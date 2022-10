SPENT: Norsk studentorganisasjon (NSO) med leder Maika Marie Godal Dam håper studiestøtten økes.

Frykter studentene blir glemt i årets statsbudsjett

For ett år siden sa utdanningsministeren at det var uaktuelt å øke studiestøtten. Nå frykter Norsk studentorganisasjon at det samme skjer i år.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Dagens studiestøtte strekker ikke til, og det vet vi at fører til å studenter må prioritere deltidsjobben, sier Maika Marie Godal Dam.

Hun er leder for Norsk studentorganisasjon (NSO) og frykter at studenter nå får enda trangere økonomi. Studentorganisasjonene har i lang tid kjempet for økt studiestøtte fra Lånekassen.

Torsdag presenterer regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Det kommer til å være preget av kutt.

I år har strøm og mat blitt dyrere, samtidig var det en kraftig økning i leieprisene rett før studiestart.

Norsk studentorganisasjon (NSO) frykter at studentene ikke får økt støtte, selv om regjeringen har lovet en trygg økonomi for studentene.

– Indikasjonen er at det bare er å stålsette seg på et trangt budsjett, også for oss studenter, sier Godal Dam og legger til:

– Begge regjeringspartiene har gått til valg på å øke studentenes kjøpekraft. Dersom de nå ikke leverer på egne valgløfter, er det en klar beskjed til landets studenter om at vi ikke er en prioritet for regjeringen, sier Godal Dam.

I 2021 sa høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til VG at det var uaktuelt å øke den generelle studiestøtten.

Onsdag fortalte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at regjeringen ønsker å øke stipendet elever på videregående skole mottar. Hva som skjer med studenter i høyere utdanning, er fortsatt ikke kjent.

Krever mer støtte

Fulltidsstudenter får utbetalt 128.887 kr i basislån av Lånekassen under studieåret 2022–2023.

– Vi mener studiestøtten til enhver tid skal tilsvare 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden som i dag vil si ca. 3600 mer i måneden.

I fjor så studentorganisasjonen på utvikling av studiestøtten fra 1976 til 2021. Sammenligningen av hva studenter har fått de siste årene viser at studentenes kjøpekraft er redusert, det vil si at dagens studenter får mindre for pengene som utbetales (se oversikten her).

– Når økonomi blir en barriere, bidrar det til å gjøre høyere utdanning mindre tilgjengelig for de som har minst å rutte med. Alle skal ha like muligheter til å ta utdanning i Norge, og det skal ikke være lommeboken som avgjør om du har muligheten eller ikke.

Håper på budsjettkamp

I sommer sa stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti (SV) Freddy André Øvstegård at partiet hadde kjempet hardt for å øke studiestøtten, men at de ikke fikk gehør av regjeringspartiene.

– Vi er skuffet over regjeringen, sa han den gangen.

Før fjorårets statsbudsjett gikk SV ut i VG og fortalte at de vil presse Støre-regjeringen for å øke studiestøtten, likevel ble støtte ikke økt.

Regjeringen, som består av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, er avhengig av SV for å få flertall i Stortinget. NSO forventer at studenter blir prioritert.

– SV har snakket høylytt om økt studiestøtte, og vi har derfor høye forventninger til at SVs ledelse og Audun Lysbakken prioriterer studentene i årets budsjettforhandlinger, sier Godal Dam.

Vil kjempe for studenter

Synnøve Kronen Snyen er leder i Sosialistisk Ungdom. Hun mener det er mer krise nå enn noen gang, på grunn av strømkrise og prisvekst i samfunnet.

– Vi er tydelige på at vi forventer at SV prioriterer unge i forhandlingene. Studentpolitikk var aldri så viktig som ved forrige valg, og vi snakket med masse unge velgere som vurderte å stemme SV nettopp på grunn av studentøkonomi. Å ikke levere når vi først har muligheten vil være et svik.

Hun forteller at personer i Norge regnes som fattige hvis de tjener mindre enn 237.600 kroner i året.

– Studenter som jobber gjør det i gjennomsnitt dårligere enn de som ikke jobber. Vi har altså et system for høyere utdanning som viderefører ulikheten i samfunnet, ikke fjerner den.