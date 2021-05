SUR: Påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs håper muntlig eksamen blir avlyst. Foto: Elevorganisasjonen

Avgangselever er urolige og sure før muntlig eksamen

Blir videregåendeelever syke eller havner i karatene før de skal ha muntlig eksamen, må de vente til høsten med å få tatt den på nytt. Elevorganisasjonen frykter elever vil møte opp selv om de har symptomer.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Innboksen til påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs er full av e-poster fra elever som er bekymret før muntlig eksamen.

– Det handler om stress for om man kommer til å stå, eller hva som skjer dersom de er syke eller om klassen deres havner i karantene.

Udnæs forteller at mange avgangselever er urolige og sure idet muntlig eksamen nærmer seg.

– Og det forstår jeg godt. Jeg er sur jeg også. Vi har all grunn til å være sure og rasende. Å gjennomføre muntlig eksamen nå er en avgjørelse som ikke er til vårt beste.

les også Ber regjeringen avlyse muntlig eksamen: – Dårlig prioritering

– Melby bør gjøre en ny vurdering

Allerede i begynnelsen av februar avlyste regjeringen alle skriftlige og muntlig-praktiske eksamener for ungdomsskole og videregående skole, men muntlig eksamen skal gjennomføres for elever på tiende trinn og avgangselever på videregående.

Elevorganisasjonen håper muntlig eksamen blir avlyst, og får støtte av blant annet Arbeiderpartiet.

– Vi har ment i hele vår at muntlig eksamen bør avlyses slik som skriftlig eksamen, og slik situasjonen er nå, mener vi at Melby bør gjøre en ny vurdering, sier Torstein Tvedt Solberg (Ap) i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Torstein Tvedt Solberg (Ap) i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Foto: Frode Hansen

Mens smittespredningen i Norge er flat, er flere kommuner rundt i landet rammet av lokale utbrudd. Det gjelder blant annet kommuner i Vestfold og Telemark.

– Vi blir løpende orientert om smittesituasjonen på skolene i fylket, men det er svært krevende å følge med på. Bildet endrer seg mange ganger daglig, forteller Mette Kalve (Ap), leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Flere hundre skoleelever i karantene

Dersom elever som skal opp til eksamen blir syke eller har coronarelatert fravær på eksamensdagen for muntlig eksamen denne våren, vil de måtte ta eksamen på nytt ved neste eksamensperiode – som i de fleste tilfeller betyr til høsten.

Det skriver Utdanningsdirektoratet på sine hjemmesider.

– Konsekvensene er i ferd med å bli veldig avgjørende, sier Tvedt.

les også Dette skjer hvis du havner i karantene på VGS-eksamen

Leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Mette Kalve (Ap). Foto: Tom Riis / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Kalve opplyser at de i Vestfold og Telemark fylke hadde flere hundre skoleelever i karantene eller ventekarantene forrige uke.

– Veldig mange kan være i karantene på eksamensdatoen sin helt uten å være syke.

Kalve reagerer på at reglene er så ulike for elever, sammenlignet med lærere og sensorer. Elevene må møte opp fysisk for å få gjennomføre eksamen, mens det legges til rette for digitale løsninger for sensorer. Eksamen skal avlyses dersom det ikke blir mulig for lærer å møte opp fysisk, skriver Utdanningsdirektoratet.

– Når dette er reglene for sykdom og karantene, som helt garantert kommer til å ramme noen elever, så tas det ikke hensyn til elevene, sier Udnæs fra Elevorganisasjonen.

– Det er urettferdig. Muntlig eksamen nå er en utrolig dårlig idé.

– Vi frykter flere elever vil møte opp til eksamen selv om de har symptomer.

les også Barneombudet ber om at muntlig eksamen avlyses

Foto: Terje Bringedal, VG

– Jeg ser ikke at det har skjedd store endringer siden februar som tilsier at beslutningen om å avholde lokalt gitt muntlige eksamen for avgangselevene bør endres, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) til VG.

Hun mener det er viktig for elevene å få muligheten til en ekstern vurdering.

– Eksamen skal være en mest mulig rettferdig situasjon og vi må derfor behandle elever som blir syke av corona eller sitter i karantene på eksamensdagen på lik linje med elever som er syke eller har fravær av andre årsaker, sier Melby.

Hun understreker at elever som ikke får gått opp til eksamen grunnet slikt fravær kan få betinget opptak til høyere utdanning dersom de har standpunktkarakter i faget, og at de derfor likevel vil komme inn på studiet de har søkt på hvis de ellers oppfyller kravene.

Kunnskapsministeren sier at hun vil fortsette dialogen med fylkeskommunene om gjennomføring av eksamen – også utsatt eksamen.

– Det er viktig å huske på at muntlig eksamen er lokalgitt. Det vil si at den er utformet av lærerne i kommunen der elevene går på skole, og i langt større grad enn skriftlige eksamener kan tilpasses den opplæringen elevene har fått.