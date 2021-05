DREPT: Thea Braavold ble funnet drept i Sandefjord 2. februar i fjor. Hun ble 31 år gammel. Foto: Per Skov

Sakkyndige: Drapstiltalt kjæreste var ikke psykotisk

46-åringen som er tiltalt for å ha drept kjæresten Thea Braavold i Sandefjord, var ikke psykotisk rundt tiden for drapet og tilregnelig, mener de sakkyndige.

Ifølge NRK vitnet psykiatrispesialistene Erik Waale Næss og Arvid Jens Nedal i den pågående rettssaken i Vestfold tingrett tirsdag.

De opplyste at den tiltalte mannen ikke har vist tegn til å ha vært psykotisk verken før eller etter drapet. De mener det knytter seg noe usikkerhet til drapstidspunktet, siden de der har måttet forholde seg til saksdokumenter og vitneuttalelser.

De mener imidlertid at lite tyder på at han da var psykotisk.

– Tidspunktet for drapet er innenfor et smalt vindu. Det er for kort tid til at han kan ha vært i en psykotisk tilstand på det tidspunktet, sa Næss i retten.

Thea Braavold (31) ble funnet drept i en leilighet i Sandefjord 2. februar i fjor. Kort tid etter ble kjæresten pågrepet og siktet for drapet. Han nekter skyld og har nevnt flere personer som han mener kan ha utført drapet.

ÅSTEDET: Braavold ble funnet drep hjemme i sin egen leilighet i Sandefjord. Foto: Helge Mikalsen

46-åringen er domfelt ni ganger tidligere, og ble så sent som i 2018 løslatt etter å ha sonet en dom på 15 års fengsel for drap.

Som en av flere, ble han dømt for å ha mishandlet en mann til døde. Retten mente han hadde en sentral rolle i drapet, og av de tiltalte ble han idømt den strengeste straffen.

46-åringen sonet drapsdommen fullt ut uten prøveløslatelse, og ble sluppet ut av fengsel i september 2018. Dette på tross av at Kriminalomsorgen mente at det ikke var sikkerhetsmessig forsvarlig å ha ham ute i samfunnet. Loven åpner derimot ikke opp for videre oppfølging fra deres side etter soningen er over.

Ifølge tiltalen tas det forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaring med en tidsramme på 21 år, subsidiært dom på overføring til tvungen psykisk helsevern.