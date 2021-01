PÅ PLASS: Politi og Sivilforsvaret kjører inn pumper til brannområdet med firhjuling. Foto: BJØRN INGE KARLSEN

Fem savnet etter hyttebrann: Fire savnede er barn under 16 år

ANDØY / OSLO (VG) Fire av de fem savnede etter hyttebrannen i Andøy kommune er barn under 16 år. – Dette er en svært tragisk hendelse, sier politileder i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Hagen.

Ådne Husby Sandnes

Christina Quist

Bjørn Inge Karlsen

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi frykter at de fem ikke har klart å ta seg ut av hytten, og at de kan være omkommet i brannen, forteller Per Erik Hagen, som er leder for politiet i Lofoten og Vesterålen.

Fem personer er lørdag formiddag savnet etter brannen, alle fem er hjemmehørende i Vågan kommune i Lofoten. Fire av de savnede er barn under 16 år, opplyser politiet. Alle de pårørende er varslet.







Politiet fikk melding om brannen klokken 04.30 natt til lørdag, og hytta beskrives i morgentimene som helt nedbrent.

En mann klarte å redde seg ut av den brennende hytta, og måtte løpe flere kilometer for å varsle naboer om brannen, som videre varslet nødetatene.

– Dette er en svært tragisk hendelse. Kommunen ivaretar de pårørende etter beste evne. Dette er et lite lokalsamfunn og alle er preget av en slik forferdelig hendelse, sier Hagen.

Hjemkommune har satt krisestab

Alle de savnede kommer fra Vågan kommune i Lofoten, som lørdag formiddag har satt krisestab. Kriseteam for de pårørende er etablert.

– Vi er en kommune med knappe 10.000 innbyggere. Det at fem av våre innbyggere nå er savnet, det er vi veldig preget av. Det er mange som kjenner mange her, sier ordfører, Frank Johnsen, til VG lørdag formiddag.

Har du tips eller bilder? Ta kontakt med VGs journalister på 2200@vg.no.

En brannbil står her parkert noen kilometer nedenfor hytta. Foto: AMUND-TOBIAS RYDLAND

Politiet vet ikke hva som er årsaken til brannen. Det vil iverksettes etterforskning på stedet. Det gjennomføres også søk rundt hytta.

– Politiets har opprettet sak og iverksatt etterforskning, men det er ingenting som per nå tilsier at det skal dreie seg om noe annet enn en tragisk ulykke, sier politileder Hagen

Løp flere kilometer

Operasjonsleder Ivar Bo Nilsson opplyser at mannen som kom seg ut av huset, løp i flere kilometer for å få varslet.

– Han kom seg ut i det han sov i, og da han kom seg ut, så prøvde han å komme seg inn igjen, men fant ut at det var fånyttes. Det hører med til historien at på stedet der brannen har skjedd, er det veldig dårlig telefondekning. Han har sprunget flere kilometer, til han fant et hus med folk i, som fikk varslet videre til nødetatene.

Klikk for å aktivere kartet

Bistand fra Kripos og Sivilforsvaret

Operasjonslederen opplyser at det nå skal søkes med drone på stedet. Nordland politidistrikt har også bedt om bistand fra Kripos.

– De skal sende opp et lite team kriminalteknikere som skal bistå oss på stedet. Vi må ha rett kompetanse inn på et sånn sted, sier operasjonsleder Bo Nilsson.

Sivilforsvaret bistår lørdag tidlig ettermiddag at de bistår med personell fra Harstad, Svolvær og Vesterålen.

– Totalt har vi mellom 14 og 16 stykker i innsats, hvor vi støtter politiet med personell, kjøretøy, telt, lys og varme. Vi bistår med vakt, sikring og søk i tillegg til dette, sier sivilforsvarsinspektør Håvard Solhaug til VG.

Politiet opplyste i formiddag at det var altfor tidlig å gå inn på branntomta per nå.

– Det er veldig varmt der og det må kjøles ned. Brannmannskaper og politi holder nå vakt ved branntomta, sier operasjonsleder Bo Nilsson.

Arbeidet på branntomten vil starte opp så snart den er tilstrekkelig kjølt ned, antakelig allerede i løpet av ettermiddagen.