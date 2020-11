REAGERER: Barneombud Inga Bejer Engh reagerer på at skoler, kommuner og fylker ikke klarer å redegjøre for skolefraværet blant elever. Foto: Line Møller, VG

Barneombudet om skolefravær: − Ikke holdbart

VGs rundspørring viste at flere fylkeskommuner sliter med redegjøre for hvor mye fravær skolene har blant elever under pandemien. Barneombud Inga Bejer Engh ber om nye tiltak.

– Vi står i en situasjon der en rekke barn taper opplæring. Dette er særlig kritisk for de allerede strever med læring eller står i fare for det. Da øker risikoen for frafall og vi trenger flere tydelige tiltak overfor disse barna, sier barneombud Inga Bejer Engh til VG.

Barneombudet skal overvåke at barns rettigheter blir fulgt. Hun ønsker tre tiltak på plass raskt for å sikre elevers rett til opplæring under pandemien:

Tydeligere krav til hjemmeundervisningens innhold og kvalitet.

Tiltak for å redusere langtidskonsekvensene for elever med høyt fravær.

Nye tiltak som forhindrer mye frafall fra skolene på sikt, både i grunnskolen og videregående skole.

– Når eksamen kommer til våren, så er det ingen som spør om du har vært ti dager eller ti uker hjemme med begrenset opplæring under pandemien. Du blir målt på det du kan og noen kan ha fått blylodd rundt beina, men det forventes likevel at de skal løpe sammen med de andre, sier Bejer Engh.

VG har tidligere skrevet om mange karantener i trangbodde områder med høy fattigdom i Oslo, videregående skoler med over 80 prosent økning i tiden elevene er hjemme fra skolen og hvordan 14.000 elever i grunnskolen fikk mindre spesialundervisning også etter at skolene åpnet igjen i april og mai.

– Ikke holdbart

Forrige uke skrev VG at Utdanningsetaten i Oslo ikke klarer å redegjøre for fraværet blant 65.000 elever i grunnskolen. To andre fylker VG har spurt klarer ikke å hente ut fraværstallene VG har etterspurt for videregående skole.

– Er det holdbart?

– Nei, det er ikke holdbart og jeg mener at VG har oppdaget mangler. Det er viktig at skolene og fylkeskommunene klarer å følge med på fraværet og klarer å sette inn tiltak basert på det de finner.

TOMME STOLER: Flere grunnskoler preges av karantener og fravær. Men Utdanningsetaten i Oslo vet ikke hvor mye elevene er borte. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bejer Eng understreker tiltak må på plass fortløpende og ikke kan vente til corona-pandemien er over.

– Det er viktig å ha oversikt over karantener og annet fravær på skolenivå og klassenivå. Skal man sette inn kompenserende tiltak i form av ekstra ressurser til undervisning, så er man avhengig av å ha en oversikt over hva elevene har lært og hvor de har tapt undervisning. Om skolene har behov for mer ressurser må skoleeier og staten sørge for at pengene når dem. Her kan øremerking av midler være nødvendig, sier Barneombudet.

– Årsakene til at man følger med på elevers fravær gjelder jo fortsatt, det handler blant annet om å redusere fravær, hindre frafall og sikre barn en god utdannelse. Nøkkelen her er tidlig innsats, sier Bejer Engh.

– Læringstoget stopper ikke

– Læringstoget går og det stopper ikke opp. Om du er en elev som i utgangspunktet sliter på skolen faglig eller sosialt, så øker corona-pandemien sannsynligheten for at du sliter mer.

– Hva vil skje om ikke skolene fanger opp elevene som sliter under pandemien?

– Det kan fort bli en krise for mange barn om vi ikke prioriterer tiltak nå. Vi er bekymret for at ulikhetene vi så før corona-pandemi forsterkes nå. Vi kan anta at gruppen med sårbare elever også har økt som følge av pandemien. Barns rettigheter gjelder også under en krise. Flere av rettighetene er laget nettopp for å beskytte barn i en krise, understreker barneombudet.

Forstår bekymringen

Kunnskapsdepartementet vil ikke vil kommentere opplysningene om manglende oversikt i enkeltfylker, men understreker at skolene bør ha god oversikt over fraværet.

BEVILGER PENGER: Statssekretær Anja Johansen forteller at regjeringen har bevilget ekstra penger til å følge opp sårbare elever. Foto: Espen Mortensen

- Jeg forstår barneombudets bekymring. Kravene til hjemmeopplæring følger av opplæringsloven, læreplanen og de midlertidige reglene for skolen. Innholdet i opplæringen og hvordan den organiseres må tilpasses lokalt. Det ligger mange gode råd og veiledning på Utdanningsdirektoratets nettsider, sier statssekretær Anja Johansen (V) til VG.

- Når det gjelder tiltak for å redusere langtidskonsekvenser av høyt fravær, bevilget vi i vår 170 millioner kroner for at sårbare elever skulle kunne ta igjen tapt progresjon i læringen som følge av stengte skoler. Dette tiltaket foreslår vi å videreføre i 2021. Samtidig vurderer vi fortløpende nye tiltak og diskuterer dette med partene i skole-Norge, sier Johansen.

– Gjøres mye

VG har bedt Utdanningsetaten i Oslo om en kommentar.

Etaten ønsker ikke å kommentere barneombudets kritikk av manglende oversikt over fravær.

– Vi deler ombudets bekymring for at tilbudet til elevene har ulik kvalitet under korona. Samtidig gjøres det mye for å sørge for jevnere kvalitet. Blant annet er det laget tydelige veiledere for hvordan man driver hjemmeundervisning med kvalitet og tips til bruk av digitale læremidler. Gjennom hele pandemien har vi hatt ekstra fokus på sårbare og utsatte elever, sier divisjonsdirektør for grunnskole Brynhild Farbrot i en uttalelse sendt VG av kommunikasjonsavdelingen.

– Vi har formidlet tydelige forventninger til kvalitet i undervisningstilbudet. Egne veiledere for hvordan skolene skal følge opp elever med vedtak om spesialundervisning og elever med språkutfordringer ligger lett tilgjengelig på intranettet vårt sammen med all annen informasjon om hvordan skolene skal gi et best mulig tilbud samtidig som de overholder smittevernreglene. Vi vet at skolene strekker seg langt for at elevene skal få et godt tilbud under pandemien og at de er ekstra oppmerksomme på sårbare og utsatte elever, sier Farbrot.

Ekspertgruppe: - Hold skoler åpne

Forrige uke publiserte en ekspertgruppe ledet av direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet en 50-siders rapport om konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler.

– De negative konsekvensene av reduserte tilbud rettet mot barn og unge er alvorlige og godt dokumentert. Derfor er det viktig at barn og unge skånes for de strengeste tiltakene og kan være mest mulig i barnehage og skole, sa Nilssen ved lanseringen.

Publisert: 16.11.20 kl. 11:53