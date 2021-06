Vaksinerte slipper karantenehotell

Men de må kunne fremvise digital dokumentasjon på at de er fullvaksinerte.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den midlertidige ordningen trer i kraft imorgen klokken 12 i morgen.

Det innebærer at personer som er vaksinert i Norge, eller som har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, slipper karantenehotell, opplyser helseminister Bent Høie på en pressekonferanse onsdag.

De som er på karantenehotell og kan dokumentere digitalt at de er vaksinert, vil dermed kunne forlate karantenehotellet.

Man må fortsatt fullføre karantenen hjemme.

– Norge har gjennom pandemien hatt noen av de strengeste innreserestriksjonene i Europa. Det har gitt resultater, sier Høie.

Han understreker at mange vaksinerte har stilt spørsmål om karantenehotell, men at det har vært nødvendig fordi vi ikke har hatt et system på grensen for å sjekke at folk faktisk er vaksinert.

Dette er en midlertidig ordning, som varer frem til coronasertifikatet med QR-kode er på plass.

les også Måtte sende personer hjem fra karantenehotell: – Kan godt skje igjen

Jobber på spreng

– Mange er spent på hvordan coronasertifikatet blir - når skal vi få det, og hva kan vi bruke det til, sier Høie.

Han sier at Helsedirektoratet, FHI, Norsk helsenett og direktoratet for E-helse jobber på spreng for å få på plass løsningen.

– Sertifikatet har en enkel visning som vil vise grønn status uavhengig av årsak. Den andre visningen inneholder mer infrmasjon: Der er det mulig å se om pasienten er vaksinert, testet eller har gjennomgått covid19, opplyser Høie.

Den første versjonen skal være mulig å bruke innenlands, mens en versjon med QR-koden vil kunne brukes på grensen. Den versjonen vil være klar tidligst 11. juni.

Frem til da skal man bruke informasjonen man selv kan finne på Helsenorge.no.

les også «Delta»-varianten kan påvirke karanteneregler for vaksinerte

Øker kapasiteten

– Nå kommer det flere vaksiner til landet, og det betyr at vaksineringen vil skyte fart i alle kommuner. Vi har bedt Helsedirektoratet, FHI og statsforvaltere om å undersøke hvilke utfordringer kommunene vil ha, og hvordan vi kan hjelpe dem, sier Høie.

Svaret er oppløftende, understreker han.

– Mange kommuner har allerede tatt grep for å sikre at vaksineringen går sin gang i sommer, sier Høie.

Flere kommuner har blant annet hentet inn studenter og pensjonerte helsearbeidere for å sikre vaksinering i sommer.

– Jeg vet at mange kommuner ble skuffet over omfordelingen og konsekvensene det får. Derfor jeg er jeg imponert. Tusen takk til alle dere som gjør denne viktige jobben i kommunene, sier Høie.