Svaneparet gjenforent: − Sto der med tårer i øynene

To hannsvaner som har holdt sammen i over 10 år, ble torsdag gjenforent etter at den ene ble syk.

Tidligere denne uken gikk Wenche Røvreit tur langs Lillevannet i Ålesund.

Det er en tursti her som hun bruker å gå. En fast del av turen er å hilse på de to svanene som holder til ved vannet.

– De er to gutter som har vært sammen de siste 12–14 årene. De ble funnet gående langs gatene i Ålesund da de var unger, så ble de flyttet til Lillevannet, sier Røvreit til VG.

Da hun møtte på svanene skulle hun ta et bilde, men merket at noe var feil.

– Jeg zoomet inn og det så ikke ut som han hadde øyne, sier hun.

Det var Sunnmørsposten som først skrev om de to svanene.

BETENNELSE: Wenche Røvreit merket at det var noe feil med den ene svanen da hun gikk tur.

Betennelse på øynene

Wenche Røvreit tok kontakt med organisasjonen Kellys håp, som jobber med dyr som trenger hjelp.

Det viste seg at svanen hadde fått betennelse på øynene.

Wenche Ystenes i Kellys håp forteller at de tok inn svanen og vasket øynene hans, og ga han en kur med antibiotika.

Torsdag skulle han tilbake til Lillevannet, og sin bedre halvdel. De fant fram til den andre svanen og slapp han ut i vannet igjen.

– Det var et så utrolig fint gjensyn. Vi sto der med tårer i øynene, sier Røvreit.

1 / 2 BEHANDLING: Svanen ble hentet opp av vannet, og fikk en vask og medisiner. Christiane Marlén Brevik ved Kellys håp gikk ut i vannet for hente svanen som hadde betennelse. forrige neste fullskjerm BEHANDLING: Svanen ble hentet opp av vannet, og fikk en vask og medisiner.

– Veldig mange som er glade i dem

De to svanene er godt kjent i Ålesund og har vært sammen i mange år.

Først trodde de fleste at de to svanene var av motsatt kjønn. Men så la folk merke til at det ikke kom noen nye svaner.

I reirene de lagde hvert år var det heller ingen egg, forteller Wenche Røvreit.

Det ble hentet inn en ekspert som sjekket ut de to svanene, som fant ut at begge var hankjønn.

– Det er veldig mange som er glade i dem. De flyter rundt og koser seg, sier Røvreit.

