HAVARERT: Slik ligger husbåten til Jørn Morten Riise søndag etter kantringen.

– Plutselig er alt skeivt og alt ramler rundt meg

Jørn Morten ligger og ser på TV i husbåten sin da han skvetter til av et kraftig smell. – Det virket som et jordskjelv.

Natt til lørdag ligger Jørn Morten Riise (39) i husbåten sin og ser på TV-en. Det er fjerde året han bor der ute – fortøyd til en bøye i Husøysund, utenfor Kalvetangen Marina ved Foynland i Færder kommune.

– Det smeller høyt og Max og Miss bråvåkner. Jeg hopper opp og plutselig er alt skeivt og alt ramler rundt meg, sier Morten til VG.

– Det virket som et jordskjelv!

Max og Miss er henholdsvis hunden og katten han bor med. Max er en Jemtlandshund, som ser ut som en stor norsk elghund, og Miss er en vanlig huskatt.

Morten reagerer lynkjapt og får også bikkja og katta over i jollen, og ror over til naboen – som er en annen husbåt.

– Jeg rekker bare få på meg redningsdressen og ror over i bare bokseren og T-skjorte. Jeg visste ikke da hvor prekært det var. Måtte bare få med meg dyra og komme meg ut, sier han.

Han ringer 113 først og ble satt over til politiet som kommer kjapt. Politiet ringer redningsskøyten «Eivind Eckbo» som ligger i nærheten og kommer også raskt til stedet.

HUSBÅTEIER: Jørn Morten Riise (39) har bodd i husbåt i fire år.

– Sank mer og mer

– Hvordan lå båten de første minuttene?

– Den venstre bakenden som lå under vann. Etter hvert sank båten mer og mer. I dag (søndag, red.anm.) ligger den på bunnen med venstre bakpart ned, sier Morten.

– Hva var årsaken?

– Det ser ut som en av de to store pongtongene pongtongenePongtong er en flyteinnretning brukt for å holde oppe ulike konstruksjoner, flåter eller fartøy. under båten har flyttet på seg av en eller annen grunn. Kanskje det har gått hull på den? Jeg vet ikke, men det skjedde veldig fort, sier han.

Han fikk rasket med seg iPaden, et par julegaver og tre askebegre.

– Jeg aner ikke hvorfor jeg tok med akkurat disse tingene, men rakk ikke tenke så mye, sier han.

MAX OG MISS: Hunden og katten var sammen med Morten da båten kantret.

Bodd i båt i fire år

Morten, Max og Miss ble tatt godt vare på hos husbåtnaboen, som er en god venn, forteller han.

Han forteller at han har hatt båten i snart fire år.

– Hvorfor husbåt?

– Jeg gikk på Finn for å finne meg en leilighet, og så ramlet jeg over denne husbåten i Oslo. Den var 31 fot og innredet som en liten funkisbolig. Helt strøken, sier han.

– Jeg hadde funnet drømmehuset og bladde opp 300.000!

Vel, den var ikke helt strøken, for det gjensto en del småsnekring på båten, og Morten forteller at han ikke kunne snekre, men etter å ha lest seg opp på YouTube fikk han fikset det meste.

Husbåten ligger på en bøye i fjorden, men han bruke en jolle for å komme inn til Kalvetangen marina og der han har tilgang til dusj og toalett.

Og utgiftene er lave.

– Det koster bare 1000 kroner i måneden med alt inkludert. Tre kompiser har blitt inspirert og har skaffet seg husbåt siden jeg fikk min, sier Morten.

– STRØKEN! Morten alt pladask for husbåten da han fant den for fire år siden.

Deprimert hund

Morten jobber som helsearbeider i Færder kommune og det var naturlig for han å legge båten i Husøysund.

Og der han bodd alene sammen med Max og Miss. Begge er omplasseringsdyr, og han skaffet seg Miss fordi Max var deprimert og trengte selskap.

Morten hadde en tid også en kornsnok ombord, men det ble for mye styr med strøm og oppvarming, så han leverte den tilbake til omplassering.

Men Max og Miss er nå bestevenner og nå er alle tre tilbake på gutterommet hos mamma og pappa på Tjøme.

KANTRET: Jørn Morten Riises husbåt i Husøysund, utenfor Kalvetangen Marina ved Foynland kantret natt til lørdag.

Morten forteller at han har ligget i gjestehavn de to siste vintrene og hatt landstrøm. Men i år fikk han avslag til å ligge i havn både av kommunen og båthavnene. Han måtte derfor ligge på «sommerbøye» i Husøysund – off-grid – altså uten strøm.

Uten strøm i kulden

– Det høres kaldt ut?

– Jo, men jeg hadde installert både peis, dieselvarmer og parafinovn. I tillegg hadde jeg aggregat i tilfelle alt skulle svikte.

Og kuldeperioden vi har hatt nå har gått helt fint for husbåten er fullisolert og både mann, hund og katt har hatt det.

Helt til båten kantret i helgen, og den blir trolig kondemnert.

LANDFAST: De siste to vintrene har Morten ligget landfast om vinteren. Men i år fikk han ikke lov....

Han forteller at han mistet urnen med asken til sin forrige hund, malerier fra venner og en del verktøy. Alt sommerutstyret er imidlertid trygt lagret på land.

– Hva gjør du nå?

– Jeg vet faktisk ikke. Dersom det går i orden med forsikringsoppgjøret tenker jeg nok at jeg skaffer meg en ny båt.