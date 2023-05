GAMMEL GÅRD: Holmen Gård har tidligere vært både nasjonalt kurssenter for Norges Husflidslag og Folkekulturforbundet og asylmottak. Nå er den rusinstitusjon.

Rusinstitusjon frykter for fremtiden: − Det er alvorlig

Den private rus- og psykiatriinstitusjonen Holmen Gård i Gjerstad er usikre på fremtiden. Fredag tapte eierselskapet Vitalis Helse et viktig anbud for å sikre videre drift.

– Stemningen er laber, for å si det sånn, sier May-Elin Nilsen, direktør for Vitalis Helse til VG.

Fredag kom beskjeden de hadde fryktet. De vant ikke anbudsrunden lyst ut av Helse Sør-Øst, og dermed mottar klinikken deres på Holmen Gård ingen penger før neste anbud for 2025 legges ut til høsten.

– Vi mener det er et stort behov for disse tilbudene, men det mener jo ikke regjeringen, sier Nilsen.

Det har spøkt for institusjonen i Gjerstad kommune i Agder lenge allerede. Gården er ett av tilbudene Vitalis har innenfor rus, psykiatri og tverrfaglig behandling. I dag er det 24 pasienter ved gården, og rundt 50 ansatte.

– Det er alvorlig. Vi har veldig mange syke pasienter, som ikke ville fungert i en poliklinikk. Det er det offentlige som har vurdert at de trenger døgnplasser, sier Nilsen.

– 2024 blir problemåret

Årsaken er at regjeringen fra nyttår fjernet ordningen med «Fritt behandlingsvalg». Ordningen lot blant annet ruspasienter velge fritt blant forhåndsgodkjente behandlingssteder.

Info Dette er «Fritt behandlingsvalg» En rapport fra 2021 viste at «Fritt behandlingsvalg» ikke hadde bidratt til å korte ned ventelistene, eller gjøre norske sykehus mer effektive.

I oktober 2022 valgte Støre-regjeringen å avvikle ordningen, og argumenterte for at det ville styrke den felles helsetjenesten. Ordningen ble avviklet ved årsskiftet 2022/2023.

Ifølge regjeringen skal pasienter fremdeles ha rett til å velge behandlingssted. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten kan fortsatt velge mellom offentlige tilbud, og private tilbud som de regionale helseforetakene har avtale med. Pasienter kan også velge tilbud utenfor egen helseregion.

Regjeringen har lagt inn en overgangsordning på 12 måneder. Pasienter som hadde påbegynt behandling gjennom «Fritt behandlingsvalg» kan fortsette denne behandlingen i inntil 12 måneder etter at godkjenningsordningen ble avviklet. Vis mer

Før avviklingen av ordningen hadde Vitalis 85 plasser til pasienter. 46 i Kragerø og 39 på Holmen Gård, inkludert 50 ansatte på hvert sted. I februar ble det kjent at 50 ansatte i Kragerø ville bli sagt opp innen 1. juni.

Ved Holmen Gård har antallet pasienter sunket ettersom flere og flere har blitt utskrevet. Avviklingen av «Fritt behandlingsvalg» gjorde at Vitalis ikke kunne ta imot nye pasienter etter nyttår. De har gått fra 39 til 24 døgnpasienter.

Holmen Gård er i en særstilling fordi de ligger i Agder, der Helse Sør-Øst lyste ut et anbud på 30 døgnplasser. Uten anbudet hadde Agder gått fra 76 døgnplasser til null.

Nå som anbudet er tapt er de usikre på hva som vil skje med de gjenværende pasientene og ansatte på institusjonen.

– Vi får lov til å fortsette å behandle ferdig pasientene som kom inn i 2022. Det er 2024 som blir problemåret for oss. Da har vi ingen inntekt, så vi må forsøke å tenke på om vi kan gjøre andre ting, forteller Nilsen.

Info Fakta om nedleggelser i tverrfaglig spesialisert rusbehandling Bare i Helse Sør-Øst forsvinner det i løpet av året 200 døgnplasser innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) når «Fritt behandlingsvalg» avvikles: Vangseter, Mestringshusene, Valdresklinikken og Guts varsler alle avvikling av sine døgnplasser, opplyser NHO Geneo.

I tillegg kan 110 døgnplasser forsvinne i Vestland, skriver rus.no

Og hos Modum Bad i Viken forsvinner 3000 liggedøgn, skriver NRK Vis mer

Hoksrud: – Helt ubegripelig

Nedleggelsen av Holmen Gård vil også sette sitt avtrykk på lille Gjerstad kommune i Agder.

– Vi skaper arbeidsplasser i distriktene. Mange har flyttet hjem med familie fordi vi har skapt arbeidsplasser i spesialisthelsetjenesten. Nå får de en utfordring. Hvis 50 stillinger forsvinner er det mye for en liten kommune, sier Nilsen.

Bård Hoksrud (Frp), som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, besøkte Holmen Gård kort tid før de fikk beskjeden fredag.

– Jeg er rasende på vegne av alle brukerne og fremtidige brukere som ikke får muligheten til å ta i bruk dette utrolig gode tilbudet og kompetansen som er her, sier Hoksrud til VG.

BESØK: Ved Holmen Gård har de både hester og alpakka som brukes i terapi. Bård Hoksrud brukte fredagen på å hilse på dyrene.

Han legger til at tilbudet ved Holmen Gård er spesielt, blant annet fordi pasientene har lov til å ha med sin egen hund.

– For mange rusmisbrukere er kanskje hunden den beste, og noen ganger eneste, vennen man har. Mange velger bort behandling fordi man ofte ikke kan ha med hund, men her kan man det mens man får hjelp, legger Hoksrud til.

Frp-politikeren sier han vil utfordre helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) med konsekvensene av at «Fritt behandlingsvalg» avvikles.

– Jeg synes det er helt ubegripelig. Det er mennesker som nå ikke kommer til å få den behandlingen de trenger, og på samme tid river man i stykker et helt fagmiljø, sier Hoksrud.

– En annen som har vunnet

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), skriver i en e-post til VG at ordningen med «Fritt behandlingsvalg» har bidratt til å svekke de offentlige sykehusene.

– Det er bakgrunnen for at vi har avviklet den. Vi skal fortsatt ha bredt samarbeid med private ideelle aktører, sykehusene kjøper tjenester fra private for over 17 milliarder årlig, sier Bekeng.

Ifølge statssekretæren ønsker Arbeiderpartiregjeringen isteden å styrke den offentlige helsetjenesten og sikre stabile rammevilkår, samt ha langsiktige avtaler for det han omtaler som ideelle private.

– Pasientene vil fremdeles ha en rekke tilbud å velge mellom, både i det offentlige og ved private behandlingssteder med avtale med et helseforetak. Når aktøren Hoksrud ønsker har tapt et anbud, er det en annen som har vunnet anbudet og som dermed fritt kan velges av pasienter, sier Bekeng.