltakelse og rekruttering til gjenger

Gjøre det lettere for politiet å inndra kriminelt utbytte

I sommer skrev VG om den kraftige økningen i ungdomsvold - 40 posent flere anmeldelser mellom 2016 og 2020. Da åpnet justisministeren for strengere straffer for unge lovbrytere.

Det skjedde etter at politiet uttrykte bekymring for utviklingen med grovere og mer vold blant unge.

Nå kaster altså regjeringen inn flere lovforslag i kampen for å bekjempe nettopp dette.

– Er dette nok til å snu utviklingen?

– Nei, det er derfor vi skal ha en stortingsmelding. Vi kan gjøre en del med politiet og tilstedeværelse. Men det er veldig mye som skal til for å drive kriminalitetsforebygging, sier Erna Solberg til VG.

Solberg og Mæland ble vist rundt på fritidsklubben like ved Trosterud t-banestasjon i Oslo. Foto: Tore Kristiansen, VG

Må definere macheter

Stortingsmeldingen som statsministeren snakker om handler om å forebygge kriminalitet, særlig blant barn og unge.

Å forby macheter var en del av Granavolden-erklæringen, men å få på plass et forbud har vist seg å være komplisert blant annet fordi man definisjonsmessig må skille macheter fra andre store kniver som samekniver og brødkniver.

Alle kniver er forbudt å bære på offentlig sted. Mæland opplyser at regjeringen vil komme tilbake til detaljene i lovforslaget hva angår definisjon av machete med bakgrunn i høringsinnspillene.

Det kommer ikke egne midler for å følge opp de foreslåtte lovendringene.

– Politiet har ressurser til å følge opp disse potensielle lovendringene. Denne stortingsmeldingen kan avstedkomme budsjettbehov. Vi må se forebygging og bekjempelse som en enhet. Kriminalitetsbildet er helt annerledes enn det var for ti år siden, sier justisminister Monica Mæland til VG.

– Normaliserer vold

Statsministeren tror det er viktig at politiet gis nye verktøy for å hindre spredning av voldsvideoer.

– Voldsvideoer normaliserer vold og skaper en konkurranse. Nå slår man mens noen ligger på bakken. Derfor må vi gjøre noen av de tøffere grepene. Men vi må også sørge for et alternativ til en rekrutterende gjeng i ditt lokalmiljø, sier hun.

– Gjør regjeringen nok for å demme opp for at tilbud er stengt ned under pandemien?

– Vi forsøker jo å gjøre nok, men den helt grunnleggende utfordringen vi har er at mye av det som er gøy betyr at du skal være tettere sammen og det kan vi ikke tillate. Vi jobber mye med kommunene at de ikke skal flytte på ressurser fra skole- og helsetjenesten. Og så ser vi eksempler på at de gjør det.

– Det er nesten umulig at det ikke blir konsekvenser av pandemien, legger hun til.