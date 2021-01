TENNER LYS: Lørdag kveld har flere tent lys og samlet seg utenfor Svolvær skole i Vågan kommune. Foto: AIDEM MEDIA

Fem savnet etter hyttebrann: − Katastrofe for et lite lokalsamfunn

VÅGAN/ANDØY/OSLO (VG) Fire av de fem savnede etter hyttebrannen i Andøy kommune er barn under 16 år.

Publisert:

Fem personer fryktes omkommet etter den voldsomme hyttebrannen i Andøy kommune natt til lørdag, alle hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten.

Fire av de savnede er barn under 16 år, opplyser politiet.







– Kriminalteknikere gjør nå undersøkelser av tomten med mål om å søke etter de savnede. Vi gjør fortløpende vurderinger av hvor lenge arbeidet pågår i kveld, sier operasjonsleder hos politiet, Kenneth Magnussen, til VG klokken 21.45.

Politiet fikk melding om brannen klokken 04.30 natt til lørdag, og politiet opplyser at hytta er var nedbrent da nødetatene kom frem til stedet.

Politiet har tidligere sagt at de frykter at de fem savnede ikke klarte å ta seg ut av hytta og kan være omkommet i brannen.

Både lokale kriminalteknikere og personell fra Kripos jobber i kveld på branntomten.

– Vet dere noe mer om årsaken?

– Det er for tidlig å si, sier Magnussen.

– Katastrofe

Vågan kommune satte lørdag krisestab, åpnet skolene og to kirker og opprettet pårørendesenter.

– Dette er veldig små lokalsamfunn som rammes veldig hardt av en slik hendelse. Det er en katastrofe for et lite lokalsamfunn, sier prost Kristine Sandmæl i Lofoten Prosti.

– Det har vært et godt besøkt tiltak. Vi har hatt mulighet for lystenning, å bare få være sammen og å få prate med noen, sier hun og legger til:

– Veldig mange kjenner noen av de berørte.

PROST: Kristine Sandmæl forteller om et lokalsamfunn i sorg. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Enda mer tragisk

Lørdag kveld har det vært et jevnt tilsig av folk som tenner lys utenfor Svolvær skole.

Rektor ved Svolvær skole, Ronnie Maas Pedersen, er sterkt preget av brannen.

– Vi er i sorg. Det er mange som er involvert og berørt av denne hendelsen, sier han.

Både ansatte, lege og prest tok lørdag ettermiddag imot elever som ønsket en trygg voksen å snakke med.

Også Vågan-ordfører Frank Johnsen synes det er veldig tungt.

– Det at det er fire personer under 16 år, gjør at det som tilsynelatende er en tragisk hendelse blir enda mer tragisk. Det er en helt fortvilt situasjon for mange, sier Johnsen.

UTBRENT: Hytta, som ligger langt fra nærmeste nabo, var helt utbrent da nødetatene omsider kom frem til stedet. Foto: Politiet

Løp for å varsle

En mann klarte å redde seg ut av den brennende hytta.

Han kom seg ut i det han sov i, og da han prøvde å ta seg inn i hytta, skjønte han at det var fånyttes, opplyste operasjonsleder Ivar Bo Nilsson lørdag morgen. Det er svært dårlig telefondekning i området, og han måtte springe rundt fire kilometer uten klær og sko, før han fant et hus med folk i, som videre fikk varslet nødetatene.

Politiet opplyser videre at mannen ble sendt til sykehus på Stokmarknes og at han er svært traumatisert. Mannens fysiske tilstand skal lørdag ettermiddag være stabil.

– Dette er en svært tragisk hendelse. Kommunen ivaretar de pårørende etter beste evne. Dette er et lite lokalsamfunn og alle er preget av en slik forferdelig hendelse, sier politileder Hagen.

PÅ STEDET: Politiet informerer her pressen på stedet.

Politiet vet ikke hva som er årsaken til brannen. Det vil iverksettes etterforskning på stedet. Det gjennomføres også søk rundt hytta.

– Politiets har opprettet sak og iverksatt etterforskning, men det er ingenting som per nå tilsier at det skal dreie seg om noe annet enn en tragisk ulykke, sier politileder Hagen

Bistand fra Kripos og Sivilforsvaret

Politiet opplyser lørdag kveld at mannskap fra Kripos bistår på branntomten sammen med lokale krimteknikere.

Tidligere lørdag ettermiddag bisto også Sivilforsvaret med personell fra Harstad, Svolvær og Vesterålen.

SIVILFORSVARET: Sivilforsvaret er på plass nær åstedet. Foto: Jens André Mehammer / NTB

– Totalt har vi mellom 14 og 16 stykker i innsats, hvor vi støtter politiet med personell, kjøretøy, telt, lys og varme. Vi bistår med vakt, sikring og søk i tillegg til dette, sier sivilforsvarsinspektør Håvard Solhaug til VG.