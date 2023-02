Aksjonistene nekter å møte statsråd - vil kun møte statsministeren

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har invitert aksjonistene til møte, men de er kun interessert i et møte med statsminister Jonas Gahr Støre.

Det skriver Norske Samers Riksforbund Nuorat (NSR-N NSR-NUngdomsutvalget til Norske Samers Riksforbund. ) i en pressemelding. Dette er ikke bekreftet av Aasland selv.

-Vi godtar ikke mer tomprat om prosess. Vi har to krav: vindturbinene må tas ned og beitelandet må tilbakeføres til Fovsen Njaarke, sier styremedlem Therese Olsen i pressemeldingen.

(NSR-N) skriver videre at de kun vil møte Støre om møtet er åpent for pressen, og om statsministeren etterkommer kravene som er satt.

Ifølge NSR-N har de mandag kveld og tirsdag mottatt flere henvendelser fra Aasland.

-Regjeringen har ikke forstått alvoret i denne saken. Vi har ikke okkupert Olje- og energidepartementet fordi vi synes det er gøy, sier Jon Anta Eira-Åhrén, nestleder i NSR-N, i pressemeldingen.

Det demonstreres mot at vindturbinene på Fosen ikke er revet – over 500 dager etter at Høyesteretts dom som slår fast at de er ulovlige og et brudd på samiske rettigheter.

Tirsdag formiddag møtte Aasland aksjonistene utenfor Oljie- og energidepartementet, men de hadde ingen interesse av å prate med han.

– Vi vil ikke høre på tompratet ditt. Du lytter ikke til oss, men prater over oss, sa artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen.