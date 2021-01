PÅ PLASS: Politi og Sivilforsvaret kjører inn pumper til brannområdet med firhjuling. Foto: BJØRN INGE KARLSEN

Fem savnet etter brann: − Vi er veldig preget av det

ANDØY / OSLO (VG) Fem personer er savnet etter en hyttebrann i Andøy kommune i Vesterålen. – Det er mange som kjenner mange her, sier ordføreren i de savnedes hjemkommune.

Ådne Husby Sandnes

Christina Quist

Bjørn Inge Karlsen

NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er en kommune med knappe 10.000 innbyggere. Det at fem av våre innbyggere nå er savnet, det er vi veldig preget av. Det er mange som kjenner mange her, sier ordfører i de savnedes hjemkommune Vågan, Frank Johnsen, til VG lørdag formiddag.

Politiet fikk melding om brannen klokken 04.30, og hytta beskrives i morgentimene som helt nedbrent. En mann klarte å redde seg ut av den brennende hytta, og måtte løpe flere kilometer for å varsle naboer om brannen, som videre varslet nødetatene.







Fem personer er lørdag formiddag savnet etter brannen. Alle kommer fra Vågan kommune i Nordland. Kommunen har satt krisestab, og kriseteam for pårørende er etablert.

– De var seks stykker der i går kveld. Av de seks så har vi gjort rede for én person, han som kom seg ut og fikk meldt om brannen. Han er nå på sykehus på Stokmarknes, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Ivar Bo Nilsson, til VG.

– Det er altfor tidlig for oss å gå inn på branntomta per nå. Det er veldig varmt der og det må kjøles ned. Brannmannskaper og politi holder nå vakt ved branntomta, sier Bo Nilsson.

Politiet vet ikke hva som er årsaken til brannen. Det vil iverksettes etterforskning på stedet. Det gjennomføres også søk rundt hytta.

En brannbil står her parkert noen kilometer nedenfor hytta. Foto: AMUND-TOBIAS RYDLAND

Løp flere kilometer

Operasjonsleder Bo Nilsson opplyser at mannen som kom seg ut av huset, løp i flere kilometer for å få varslet.

– Han kom seg ut i det han sov i, og da han kom seg ut, så prøvde han å komme seg inn igjen, men fant ut at det var fånyttes. Det hører med til historien at på stedet der brannen har skjedd, er det veldig dårlig telefondekning. Han har sprunget flere kilometer, til han fant et hus med folk i, som fikk varslet videre til nødetatene.

Bistand fra Kripos

Operasjonslederen opplyser at det nå skal søkes med drone på stedet. Nordland politidistrikt har også bedt om bistand fra Kripos.

– De skal sende opp et lite team kriminalteknikere som skal bistå oss på stedet. Vi må ha rett kompetanse inn på et sånn sted, sier Bo Nilsson.