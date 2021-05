KRITISK: Leder av Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, mener regjeringens vaksinetilbud til Stortinget er en merkelig vurdering som skaper mye støy og kan skape politikerforakt. Foto: Terje Bringedal

Høyre-topp om vaksinebråk: Kan skape politikerforakt

Heidi Nordby Lunde mener regjeringens beslutning om å tilby vaksiner til Stortinget kan skape politikerforakt, men oppfordrer kollegaene til å takke ja.

Publisert: Nå nettopp

Kritikken har haglet etter at regjeringen prioriterte å gi alle stortingsrepresentanter tilbud om coronavaksine denne uken.

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Frp-leder Sylvi Listhaug sier i dag at de takker nei. I et innlegg i VG mandag raste også 125 kommuneoverleger mot prioriteringen og ber regjeringen snu.

Høyre-topp Heidi Nordby Lunde mener at hennes egen regjerings beslutning kan skape politikerforakt.

Men hun langer også ut mot de politikerne som takker nei.

– Jeg tror at dette tilbudet kan skape politikerforakt. Men jeg mener også at politikerne bidrar ved å gjøre seg høye og mørke når de sier nei, som om de er bedre mennesker enn de som takker ja, sier Nordby Lunde til VG.

Press om å si nei

Hun sier at beslutningen om å prioritere politikerne nå har skapt mye støy og forstår mange av reaksjonene.

Likevel ber Nordby Lunde sine kolleger om å takke ja.

Hun mener det er viktig at alle kan være med på like fot i valgkampen. Og at de kan reise rundt uten å utsette seg selv eller andre for smitte.

– Det er veldig synd hvis noen stortingsrepresentanter nå velger å ikke ta den. Presset på den enkelte for å si nei vil være stort. Hvis noen sier nei, så må nesten alle si nei.

TAKKER NEI: SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum takker nei til vaksinetilbudet fra Stortinget. Foto: Gisle Oddstad

– Vår fordømte plikt

Hun sier at kritikken hagler og det kan se stygt ut for dem som takker ja.

– Jeg skjønner at folk reagerer på at en liten gruppe prioriteres foran for eksempel helsefagarbeidere som ikke er vaksinerte enda. Men de to gruppene er avhengige av hverandre, sier Nordby Lunde og legger til:

– Det er vår fordømte plikt å forsøke å holde demokratiske institusjoner i gang. Vi kan kalles inn på kort varsel for å ta beslutninger som angår alle, inkludert de i førstelinjen. Vi har flere eksempler det siste året på at Stortinget har måttet korrigere initiativer fra regjeringen.

les også 125 kommuneoverleger ber regjeringen snu om vaksinering: – Feil og usolidarisk

– Settes i krysspress

En rekke stortingsrepresentanter har allerede fått tilbud om vaksine, fordi de er prioritert i den vanlige vaksinekøen.

Nordby Lunde sier at hun bor i Gamle Oslo som har kommet langt i vaksineringen og at hun derfor allerede har fått første stikk.

– Tilbudet til Stortinget kommer ikke til å skyve tusenvis ut av køen. Nå er det noen stortingsrepresentanter som setter andre i et krysspress. Vi må tenke oss om, sier hun og legger til:

– Det er jo også viktig at vi har en frisk og rask opposisjon som utgjør en korreksjon til regjeringen for at demokratiet vårt skal fungere. Det gjelder særlig i krisetider.