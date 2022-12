Høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy

Høyesterett etter giftanklager: − En krevende sak

Høyesterett har fredag lagt ut en uttalelse etter saken om høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy og hans offentlige anklager mot sin kone for forgiftning.

Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy (67) gikk i forrige uke ut i flere medier og anklaget kona for å ha forsøkt å forgifte ham. Han forteller at han ble akuttinnlagt på Ullevål 18. oktober som følge av forgiftning.

Hans kone, Nataliia Andreassen Skoghøy (41) har avvist påstandene og hevder han har et konkret motiv av privat karakter for å rette anklager mot henne.

– For Norges Høyesterett er dette en krevende sak, også fordi vi som arbeidsgiver er bundet av taushetsplikten. Saken gjelder i utgangspunktet en dommers privatliv, og den har medført store menneskelige omkostninger for de involverte, sier justitiarius Toril Marie Øie i en uttalelse fredag.

– Den har samtidig medført at det rettes oppmerksomhet mot Skoghøys rolle som høyesterettsdommer.

Leder i Advokatforeningen Jon Wessel-Aaas uttalte til VG torsdag at Skoghøy sender svært uheldige signaler når han offentlig anklager sin kone for forgiftning.

– Det som i utgangspunktet var en trist privat sak, er ikke lenger bare det. Det skyldes ikke minst måten Skoghøy selv valgte å agere på da han på eget initiativ tok saken ut i offentligheten, sa Wessel-Aas.

Skoghøy mener selv at det ikke er riktig at han har gått til media, og at han bare har svart på spørsmål media har stilt ham.

Øie sier i uttalelsen at Høyesterett har fått mange spørsmål de siste dagene om Skoghøy kan være høyesterettsdommer videre.

– På helt generelt grunnlag er det viktig å minne om at dommere er selvstendige og uavhengige i sin dømmende virksomhet, ikke bare fra de andre statsmaktene, men også fra sine kolleger og ledelsen i domstolen de tilhører. Dette er et viktig prinsipp, ikke minst for høyesterettsdommere.

En dommer kan bare fratas sitt embete eller tas ut av dømmende virksomhet ved suspensjon av Kongen i statsråd eller avskjed ved dom.

Skoghøy er den dommeren i Høyesterett med lengst ansiennitet, og er stedfortredende høyesterettsjustitiarius i Høyesterett, altså sjef. Når han fungerer i den posisjonen, er han den fjerde høyest rangerte i Norge etter Kongen.