ERFAREN: Pål Anders Ullevålseter har kjørt flere mil i på vanskelige veier enn de aller fleste nordmenn. Men Dakar-veteranen sier at han føler seg rusten når han setter seg på motorsykkelen igjen etter en lang vinter.

Her er Ullevålseters råd til motorsyklistene: − Vi har ingen liv å miste

Pål Anders Ullevålseter (54) sørger over at to mennesker mistet livet på motorsykkel torsdag. Nå er han opptatt av at det ikke skal bli en ulykkessommer som 2022. – Vi har ingen liv å miste, sier han til VG.

Kortversjonen Pål Anders Ullevålseter (54) etterlyser bedre fokus på trafikksikkerhet for motorsyklister og oppfordrer til oppmerksom kjøring.

To motorsyklister mistet livet i ulykker i Kautokeino og Holmestrand torsdag.

Ullevålseter er opptatt av å unngå en ulykkessommer som 2022, hvor 21 motorsyklister og mopedister omkom.

Han holder kurs for å hjelpe motorsyklister med å forbedre kjøreteknikk og sikkerhet. Vis mer

En kvinne i 40-årene døde i Kautokeino, mens en MC-fører i 50-årene mistet livet i Holmestrand. Ifølge politiet var ikke andre trafikanter involvert i noen av ulykkene.

UIlevålseter, som har kjørt flere av verdens tøffeste motorsykkelkonkurranser, vil gjerne gi råd til dem som er ute på to hjul - og de som møter dem i trafikken.

Han mener det først og fremst handler om at du ikke må ha oppmerksomheten mot noe annet enn veien foran deg.

– Når jeg sitter på motorsykkelen, er jeg opphengt i det som skjer foran sykkelen. Det er lett å miste fokuset mot duppeditter når vi sitter og kjører, sier mannen som har kjørt flere av verdens tøffeste motorsykkelkonkurranser.

– Vi må ta oss i nakken og holde oss unna de knappene vi kan, mener Ullevålseter.

– Men lytte til musikk kan vi vel?

– Jeg er ingen tilhenger av å sitte og høre på musikk eller snakke telefon når du kjører motorsykkel. Det synes jeg faktisk ikke noe om i det hele tatt.

– Hvorfor?

– Fordi det tar konsentrasjonen bort fra det du skal drive med der og da. Det er også viktig å høre motoren.

KONSENTRASJON: Ullevålseter sier at mange ulykker skjer i lav fart og i ikke spesielt krappe svinger. Han mener at det kan skyldes manglende fokus på kjøringen.

Gjennom sin seier i «Isdans» i sin tid har Ullevålseter vist at han også liker å bevege seg etter musikk. Men ikke når han sitter på motorsykkelen.

– Også motorsyklene får stadig flere displayer. Flere og flere har google maps for å finne ut hvor du skal. Men selv har jeg mer enn nok med å skifte mellom nær- og fjernlys om jeg ikke skal justere også alle andre innstillinger, sier Pål Anders Ullevålseter. Og legger til:

– Vi har ingen liv å miste.

Han drar for tiden Norge rundt for å holde kurs for motorsykkelfolk som vil lære mer. Det er han slett ikke alene om. Mange på to hjul ønsker å bli bedre til å kjøre motorsykkel etter ulykkessommeren 2022. Hele 21 motorsyklister og mopedister mistet livet i fjor.

– Det er populært å kjøre på grusvei for tiden. Derfor holder jeg stadig kurs i det. Det handler om hvordan du skal kjøre i svinger, kjøreteknikk, riktig valg av gir, riktig fart ...

– Men disse har jo tatt førerkortet?

– Ja, det er oppfrisking. Jeg merket det selv da jeg tok ut motorsykkelen for en måneds tiden siden at jeg var rusten. Det er lurt å friske opp det du en gang lærte.

KLARGJØR: Pål Anders Ullevålseter rengjør og stiller speilene før han skal ut på veien.

Pål Anders Ullevålseter sier at det skal lite til for å minske faren for ulykker:

Glem skjermene og konsentrer deg om kjøringen. Ikke dra med deg uvanen fra bilen med å følge med på displayet.

Velg riktig gir, særlig når det er glatt underlag, som regn, grus, oljeflekker.

Husk at en motorsykkel bare har to hjul og at den derfor velter lett, i motsetning til en bil.

Det er enda viktigere å ha gode dekk på en motorsykkel enn en bil.

Hold avstand?

Kle deg riktig. Om du blir våt eller kald, er du ikke like konsentrert.

Bruk årets første kjøretur til å bli vant til motorsykkelen igjen.

– Hvorfor var det så mange ulykker i 2022?

– Det finnes ikke noe entydig svar. Og ofte handler det ikke om høy hastighet. Og det skjer også ofte i lette partier, «myke» kurver. Mange av ulykkene skjer verken i krappe svinger eller i veldig høy hastighet. Og da tenker jeg at en viktig årsak er at vi ikke er «på».

Info Ulykkessommer Dødsulykker på motorsykkel økte fra 15 i 2021 til 21 i 2022.

Vi må tilbake til 2016 for å finne et tilsvarende høyt tall.

For månedene med høysesong, fra mai til august, utgjorde omkomne på motorsykkel 25 prosent av alle drepte i trafikken. Vis mer

– Jeg kjenner det igjen fra rally. De styggeste ulykkene der har også skjedd i enkle situasjoner. Jeg har hatt to-tre nesten-ulykker selv bare fordi jeg har vært «sløv». Jeg hadde kanskje kjørt lenge, og hjernen var «ikke til stede».

Info Pål Anders Ullevålseter Alder: 54 år. Kjører: Honda Africa twin 1100. Meritter: Har kjørt 12 ganger Rally Dakar - med 2. plass som beste plassering. Europamester i Enduro. Vant VM i ørkenrally. Også kjent for: Vinner av «Mesternes mester», «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», «Isdans» og «Farmen kjendis». Har også deltatt i «Skal vi danse». Vis mer

Ullevålseter mener at det er viktig at du ikke «skal rekke noe» på de første turene på sommeren.

– Kjør alene, stopp, still speilene, juster det som skal justeres. Ha litt alenetid med sykkelen på den første turen!

Pål Anders Ullevålseter har blant annet kjørt 12 Paris-Dakar, syv Africa Race og også Beijing-løpet.

– Totalt har jeg vel kjørt cirka 25 rally på mer enn ei uke. Og nesten 90 rally totalt.

– Hvordan blir motorsyklister behandlet av andre i trafikken?

– Jeg føler at vi ikke blir sett av mange bilister. Særlig i rundkjøringer der bilistene ofte ser etter de store tingene og kanskje ikke oppdager en motorsykkel. Derfor er det viktig at vi gjør sett sett og ikke tro at vi blir sett. I hvert fall ikke ta for gitt at vi blir sett.