FJELLSPRENGER: Magne Dahl er en av seks søkere på jobben som PST-sjef. Foto: Privat

Magne (18) vil bli PST-sjef: − Har sett veldig mye på «Nattpatruljen»

Mandag offentliggjorde Justis- og beredskapsdepartementet søkerlisten til jobben som ny PST-sjef. På listen, blant dagens assisterende sjef og en politimester, finner vi en 18 år gammel fjellsprenger fra Fauske.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det var rett og slett for å lage litt «kela» «kela»Vanlig nordnorsk uttrykk for å skape oppstandelse. på PST-kontoret, svarer Magne Dahl på spørsmål om hvorfor han søkte på jobben.

– Jeg er jo 18 år gammel, så jeg tenkte at det var litt artig.

Til daglig er han altså anleggsarbeider, og jobber rundt om i Nord-Norge.

– Hvordan tror du søknaden din ble mottatt der da?

– Nei, jeg tror de må ha lurt på hva dette var for noe. Hiv det!, tror jeg de tenkte, sier den lattermilde 18-åringen.

Lite relevant erfaring

Dahl erkjenner at han ikke har erfaringen som trengs for å lede politiets håndtering av de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet.

– Det hadde vært artig å bli innkalt til intervju, men da måtte jeg selvfølgelig sagt at jeg ikke er kapabel til å ha jobben, sier han.

– Min eneste erfaring med politiet er at de stoppet meg i promillekontroll en gang. Og så har jeg sett veldig mye på «Nattpatruljen» på Max.

Han lister opp noen av kvalifikasjonene PST ønsker seg i en ny sjef.

– Jeg har nok ingen av de kvalitetene de har satt som krav – annet enn gode engelskkunnskaper. Der tror jeg at jeg kunne slått et par av de andre søkerne.

18-åringen trekker frem sin tidligere erfaring som sikkerhetsvakt på en festival som delvis relevant.

– Og så er jeg diplomatisk. Men når det kommer til «høy integritet», som de ser etter, vil jeg si at jeg har middels måloppnåelse, sier han.

– Så er det solid og bred ledererfaring, der er jeg litt bakpå sammenlignet med et par av de andre navnene på listen. Men det skader vel ikke å prøve.

Info Disse har søkt på jobben som PST-sjef Magne Dahl (18): Fjellsprenger på Turnus hos LNS, Fauske

Hedvig Moe (48): Assisterende sjef PST, Bærum

Beate Gangås (59): Politimester, Moss

Caroline Hunter (32): COO, Vestfossen

Lars Erik Alfheim (51): embetsleder, Oslo

Trond Egil With (55): Avdelingsdirektør, Politidirektoratet, Asker Vis mer

Vurderer å prøve igjen

Dette er ikke første gang den unge mannen har søke på toppjobber han ikke føler han er kvalifisert til. Tidligere har han også dukket opp på søkerlisten for jobben som stabsleder for økonomi- og virksomhetsstyring i Fauske kommune.

– Er du på utkikk etter ny jobb?

– Jeg har i hvert fall søkt på flere, blant annet som butikksjef på Vinmonopolet i Elnesvågen i Møte og Romsdal. Der kunne jeg kanskje fått den ledererfaringen jeg trenger for å være PST-sjef, sier Dahl.

– Så du kan søke igjen neste gang?

– Ja, da kan jeg prøve neste gang.

En «vanlig» politijobb frister dog ikke for 18-åringen.

– Nei, det er så mye skole. Kanskje hvis jeg kunne vært lærling i politifag, men det er vel mye papirarbeid involvert.

– Du tror ikke det er det som PST-sjef også?

– Da har du vel en eller annen sekretær til å hjelpe deg.

Av annen arbeidserfaring kan 18-åringen skilte med to år som avisbud for VG og en deltidsjobb på Power. Jobben som fjellsprenger ser han for seg å ha resten av livet.

– Med mindre PST plutselig ringer.