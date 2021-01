TIERMAKT: AUFs innflytelse i flere Ap-styrte byer er bygd på store mengder kortvarige medlemskap til ti kroner. I 2019 hadde 70 prosent av medlemmene fra 2018 forsvunnet ut. Her heier AUFere på Ap-leder Jonas Gahr Støre etter en partilederdebatt i 2017. Foto: Cornelius Poppe / NTB

AUFs medlemsverving skaper strid: − Lite demokratisk

Med medlemskap til ti kroner, verver AUF tusener av medlemmer. Det gir organisasjonen svært stor innflytelse i mange lokale Ap-lag. Praksisen er omstridt.

Publisert: Nå nettopp

Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF, har over dobbelt så mange medlemmer som Unge Høyre.

Nå kan VG avsløre hva som ligger bak de høye medlemstallene, som skaper frustrasjon blant flere i Ap: I 2019 var seks av ti AUF-medlemmer vervet samme år – og betalte bare ti kroner for å være med.

Det viser tall VG har fått tilgang til.

I 2019 hadde 70 prosent av medlemmene fra året før forlatt AUF, ifølge VGs beregninger.

– For meg er det åpenbart at mange av tikronermedlemmene ikke blir ordinære medlemmer, sier Pål Sture Nilsen, leder i Klæbu arbeiderlag i Trondheim Ap.

AUF er det eneste ungdomspartiet som setter prisen så lavt det første året som medlem, og det har ikke vært offentlig kjent hvor mange tikronersmedlemmer AUF har.

Praksisen er fullt lovlig, men omstridt internt i Ap.

I 2018 feiret AUF medlemsrekord. Da hadde de nesten 13.100 medlemmer, ifølge tallene VG har fått tilgang til.

Kun 3800 ble med videre til 2019.

Nesten 9300 andre forsvant ut, men samtidig kom 6300 tikronersmedlemmer til, viser VGs beregninger.

Tallene er lagt fram for AUF.

– Vi har ingen kommentarer til VG om interne organisasjonsdokumenter, skriver generalsekretær Sindre Lysø i en e-post.

Dette er tallene: VG har fått tilgang på AUFs medlemstall i 2018, 2019 og per 18. oktober 2020 fra kilder.

VG har bedt om detaljerte medlemstall, men AUF vil kun gi ut totalt antall medlemmer. Medlemstallene for 2020 er ikke klare ennå, oppgir AUF.

Tallene i denne saken er fra 2018 og 2019. Siden ungdomspartiene har vært forhindret i 2020 fra å verve på skolebesøk på videregående skoler, er 2019 det forrige normalåret.

AUF oppgir sitt totale medlemstall inkludert støttemedlemmer. Disse er over 35 år, har ingen demokratiske rettigheter i AUF og telles ikke med i lagenes medlemstall, ifølge AUFs egne vedtekter. Derfor er de ikke med i VGs oversikt over totalt antall AUF-medlemmer.

Hvor mange medlemmer AUF mistet fra 2018 til 2019 er regnet ut ved å se på medlemstallene for begge årene. Medlemmene som betalte 50 eller 100 kroner i kontingent i 2019, var også med i 2018. For å finne antallet som falt fra, tok vi antall medlemmer som var med videre til 2019, og trakk fra det totale medlemstallet i 2018.

De andre ungdomspartienes laveste kontingent er 50 kroner (Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, Unge Venstre), 100 kroner (Unge Høyre, FpU, KrFU) og 120 kroner (Senterungdommen). Vis mer

Får makt i Arbeiderpartiet

AUF og Arbeiderpartiet har et tett samarbeid i mange byer, og AUF har delegater på årsmøter i Ap. I motsetning til flere av de andre ungdomspartiene, får AUF ofte stemmer i Ap basert på medlemstallet i sine egne lokallag.

Det første året er medlemsprisen 10 kroner. Året etter øker prisen til 50 kroner for de under 26 år, og 100 kroner for de over.

Ungdomsorganisasjonene kan bestemme helt selv hvor mye de tar i kontingent. Ingen nasjonale støtteordninger gir medlemsstøtte for «tiere».

Men VGs gjennomgang viser at kortvarige tikronersmedlemmene skaffer ungdomspartiet stor makt innad i Arbeiderpartiet og påvirker norsk politikk:

I Trondheim har AUFs høye medlemstall sikret ungdomspartiets innflytelse, blant annet da AUFs kandidat, Julie Indstad Hole (25), fikk tredjeplassen på kommunestyrelisten i 2019. Etter valget ble hun ble utnevnt til kommunalråd og heltidspolitiker.

I Bergen kapret Roger Valhammer (36) topplassen i kommunevalget i 2019, foran Marte Mjøs Persen. Han var støttet av AUF , som hadde 41 av 159 delegater på nominasjonsmøtet. Valhammer vant med 87 mot 65 stemmer, og ble byrådsleder etter valget.

48 av 300 delegater på Aps landsmøte i 2019 var AUF-ere. I sin egen oppsummering av de to siste årene, lister AUF opp 35 politiske seire på landsmøtet, blant annet nei til konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja og «fikk flyttet Arbeiderpartiet på atomvåpen».

VANT KAMPEN: Daværende AUF-leder Ina Libak feirer at Ap vedtok å ikke gå inn for konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Foto: Terje Pedersen / NTB

81 prosent «tiere» i Trøndelag

Trøndelag var AUFs aller største fylkeslag i 2019 med hele 2606 medlemmer. Det gir AUF stor innflytelse i både Trøndelag og særlig i Trondheim.

Bak makten står det i hovedsak tikronersmedlemmer:

I 2019 var 81 prosent av medlemmene i Trøndelag AUF vervet for ti kroner samme år.

I 2018 var 2504 av 3120 medlemmer «tiere», det vil si 80 prosent.

Fra 2018 til 2019 mistet Trøndelag AUF 2633 medlemmer, mens 2119 nye tikronersmedlemmer kom til.

– Kommer med voldsomt mange stemmer

Nilsen i Klæbu arbeiderlag mener tikronersmedlemmene bidrar til et skjevt maktforhold mellom AUF og lokallagene i Ap – hvis de nyvervede AUF-erne ikke følges opp og blir aktive i organisasjonen.

– Da stiller jeg meg spørsmål om det jobbes godt nok med organisasjon. Hvis man da tillater, og det gjør vi jo, at tikronersmedlemmene skal telle med i representasjonen til AUF, så blir det vanskelig.

– Hvorfor blir det vanskelig?

– Fordi de kommer med voldsomt mange stemmer til møter i vår organisasjon, der vi skal fatte viktige politiske vedtak og velge tillitsvalgte.

– Gir det AUF for mye makt?

– Det gir i hvert fall feil form for makt, sier han.

KRITISK: Pål Sture Nilsen i Klæbu arbeiderlag i Trondheim Ap. Foto: Vidar Ruud / NTB

AUF-ledelsen ønsker ikke å stille til intervju. VG har forelagt AUF tallene og kritikken som fremkommer i denne saken, og stilt en rekke spørsmål på e-post.

– Vi er glade i alle medlemmene våre, og alle er like mye verdt. Om man er helt fersk eller sitter på stortinget skal man ha like mye å si i organisasjonen. Det er det fine med AUF. Din mening teller uansett hvor lenge du har vært medlem, skriver Sindre Lysø, generalsekretær i AUF, i en e-post.

Han forklarer gjennomtrekken av medlemmer slik:

– For de aller fleste som er med i AUF er AUF-tida én del av en ellers hektisk ungdomstid. Mange deltar på noen få aktiviteter og har et kortvarig engasjement, før eksamen, kjærlighetsliv, jobb, studietid og andre ting tar over.

LIKE GLAD I ALLE: – Vi er glade i alle medlemmene våre, og alle er like mye verdt. Om man er helt fersk eller sitter på Stortinget skal man ha like mye å si i organisasjonen, skriver Sindre Lysø, generalsekretær i AUF, i en e-post til VG. Foto: Tore Kristiansen, VG

– Pumpet opp medlemstallene

I Trondheim reagerer flere Ap-politikere på at AUFs innflytelse i moderpartiet, når så stor andel av medlemmene kun betaler ti kroner og mange forsvinner fort ut.

– Det er en lite demokratisk måte å skaffe seg innflytelse på, gjennom billige medlemskap i en organisasjon, sier John Stene, styremedlem i Byåsen arbeiderlag og tidligere kommunalråd for Ap i Trondheim.

– Men selv om medlemskapene koster ti kroner, er de vel medlemmer på linje med alle de andre medlemmene?

– Det er de. Men det du har funnet ut nå er at de ikke er medlemmer lenger, altså at de gir seg underveis, sier Stene.

les også AUF-toppenes show på Utøya: Sex-sketsjer og halvnaken dans

– Det er oppsiktsvekkende, for da virker det som om de bare har pumpet opp medlemstallene for å få innflytelse på akkurat det møtet eller akkurat det valget. Det er ikke sympatisk i forhold til medlemskapene til de øvrige, fortsetter han.

På Trondheim Aps årsmøte i februar i fjor stilte fire lokallag, blant annet Byåsen, forslag om å begrense AUFs makt i moderpartiet. Forslagene ble sendt videre til styret og er fremdeles ikke ferdigbehandlet.

Grafikken under viser at i ni fylker var over halvparten av medlemsmassen tikronersmedlemmer i 2019:

Heidi Linge, leder i Charlottenlund arbeiderlag i Trondheim Ap, sier AUF og Ap må finne en løsning sammen.

– Det er i utgangspunktet ikke noe problem at AUF rekrutterer tikronersmedlemmer, problemet er når denne medlemsmassen gir uforholdsmessig stor representasjon inn i moderpartiet, sier hun til VG.

Nilsen i Klæbu Ap mener at AUFs «tiere» svekker tilliten mellom ungdomspartiet og moderpartiet.

– Bruker AUF tikronersmedlemskapene i maktkamper?

– Det vil jeg ikke spekulere i, men det legges jo opp til det når partiets vedtekter tillater tikronersmedlemmer i representasjon.

KRITISK: Heidi Linge i Charlottenlund arbeiderlag i Trondheim Ap. Foto: David Engmo

– Vi er glade i alle

VG har spurt AUF-generalsekretær Lysø om ungdomspartiet bruker tikronersmedlemskapene i maktkamper, og forelagt AUF kritikken som fremkommer i saken.

Lysø gjentar at AUF er glad i alle medlemmer og at alle er like mye verdt.

– Jeg syns Heidi Linge sier det godt. Det er viktig at partiet og AUF setter seg ned og finner gode løsninger sammen. Jeg opplever at det er en stor styrke for Ap å ha sterke AUF-lag som kan være med å skape ny politikk og være motor i valgkampen, skriver han videre.

SJEFEN: Astrid Hoem er leder i AUF. Foto: Janne Møller-Hansen

– Vi mener det er et gode for Ap med sterk representasjon fra engasjerte og reflektere AUF-ere.

Lysø skriver at AUF ønsker at det skal «være lavterskel å engasjere seg politisk».

– Mange medlemmer gjør at vi får flere perspektiver når vi diskuterer politiske saker, vi blir mer representative og det er hyggeligere å være aktiv når man er mange.

Prøver å få flere til å gjenbetale

AUF skriver i sin egen beretning for 2018–2020 at de ser at «antallet medlemmer som er med i organisasjonen over flere år er synkende og man har derfor satt i gang et større arbeid med å få eksisterende medlemmer til å gjenbetale kontingenten sin».

– Vi jobber med å forbedre systemer og rutiner, gjøre det enklere å betale kontingent og har i 2020 iverksatt et enormt ringeprosjekt der vi har ringt til alle medlemmer, skriver Lysø i en e-post til VG.

– Dette vil vi fortsette med, nettopp fordi vi vil ha med flere over lengre tid, samtidig som vi rekrutterer nye medlemmer.