ULYKKE: En bil med fem tenåringer kjørte av veien og havnet delvis i vannet ved Flekkefjord mandag morgen.

Russebilulykken: Politiet etterlyser potensielt vitne

Politiet i Agder går ut med en etterlysning, etter at en russebil kjørte av veien i Flekkefjord mandag.

Politiet ønsker å komme i kontakt med fører og eventuelt passasjerer i en rød personbil/SUV med svarte takrails som kjørte i vestgående retning ut av Fosselandstunellen kl. 05.42 mandag 1. mai 2023.

Det skriver de på politiets nettsider. Bilen de etterlyser har hvite registreringsskilt, og passerte Flekkefjord på E39 klokken 05.47.

– Bakgrunnen for at vi ønsker å komme i kontakt med den eller de som satt i denne bilen, er at de kan ha gjort observasjoner knyttet til russebilen som forulykket på Fosselandsheia denne morgenen, sier politifaglig etterforskningsleder ved Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon, Tove Glendrange.

Fem personer ble sendt til sykehus etter ulykken ved E39 i Flekkefjord mandag morgen. De fem personene ble alle fraktet til sykehus, onsdag opplyste Glendrange at én av de fem skadede var utskrevet.

Politiet etterforsker nå ulykken for å få klarhet i hendelsesforløpet. Tirsdag ble én person siktet i saken.

– Ut ifra de opplysningene som er innhentet, så har politiet en mistenkt som fører av bilen, fortalte politifaglig etterforskningsleder i Agder politidistrikt, Tove Glendrange, til VG.

Hun opplyste at den mistenkte personen ble siktet i saken fordi det er besluttet å ta blodprøve av vedkommende, samt at det er gjort beslag i personens eiendeler.

Personen ble siktet for overtredelse av veitrafikkloven paragraf 3, som gjelder uaktsom kjøring.

Det var mandag morgen, like etter klokken 06.00, at Agder politidistrikt fikk melding om ulykken. En russebil hadde kjørt av veien og sto med hjulene delvis ute i vannet.

