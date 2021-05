KLAR TIL LANDSMØTE: Sylvi Listhaug blir etter alle solemerker valgt til ny Frp-leder på helgens landsmøte. I vinduet kan man også se gjenskinnet av politisk rådgiver Andreas R.K. Jakobsen. Foto: Terje Bringedal

Listhaug med Sp-flørt: − Vår dør står definitivt åpen

Sylvi Listhaug snakker varmt om et fremtidig regjeringssamarbeid mellom Frp, Høyre og Sp. Hun mener det er ubegripelig at Vedum heller har valgt «kommunistene i Rødt» og MDG.

Listhaug innser likevel at et slikt samarbeid vil ligge langt frem i tid. Til høstens valg handler det om å redde dagens mandater.

Fremskrittspartiet skal på landsmøtet til helgen velge Sylvi Listhaug som ny partileder etter Siv Jensen.

I dette VG-intervjuet forklarer Listhaug hvilket Frp vi kan forvente og hvordan hennes drømmeregjering kan se ut.

Først handler det om å gjøre et godt valg til høsten. På målingene hadde Frp rett under 10 prosent oppslutning i snitt i april – langt under de 15 prosentene partiet fikk i 2017. Listhaug vil ikke gi et konkret tall:

– Hva skal til for at du er fornøyd når du får valgresultatet 13. september?

– Jeg håper at vi gjør et så godt valg som mulig, som sikrer flest mulig mandater, sier Listhaug til VG.

På lengre sikt er planen å bygge et stort folkeparti som løfter helse- og eldrepolitikk, og som kan lokke Senterpartiet over på den borgerlige siden i en regjering uten Venstre og KrF.

BLÅ STOL, BLÅTT ALTERNATIV: Sylvi Listhaug møter VG med blå klær, i en blå stol for å lansere et blått alternativ til Norges folk før valget i september. Foto: Terje Bringedal

– Skal alltid søke makt

Listhaug sier at hennes Frp skal søke makt for å løse folks problemer.

Målet er å vokse frem til høstens valg, og frem mot valget i 2025.

– Vi skal ikke bare være kommentator og kritiker, men ha løsninger for folk sine problemer. Vi skal fremover og skape ny politikk, slik vi gjør i det nye partiprogrammet, sier Listhaug.

Hun legger til at det er et privilegium å sitte i regjering.

– Vil du i regjering med Høyre, dersom det blir borgerlig flertall etter valget?

– Frp har sagt at vi foretrekker en ikke-sosialistisk regjering. Vi støtter ikke en regjering vi ikke er en del av og vi har gode erfaringer med å sitte i regjering med Høyre, sier hun.

– Så er det vel slik at svært få beholdt begeistringen etter at de to mindre partiene kom inn i regjering.

– Men folk forstår ikke hva det betyr. Hva skjer etter valget hvis det blir et borgerlig flertall?

– Nå skal velgerne få si sitt. Så har vi sagt at vi foretrekker en ikke-sosialistisk statsminister, og at vi ikke støtter en regjering vi ikke er en del av. Så vil det være politikken som avgjør det, sier Listhaug.

– Har du lyst til å sitte i regjering?

– Når man er politiker i Norge skal man alltid søke makt, men ikke for enhver pris. Det er politikken som avgjør. Så er det velgerne som avgjør hvor sterk makt du får gjennom antallet stemmer du får.

FRIERI: Listhaug synes det er veldig rart at Trygve Slagsvold Vedum samarbeider med venstresiden – med Rødt og MDG – istedenfor henne. Foto: Terje Bringedal

Frir til Sp-Trygve

Hun sier at det ville vært synd for Norge dersom Aps Jonas Gahr Støre blir statsminister etter valget, fordi han vil øke skattene og bruke Oljefondet mer aktivt i klimakampen.

Hun sier at de vil prioritere det hun kaller velferdsmodellens kjerneoppgaver, som helse og eldre – og kutte i bistand, innvandring og integrering og symbolske klimatiltak.

Men hun frir samtidig til hans samarbeidspartner, som hun kjemper om store velgergrupper med: Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er ingen tvil om at mange kunne hatt sansen for en regjering med Senterpartiet, Høyre og Frp, sånn som Sp prater i alle fall. På mange områder ville det vært en regjering som kunne gjort mye bra. Men så er det dessverre sånn at Sp har valgt å heller samarbeide med kommunistpartiet Rødt og Miljøpartiet De Grønne, enn med Frp.

– Mange finner det ubegripelig, inklusive meg. Men det er ikke noe annet vi kan gjøre med det enn å si: Vår dør står definitivt åpen for et samarbeid, hvis de skifter side.

STATSMINISTER? Det har ikke Sylvi Listhaug tenkt på om hun kan bli i fremtiden. Frp har tradisjon for å beholde sine partiledere i mange år. Foto: Terje Bringedal

Peker ikke på Erna

På spørsmål fra VG vil hun ikke si hvem som ville vært drømmestatsminister i en slik regjering – Trygve, Erna eller Sylvi.

– Kunne du tenkt deg å ta en kaffekopp i neste stortingsperiode for å lokke Vedum over på din side?

– Jeg drikker gjerne kaffe med Trygve. Vi har hatt veldig mange gode diskusjoner vi. Men først og fremst har jeg tenkt å bruke tiden på Frps medlemmer og velgere de neste årene, sier hun.

– Kan du bli statsminister en gang?

– Du, det har jeg ikke tenkt på. Det kom litt bardust på, sier hun.

SIER NEI TAKK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier nei takk til en fremtidig regjering med Frp, Høyre og Sp. Foto: Tore Kristiansen

– Tidenes sentralisering

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ringer VG fra traktoren på gården i Stange for å si nei takk til Listhaugs flørt.

– Sylvi Listhaug gjennomførte tidenes sentralisering av Norge da hun var statsråd. Hun var hovedansvarlig for sentralisering av politiet og tvangssammenslåing av fylker som Troms og Finnmark, sier Vedum.

Han er også kritisk til at Listhaug som landbruksminister foreslo å fjerne konsesjonsloven, slik at utlendinger kunne kjøpe opp mer norske naturressurser. Dette ble stoppet i Stortinget.

– Jeg sier at Listhaug sier at dette er over tid. Men når de satt med makt glemte de hvem de var til for. Til og med dieselavgiften økte. De førte en politikk som er motsatt av det vi ville.

Vil ha flere kvinner

Valgkomiteen foran landsmøtet bare innstilt på én kvinne til sentralstyret, Sylvi Listhaug. Flere har imidlertid gått ut og varslet at det vil bli stilt motkandidater til flere av de foreslåtte mennene når det skal stemmes på selve landsmøtet.

Sylvi Listhaug sier at de skal jobbe med mye mer med talentutvikling for å få frem kvinner på lengre sikt, men sender samtidig et tydelig signal til landsmøtet om at det blir litt ensomt på toppen som eneste kvinne.

– Håper du noen vinner frem med kampvotering på landsmøtet da?

– Jeg skal overlate til landsmøtet og velge sine kandidater, men det hadde ikke vært meg imot om det var flere kvinner i partiets sentralstyre.

ENGASJERT: Sylvi Listhaug har den siste tiden engasjert seg sterkt for at pasienter med nervesykdommen ALS som ønsker å prøve eksperimentell medisin. Hun vil gi dem en «right to try». Her hjemme hos Cathrine Nordstrand. Foto: Helge Mikalsen

– Helt avgjørende

Til VG sier Listhaug at helsepolitikk blir en hovedsak i hennes Frp.

Hun tror det er nøkkelen både til vekst og til å få tak i flere kvinnelige velgere og partimedlemmer.

– Det blir veldig viktig å sikre at vi får med flere damer. Både i fremtredende posisjoner, som medlemmer i partiet og som velgere. Da er helse og eldreomsorg den aller viktigste saken, som jeg kommer til å bruke mye tid på fremover, sier Listhaug til VG.

– Det viktigste blir å sikre at folk flest har tilgang til like gode medisiner, helsetjenester, behandling, som de med tykk lommebok.

Hun har engasjert seg i blant annet ALS-sykes rett til å prøve eksperimentell medisin.

– Vi ser at de som ikke har disse pengene må ty til innsamlingsaksjoner og håpe at du får medieoppmerksomhet. Ellers er prisgitt størrelsen på lommeboken, og slik kan vi ikke ha det, sier Listhaug.

– Dere er kjent for innvandringspolitikk, bil, bompenger, avgiftskutt. Er det helse som skal få dere opp til 15 prosent igjen?

– Vi skal bygge troverdighet på alle politiske saker. Men helse og eldre er helt avgjørende viktig for at vi skal greie å løfte oss, sier Listhaug.

KRITISK TIL SYLVI: Mangeårig Frp-representant Kari Kjønaas Kjos gikk hardt ut mot Sylvi Listhaug i et intervju med VG i påsken. Foto: Tore Kristiansen

Skværet opp?

– I påsken fikk du kritikk fra Kari Kjønaas Kjos på rusreformen. Er du for hard i klypa?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det var en sak som et veldig overveldende flertall i landsstyret støttet. Det er sterke meninger i partiet og mange vil hjelpe de sterkt rusavhengige bedre enn i dag, uten å ofre ungdommen med et frislipp. Men jeg skal prøve å finne gode prosesser for saker i partiet, slik at vi finner de beste løsningene som partiet kan stille seg bak.

– Var det en god prosess?

– Den har jeg sagt kunne vært bedre.

– Har dere snakket sammen etterpå?

– Det har vi gjort.

– Er dere godt forlikte?

– Vi hadde en god samtale om det.