Fosen-aksjonen trapper opp: − I dag stenger vi staten

Tirsdag morgen fortsetter demonstrasjonene utenfor Olje- og energidepartementet. Aksjonistene varsler opptrapping – og stenger Finansdepartementet.

Aksjonistene demonstrerer mot at vindturbinene på Fosen ikke er revet – over 500 dager etter at Høyesteretts dom som slår fast at de er ulovlige.

– I dag stenger vi staten, sier Ella Marie Hætta Isaksen til pressen tirsdag morgen.

Greta Thunberg, verdens mest kjente klimaaktivist, er på plass.