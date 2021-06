– UVERDIG: Frp-leder Sylvi Listhaug sier det er uverdig at pasienter i Norge ikke får tilgang på livgivende medisin betalt av det offentlige, mens pasienter i land som Danmark, Island og Finland får det. Foto: Terje Bringedal, VG

Listhaug om «pillene eller døden»-dilemma: − En skandale

Frp-leder Sylvi Listhaug sier vi ikke kan sitte og se på at folk dør. Aps talsperson krever at helse- og omsorgsminister Bent Høie rydder opp.

Av Bjørn Haugan

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Reaksjonene er sterke etter VGs reportasje onsdag, hvor det kom frem at norske helsemyndigheter ikke vil dekke kostnadene til livgivende tabletter til norske pasienter med cystisk fibrose (CF), mens pasienter i eksempelvis Danmark får pillene på blå resept.

VG fortalte historien til Ellen Winther, som blir stadig svakere, men som ikke har råd til å kjøpe pillene.

Og om Svein Ivar Mossige og Jorun Grytdal, som bruker 7580 kroner dagen på tre piller, slik at deres datter på 13 kan bli frisk.

– Det er uverdig, ja, det er en skandale at folk som er døende ikke får tilgang til medisiner som kan redde deres liv, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Så urettferdig

Cystisk fibrose er en medfødt arvelig sykdom, som sakte, men sikkert svekker lungene.

Helseminister Bent Høie har sagt til VG at prisen på medisinen er så høy at den ikke står «i et rimelig forhold til den dokumenterte nytten».

– Det er så urettferdig at CF-pasienter i andre land som Danmark, Island og Finland får tilgang på medisin betalt av det offentlige, som kan gjøre dem tilnærmet friske, mens her i Norge maler den byråkratiske kverna så sakte at folk lider og dør mens de venter, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Hun ber Beslutningsforum for nye metoder, som er ansvarlig for å beslutte om en medisin skal bli gratis tilgjengelig for noen pasientgrupper, om å handle.

– Og de bør handle nå. Min beskjed til Beslutningsforum er at de må ta opp denne medisinen nå. Vi kan ikke se på at folk dør, slik Ellen Winther kan risikere. Det er prekært når et liv er avhengig av at noen i et forum endelig klarer å komme til det samme som våre naboland.

Vil ha 300 millioner ekstra til medisiner

Listhaug sier at de i forbindelse med behandlingen av revidert statsbudsjett senere i vår, vil be om at det legges inn en øremerkede penger for å gjøre flere medisiner tilgjengelig.

– Vi mener flere medisiner skal tilbys norske pasienter, slik som våre naboland, og vi vil i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett sette av 300 millioner kroner ekstra. Den nye medisinen som kan hjelpe dem med cystisk fibrose bør være en av medisinene som det nå åpnes for tilgang til gjennom revidert, om ikke Beslutningsforum fikser dette selv, sier Frp-lederen.

Hun opplever at Beslutningsforum sine avgjørelser ikke kan ettergås.

– Ser man på sakene som behandles og avslås i Beslutningsforum så er det dokumenter som er sladdet nesten fra topp til bunn. Det er ikke mulig å få tilgang til informasjon som danner grunnlag for beslutningen. Det er en vegg av hemmelighold, sier hun og viser oss et slikt saksnotat:

– Se her, sier hun:

SLADDET: Sylvi Listhaug er ikke fornøyd med ikke å få innsyn i medisinske dokumenter.

– Alt er sladdet bort. De bedriver et hemmelighold som det må ryddes opp i.

Vi må ha et system der Beslutningsforum kan bli kikket i kortene. Når vi ser hvor mye mer effektive systemene er i våre naboland i slike saker, da må det ryddes opp. Vi bør organisere dette annerledes.

Hun viser til at i Danmark tar det i gjennomsnitt 154 dager før legemidler er innført, i Norge 522 dager.

– Tid er en ressurs mange med alvorlige diagnoser ikke har, sier Listhaug.

Forsvarer å bruke 2,8 millioner kroner

Hun legger til:

– Helsevesenet vårt er der for å redde liv, ikke ha et så stort fokus på penger at folk lider og dør mens de venter på hjelp.

– Hvis denne medisinen koster mer enn 2, 8 millioner kroner i året for en pasient: Går det en grense for hvor mye det offentlige skal betale?

– Frp mener det er et godt stykke frem til den grensen i Norge. Når vi ser at mange flere medisiner gjøres raskere tilgjengelig i våre naboland så har vi mye å gå på, sier Listhaug.

Tuva Moflag sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité for Ap.

KREVER OPPRYDDING: Aps Tuva Moflag sier noe må være riv ruskende galt. Foto: Fredrik Hagen

Hun krever full opprydding.

– Helse- og omsorgsminister Bent Høie må straks rydde opp i dette. Noe må være riv ruskende galt med beslutningsprosessen i Norge, når Danmark og andre land for lengst har tilbudt denne medisinen på blå resept.

Ellen Winther formidlet sin fortvilelse slik i reportasjen i VG:

– De tablettene er det siste lille håpet jeg har igjen. For meg er det enkelt; det er tablettene eller døden, sa hun.

SYK: Ellen Winther får oksygen gjennom en ledning og har 22 prosent lungekapasitet. Foto: Helge Mikalsen

Moflag sier at det ikke skal være slik.

– Jeg kjenner at min sosialdemokratiske ryggmargsrefleks slår kraftig inn: Vi kan ikke ha det slik at noen kan kjøpe seg livsavgjørende piller, mens andre ikke har råd.

Hun legger til:

– Problemet er ikke at noen gjør det, men at de fleste ikke har råd til å bruke 7580 kroner dagen på tabletter. Vi kan heller ikke ha det slik at folk blir ruinert eller må sette seg i stor gjeld fordi de må vente på at systemet blir enige.

Nye metoder (NM) ble opprettet 1. januar 2020 og er et nasjonalt system for innføring av nye metoder/medisiner i spesialisthelsetjenesten.

– Da regjeringen la frem modellen med Nye metoder og Beslutningsforum, ønsket vi å evaluere Beslutningsforum før den ble vedtatt. Det sa regjeringen til Sylvi Listhaug nei til, sier Moflag.

Full støtte fra SV

Helsepolitiske talsperson i SV, Nicholas Wilkinson, sier de vil ha endring.

– Saker som dette er noe av det mest alvorlige jeg leser som helsepolitiker, og jeg støtter fullt ut kravet om et bedre system. SV har lenge tatt til orde for å avvikle Beslutningsforum og å sikre åpenhet om priser, slik vi blant annet ser i Danmark. Denne saken understreker nettopp hvorfor det er nødvendig.

– Er i gang med å evaluere

Helse- og sosialminister Bent Høie sier de tar utfordringene som tas opp, på alvor.

UNDERSØKER: Bent Høie sier de er i gang med å evaluere Nye Metoder. Foto: Hanna Kristin Hjardar

– Vi er i gang med å evaluere systemet for Nye metoder. En viktig del av evalueringen blir nettopp å undersøke hvordan saksbehandlingen fungerer, både når det gjelder tid og involvering av brukerne. Dette vil være viktig kunnskap for videreutvikling av systemet, sier han.

Krever individuell vurdering av behandlingsbehov

Ellen Damhaug Scheel, daglig leder i Norsk forening for Cystisk fibrose, mener Høie tar feil.

– Stortinget har påpekt at pasientenes individuelle rettigheter skal og må ivaretas i systemet. Dette er regjeringen ansvarlig for. Dette er en sak som nettopp treffer dette poenget fra Stortinget, sier hun og viser til de to familiene VG har skrevet om:

– Det er mennesker som absolutt ikke kan vente på behandling, og som av individuelle årsaker ikke kan få lungetransplantasjon. De er pasienter som skiller seg fra pasientgruppen, og som må få sitt individuelle behandlingsbehov vurdert, slik Stortinget har sagt det skal være, sier hun.