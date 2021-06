HALVERER ANTALLET: Byråd Lan Marie Berg offentliggjør nye regler for elsparkesykler. Foto: Trond Solberg

Lan Marie Berg strammer inn elsparkesykkelbruken

MDG-byråd Lan Marie Berg vil stramme kraftig inn på reglene for elsparkesykler. Hun setter blant annet en stopper for utleie om natten og vil mer enn halvere antallet utleie-elsparkesykler.

Hun sier de gjør det fordi det har blitt for mange sparkesykler i hovedstaden, men at det ikke kan skje før i august.

– Jeg er opptatt av at vi skal regulere bruken av elsparkesykler kraftig i Oslo. Aktøren har hatt fritt spillerom for lenge og det har blitt kjempepopulær, men nå er det altfor mange, sier hun:

– Det har gått fra å være et godt tilbud som bidro til mobilitet i Oslo, til å bli et stort problem, fordi det er blitt for mange elsparkesykler. Det er vesentlig flere elsparkesykler pr. hode som er til utleie i Oslo enn de fleste andre europeiske byer. Det er en uholdbar situasjon som vi vil gjøre noe med, sier hun.

FOR MANGE: Oslo byrådet mener det er for mange sparkesykler i byen. Her fra Aker Brygge. Foto: Annika Byrde

De nye reglene

Her er hovedpunktene i de nye reglene:

Kravene begrenser antall elsparkesykler (og elsykler) til 8000 sparkesykler i Oslo. Antall kjøretøy skal fordeles på fire soner i byen.

De nye reglene pålegger utleieaktørene å stenge utleie mellom kl. 01.00 - 05.00 alle ukedager. Alarmfunksjoner skal være avslått mellom 20.00-07.00 natt til hverdager, og 20.00-09.00 natt til lørdager, søndager og helligdager.

Det fastsettes midlertidige og permanente digitale soner (geofence), som utleier plikter å iverksette (regulering av plassering, blant annet forbud, hastighetsbegrensninger og bruksforbud)

Utleier skal fortløpende fjerne, flytte og rydde elsparkesykler som hindrer fremkommelighet eller er utenfor tildelt sone.

Utleier skal betale gebyr for dekning av kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for utleievirksomhet.

Kjøretøy som benyttes i driften av utleievirksomheten skal være utslippsfrie. Kravet vil gjelde fra 1.4.2023.

Oslo kommune opplyser at de vil fortsette å taue inn henslengte elsparkesykler og kreve 1590,- i gebyr fra aktørene for dette. I tillegg vil kommunen fortsette arbeidet med å merke opp dedikerte parkeringsplasser for elsparkesykkelaktørene.

De visert til tall fra Bymiljøetaten: I dag er rundt 20.000 elsparkesykler i hovedstaden. Til sammenligning var det sommeren 2019 «bare» 5000.

Det betyr at Berg legger opp til mer enn en halvering fra 20.000 til 8000.

– Kjempe fremkommelighetsproblem

– Det bekymrer meg at flere skader seg stygt på elsparkesykkel. Vi ser fra ulykkestallene at det er svært høy risiko for alvorlige skader ved kjøring med elsparkesykkel om natten. Derfor stenger vi for utleie nattestid, sier Berg.

Hun sier at gatene skal være for alle, men at sparkesyklene har utfordret det.

– Vi må sørge for at flest mulig går, sykler eller reiser kollektivt; det gjør de aller fleste denne byen i dag. Men det vi vet med elsparkesyklene er at de veldig ofte erstatter gange. Vi må sikre framkommelighet i gatene våre. Gatene skal være for alle og slik har det ikke vært. De har skapt et kjempe fremkommelighetsproblem og det vil vi snart regulere.

Åpning kommer via Stortinget

Berg sier at Oslo og andre kommuner har jobbet for å få mulighet til å regulere i flere år.

– Grunnen til at vi kommer med dette nå er at det ligger et forslag til ny lov til behandling på Stortinget. Vi har ikke mulighet til å regulere før det er vedtatt.

Hun sier at Stortingsbehandlingen etter planen skal skje på forsommeren og at innstrammingene kan skje på ettersommeren.

– Målet er i august, sier hun.

Rettelse: I pressemeldingen fra Oslo-byrådet søndag, stod det at det vil bli innført «et tak på 8000 elsparkesykler fordelt på interesserte utleieaktører». Det ble i VGs faktaboks tolket som 8000 per utleieaktør. Det riktige er at det er antallet sparkesykler totalt i Oslo. Feilen ble rettet 06.06.21 klokken 22.22.