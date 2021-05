HADDE SAGT FRA: Før fredagens pressekonferanse (på bildet) hadde Bent Høie sagt fra til sjefen, Erna Solberg, om at han trolig ville takke nei til vaksinetilbudet fra regjeringen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Høie om vaksine-nei: Mest negative reaksjoner

Enkelte statsråder fikk først vite at Bent Høie takket nei til vaksine gjennom mediene på tirsdag – etter at mange på Stortinget hadde takket ja.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I forrige uke gikk regjeringen inn for å vaksinere inntil 500 personer på Stortinget, i regjeringen, på Slottet og i Høyesterett.

Beslutningen har blitt skarpt kritisert av skoletopper, opposisjonspolitikere og en lang rekke kommuneoverleger.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mener det var viktig å gjøre dette nå på grunn av Norges beredskap i krisen, men helseminister Bent Høie (H) takket tirsdag nei.

– Svekker det beredskapen at du sier nei, Høie?

– Det er et argument for å ta vaksinen nå og noe jeg måtte vurdere. Jeg har kommet til at jeg kan håndtere min situasjon på måten jeg har levd på til nå. Men jeg står bak regjeringens beslutning og har ingen kritikk av dem som sier ja, sier Bent Høie til VG.

PÅ PRESSEKONFERANSEN: Bent Høie møtte fredag forrige uke pressen. Da hadde han allerede varslet Erna Solberg om at han trolig kom til å takke nei til vaksinetilbudet, men flere regjeringsmedlemmer visste det ikke. Foto: Terje Pedersen, NTB

Negative reaksjoner

Siden januar har han sagt at han vil få sin vaksine etter tur i den vanlige vaksinekøen, som alle andre. Han sier at han klarer å håndtere jobben sin uten vaksine litt til – og vil ta den når det er hans tur i Stavanger.

VG har spurt Høie om det var en del av hans vurdering om det ville bli oppfattet som vaksinesniking å si ja. Han sier at han tenkte på det han tidligere har sagt offentlig, og for ham var det viktig å holde ord.

– Var det viktigere for deg å holde ditt ord til det norske folk enn å takke ja til tilbudet fra regjeringen så fort det kom?

– Det var nettopp det som var min avveining. At det var viktig for meg å stå inne for det som jeg har sagt hele veien.

– Har du fått noen negative reaksjoner fra partifeller?

– Jeg har ikke møtt så mange den siste uken. Dette er en vurdering som jeg vet både fører til negative og positive reaksjoner, kanskje mest negative. Men for meg har det vært viktig å stå inne for det som jeg har sagt til folk siden januar i år, sier Høie.

PRESSEKONFERANSE: Bent Høie og Erna Solberg. Foto: Mattis Sandblad, VG

Informerte ikke regjeringskollegiet

Bent Høie sier at han før fredagens pressekonferanse i forrige uke varslet statsminister Erna Solberg (H) om at han trolig ville takke nei til vaksinetilbudet. Høie vil ikke svare på hvilken dag han informerte statsministeren om dette.

– Det har jeg ikke tenkt å gå inn på, sier Høie.

– Når ble resten av regjeringen informert om din beslutning?

– Det har jeg ikke oversikt over.

Hele regjeringen var samlet til en langvarig regjeringskonferanse frem til kvelden på torsdag i forrige uke. Samtidig som regjeringen gikk inn for å prioritere egne statsråder i vaksinekøen, informerte ikke Høie kollegaene sine om egen beslutning, ifølge VGs opplysninger.

To dager tidligere, på tirsdagen, hadde regjeringens coronautvalg (RCU) møte. Her samles de mest sentrale statsrådene i pandemihåndteringen – i tillegg til alle partilederne. Heller ikke disse ble da informert om helseministerens beslutning, ifølge VGs kilder.

les også Abid Raja frykter hets - sier likevel ja til vaksinen

Fikk beskjed pinsehelgen

Venstre-leder Guri Melby sier til VG at hun først fikk vite om Høies nei gjennom mediene tirsdag ettermiddag.

– Det var ikke noe dere hadde fått vite på forhånd?

– Jeg hadde ikke fått vite det, sier Melby.

Justisminister Monica Mæland sier til VG at hun fikk beskjed i pinsehelgen – etter Erna Solberg.

– Når fikk du beskjed om at Bent Høie ikke ville takke ja til dette vaksinetilbudet?

– Det kan jeg ikke si nøyaktig. Det var i løpet av pinsehelgen, sier Mæland.

Mæland sier til VG at hun tok svaret til etterretning.

Hun vil ikke si at han helst skulle takket ja, men understreker at de har pekt på en funksjon – helseministeren – som er viktig at man fungerer hvis smittesituasjonen forverres eller andre ting skjer.

BESKJED ETTER SOLBERG: Justisminister Monica Mæland sier til VG at hun fikk beskjed om Høies nei i pinsehelgen – etter Erna Solberg. Foto: Gorm Kallestad

Mæland: «Vaksinesnikere»

Mæland sier til VG at hun mener Bent Høie har redegjort godt for hans valg.

– Du sa også på pressekonferansen at det ikke er behagelig å bli oppfattet som vaksinesnikere. Kan du utdype det?

– Denne debatten handler om at noen går foran andre i køen. Det er en vanskelig debatt. Derfor har vi vært veldig tydelig på våre prioriteringer og vi har valgt å ikke prioritere nøkkelpersonell, sier Mæland og legger til:

– Nå har vi gjort en ny vurdering basert på at veldig mange er vaksinert og at vi setter veldig mange doser i løpet av uken. Vi henter ut to promille denne uken. Det mener vi er forsvarlig. Det betyr ikke at det er enkelt og det er ikke behagelig. Men det er også en del av jobben å stå opp i vanskelige situasjoner og når det blåser.