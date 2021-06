Høyesterett løslater Viggo Kristiansen

Viggo Kristiansen (42) blir nå en fri mann, melder Høyesterett.

Det har Høyesterett avgjort tirsdag. Kjennelsen er enstemmig.

Viggo Kristiansen har sonet nær 21 år i fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i mai 2000.

Ankeutvalget viser til at påtalemyndigheten har sagt at de ikke vil be om å få forvaringen forlenget, og dette innebærer at Kristiansen uansett vil bli løslatt om kort tid fordi han har sonet 21 år.

– I denne situasjonen kan ankeutvalget ikke se at hensynet til samfunnsvern eller andre tungtveiende grunner taler for å fravike hovedregelen i straffeprosesslovens paragraf 452 andre ledd om utsatt fullbyrdelse av den korte tiden som gjenstår av soningen, heter det i kjennelsen.

Kristiansen har hele tiden hevdet sin uskyld, og har begjært saken gjenopptatt en rekke ganger. I februar 2021 besluttet Gjenopptakelseskommisjonen at de ville gjenoppta straffesaken mot ham.

Han begjærte seg løslatt i mars, men både påtalemyndigheten og lagmannsretten har motsatt seg løslatelse – frem til nå.

– Påtalemyndigheten har nå oversendt den til Ila fengsel og bedt om at den iverksettes så snart som mulig. Utover det har jeg ingen kommentar, sier statsadvokat Andreas Schei.

Mandag skrev VG at påtalemyndigheten har snudd, og at de selv ber om at Viggo Kristiansen slipper ut fra fengsel. De mener at han ikke lenger utgjør en slik fare for samfunnet at det trenger å vernes fra ham.

Vurderer å be om politibeskyttelse

Familien til de drepte jentene har allerede bedt om at Kristiansen får kontaktforbud mot dem når han løslates fra fengsel, og denne prosessen er allerede satt i gang hos politiet i Oslo.

Forsvarer Arvid Sjødin har allerede varslet at de nå diskuterer om Viggo Kristiansen har behov for beskyttelse for å få ivaretatt sin egen sikkerhet når han nå kommer ut fra fengsel.

– Vi ser på dette nå. Vi ser at det er mye hat i sosiale medier, hvor folk er oppildnet over saken. Vi ser ikke bort ifra at vi vil be om det formelt nå, sier han til VG.

Kristiansens medforsvarer Bjørn André Gulstad sier til VG at de har opprettet kontakt med politiet for å være sikre på at de er kjent med løslatelsesprosessen.

– Det har ikke vært noen konkrete trusler, men man ser kommentarer der ute, for eksempel i sosiale medier. Er det noen som har grunn til å føle utrygghet, så er det vår klient, sier han.

Ønsker ny hovedforhandling

Statsadvokatene i Oslo presiserer at saken fremdeles er under etterforskning, men at det på grunn av sakens alder, omfang og pågående etterforskningsskritt ikke vil foreligge en avgjørelse på om de vil gå for frifinnelse eller en helt ny rettssak mot Kristiansen før tidligst til høsten.

– Det er ikke et uttrykk for noe standpunkt til skyldspørsmålet og en eventuell ny rettsforhandling i saken, uttalte statsadvokat Andreas Schei til VG mandag.

De har imidlertid allerede varslet at de ikke kommer til å be om forlengelse av forvaringsdommen, som utløper i september i år. Det betyr at Kristiansen uansett ville ha blitt en fri mann til høsten.

Både Kristiansen og de drepte jentenes pårørende har gjort det klart at de ønsker en ny rettssak slik at saken kan avgjøres en gang for alle.

– Viggo Kristiansen ønsker selvfølgelig å bli frifunnet av en domstol. Det signalet som påtalemyndigheten sender ved ikke å forlenge forvaringen, er at de har veldig svake bevis, sier advokat Arvid Sjødin til VG.