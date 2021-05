KRITISK: Frode Nilsen er talsmann for en interessegruppe for personer med klareringsutfordringer. Foto: Mattis Sandblad, VG

Hundrevis mister sikkerhetsklarering

I fjor ble 744 personer nektet eller gitt begrenset sikkerhetsklarering i Norge. Mange vedtak blir gjort på sviktende grunnlag, mener Frode Nilsen, talsmann for en interessegruppe for personer med klareringsproblemer.

– Det er en rød tråd i disse sakene. Veldig ofte ser vi at sikkerhetsmyndighetene ikke har gjort gode nok undersøkelser rundt folks lojalitet, pålitelighet og dømmekraft – før sikkerhetsklareringen blir inndratt, sier han.

De siste dagene har VG omtalt to saker der norske ambassadører mistet sikkerhetsklareringen etter å ha innledet forhold til en person fra et fremmed land. Begge ble fratatt ambassadørstillingen og beordret hjem til UD i Oslo.

Nilsen er talsmann for «Gruppen av militært tilsatte med klareringsutfordringer». Han sier gruppen jevnlig blir kontaktet av personer som reagerer på at de har mistet sikkerhetsklareringen, både i statlig og privat sektor.

– Vi kontaktes av folk i Forsvaret, Utenriksdepartementet, politiet, og andre etater i forsvarssektoren. Men denne problemstillingen gjelder også alle som har stillinger med krav til sikkerhetsklarering i privat sektor. Det kan være kommunalt ansatte for eksempel innen beredskap, og ansatte i sivile konsern som leverer tjenester og som er en del av totalforsvaret.

Ifølge Nilsen ble klareringspraksisen strammet kraftig inn i 2014 eller 2015, etter at Russland invaderte og annekterte Krim.

– Da skjedde det noe rundt bevisstheten. Siden har det vært drevet det vi opplever som nærmest en heksejakt på folk, sier han.

De siste tre årene er det avsagt to dommer i Oslo tingrett der vedtak i klareringssaker er kjent ugyldige.

– Når vi leser dommene fra 2018 og 2020, og flere rapporter fra EOS-utvalget, der det stadfestes at borgeres rettigheter er krenket, ser vi klare eksempler på myndighetsmisbruk, og det er bekymringsfullt, sier han.

Nilsen sier at de som er tilsluttet interessegruppen har hatt stor tillit til klareringsmyndighetene, men at denne tilliten har slått sprekker de siste årene.

– Vår erfaring er at det er store svakheter i både lovanvendelse og lovforståelse hos sikkerhetsmyndighetene. Det foreligger to dommer i Oslo tingrett som slår fast at folk er fratatt klareringen på ugyldig grunnlag, og snart kommer en tredje sak opp for behandling i rettsapparatet, sier han.

BLE KALT HJEM: Toppdiplomaten Olav Myklebust (53) mistet sikkerhetsklarering og ambassadørjobb etter at han ble kjæreste med en thailandsk kvinne. Foto: Mattis Sandblad

Ifølge Nilsen mister noen sikkerhetsklareringen etter å ha hatt en relasjon til personer i mange år.

– Det kan være personer som har vært gift i både fem og ti og femten år. De har fylt ut en personopplysningsblankett og blitt reklarert i henhold til gjeldende tidsintervall. Så mister de plutselig klareringen, uten at det har kommet frem noe tilleggsinformasjon som skulle tilsi at klareringen var i fare.

For mange virker dette helt uforståelig, sier Nilsen.

– Noen går helt i kjelleren, fordi man havner i samme kategori som folk som har gjort noe galt eller kriminelt, eller som har forbrutt seg mot sikkerhetsloven.

1. januar 2019 trådte en ny sikkerhetslov i kraft i Norge. Der var det krav om at langsiktig sporbarhet også skal gjelde for familie og andre nærstående, så langt tilbake i tid som 10 år.

HAR DANNET GRUPPE: Frode Nilsen bistår personer som har mistet eller blir nektet sikkerhetsklarering. – Noen går helt i kjelleren, sier han. Foto: Mattis Sandblad

I den nye loven er begrepet nærstående definert som personer som er i nær familie eller som har annen nær tilknytning som kan ha betydning for om en person er sikkerhetsmessig skikket.

– I den gamle loven var nærstående definert mer snevert. Nå er det slik at nærmest hvem som helst kan defineres som nærstående. Er du nærstående venn med en nabo fra et land som blir vurdert til å utgjøre en høyere sikkerhetsrisiko for Norge og Nato enn andre land, kan du risikere å miste klareringen, spesielt dersom personen ikke er sporbar 10 år bakover i tid.

Nilsen sier at de ofte ser at det tas klareringsbeslutninger på et ensidig grunnlag.

– Det blir vist til en hypotetisk risiko for at en person kan påvirkes, uten at det blir foretatt en individuell, konkret og helhetlig vurdering av personen. Det mener vi både er rettsstridig, og bryter individets rettssikkerhet.

Nilsen sier at det ofte ikke er innhentet informasjon fra annet hold.

– Mange har heller ikke fått møte til sikkerhetssamtale, slik loven åpner for. Resultatet blir at det fattes vedtak som er i strid med lovens intensjon.

I fjor behandlet sikkerhetsmyndighetene 30.523 forespørsler om klarering. Det ble fattet negative avgjørelser i 744 saker, mer enn dobbelt så mange som året før, og 119 av disse ble sendt til klagebehandling, får VG opplyst hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

– Tallet for avslag omfatter både de som ikke er klarert, de som har fått lavere klareringsnivå enn det er bedt om, og de som har fått klarering med vilkår, skriver informasjonssjef Trond Øvstedal i NSM i en e-post til VG.

De siste seks årene har 2860 personer fått negative vedtak om klarering, av totalt 168.635 som har søkt, viser oversikten VG har mottatt.

FORSTÅR DE SOM REAGERER: Frode Skaarnes er avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Foto: NSM

Avdelingsdirektør Frode Skaarnes i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skriver i en e-post at sikkerhetsklarering er et forebyggende virkemiddel staten har for å beskytte sine viktigste verdier.

– Ingen har krav på en sikkerhetsklarering. Det kan kun innvilges dersom det ikke finnes en rimelig grunn til å tvile på at en person er sikkerhetsmessig skikket.

Skaarnes peker på at av og til vil en persons sårbarheter føre til at man ikke kan gi en klarering dersom risikoen ved å gi slik klarering er for stor.

– Dette er sårbarheter som i en gitt situasjon kan føre til at personens pålitelighet, lojalitet eller dømmekraft blir påvirket, og risikoen må vurderes opp mot den skadefølgen det kan få for nasjonale sikkerhetsinteresser dersom informasjonen blir kjent for uvedkommende. Det er krevende å gjøre vurderinger knyttet til såpass individuelle forhold som lojalitet, pålitelighet og dømmekraft.

Han understreker at både klareringsmyndighetene og NSM som fagmyndighet og sikkerhetsmyndighet har et fokus på å sikre at vedtak blir fattet i samsvar med loven og at enkeltindividers rettigheter blir beskyttet.

– Av og til kan det være uenighet om hvordan loven skal forstås. Da er det bra at vi har et velfungerende rettssystem som gir korrektiver.

Skaarnes skriver at NSM har full forståelse for at det kan oppleves urimelig å ikke få en klarering selv om man ikke har gjort noe galt eller kriminelt.

– Det er likevel slik at selv om en ikke har gjort noe klanderverdig og er en gjennomgående bra person, så kan tilknytningen til en annen stat utgjøre en sårbarhet som i liten grad kan reduseres gjennom gode personlige egenskaper.

Ifølge Skaarnes er det riktig at nærståendebegrepet i den nye sikkerhetsloven er noe utvidet i forhold til tidligere lov.

I tillegg til nær familie, er det nå hjemmel for å innhente og vurdere opplysninger om personer man har annen nær tilknytning til. Det vil si en person man har tett personlig forhold til, regelmessig privat omgang eller annen tilknytning av lignende karakter som personer i nær familie eller samboere, skriver han.

– En viktig forutsetning er imidlertid at det er grunn til å tro at en slik person kan påvirke pålitelighet, lojalitet eller dømmekraft hos den som skal klareres. Det er altså ikke slik at hvem som helst kan defineres som nærstående.

Når det gjelder bruk av sikkerhetssamtaler, er dette ett av flere verktøy for klareringsmyndighetene til å opplyse sakene, skriver Skaarnes.