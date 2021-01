Foto: Krimpoddens Øystein Milli og Tor-Erling Thømt Ruud ser nærmere på dommen mot Laila Bertheussen.

Hør Krimpoddens spesialepisode om Bertheussen-dommen

Laila Anita Bertheussen ble ikke trodd. - Tvilen har ikke vært tilstede, sier Krimpoddens Øystein Milli.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen er dømt til ett år og åtte måneder fengsel for trusler og angrep på demokratiet.

– Her var det ikke mye å støtte å få, er VGs krimekspert Øystein Millis oppsummering av den enstemmige dommen mot Bertheussen.

– De fem dommerne var helt enige, på alle punkter.

Hør den ferske episoden her:

Milli påpeker at en ny rettsrunde vil kunne omgjøre resultatet, men at dommen fra Oslo Tingrett ikke gir Bertheussen de lyseste utsiktene.

– En dom som er såpass knusende og enstemmig og grundig, så kan vi - på litt enkel måte - si at du stiller til start med et minuspoeng, sier Milli om sjansene for å frifinnes i en eventuell ankesak.

Anket på stedet

Oslo tingrett mener Bertheussens motiv var å ramme personene bak teaterstykker «Ways of seeing».

les også Ikke trodd på ett ord

– Vi er tilfreds med at vi har fått medhold med så mye vi har fått i denne saken, både når det gjelder jus, faktum og langt på vei straffeutmåling, sa Statsadvokat Frederik G. Ranke om utfallet.

55-åringen må også betale 5000 kroner i oppreisningserstatning til Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Bertheussen anket dommen umiddelbart.

– Dette er sjokkerende. Jeg anker på stedet uten tvil, sa Bertheussen i Oslo Tingrett.