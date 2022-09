Politikernes advokat: Flere i samme situasjon som Bru

Skatteadvokat Torgeir Stokke bistår Høyre-nestleder Tina Bru og flere andre politikere som har fått skattesmell etter pendlerbolig-avsløringene. Han sier at flere andre også har betalt leie hjemme, men fått skattesmell.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag bekreftet nestleder i Høyre Tina Bru at hun har fått skattesmell, i kjølvannet av pendlerbolig-avsløringene det siste året på spørsmål fra NRK.

Bru bodde flere år i gratis pendlerbolig i Oslo uten å skatte av den, samtidig som hun leide leilighet av foreldrene hjemmene i Rogaland.

– Vi har hatt kontrakt, jeg har betalt leie siden dag én. Avtalen var at leien skulle dekke alle faste kostnader til boligen, sier Bru til VG.

Hun betalte i snitt 4.300 kroner i måneden for leiligheten i Rogaland. Stortings- og statsrådsleilighetene i Oslo har derimot en markedsverdi fra 20.000 til over 40.000 kroner. Bru bodde deler av tiden i en fasjonabel statsrådsleilighet på Gimle Terrasse.

Bru forteller til at VG at striden med Skatteetaten nå står om hun heller skulle betalt markedsleiepris hjemme, enn bare å dekke alle faste kostnader til foreldrenes leilighet.

Bru mener hun har rett i striden med Skatteetaten:

– Jeg viser til kravene i «nærståenderegelen», som sier at leie til familie er skattefritt så lenge den dekker alle løpende kostnader ved utleieobjektet.

SKATTEADVOKAT: Torbjørn Stokke.

Flere klienter med skattesmell

Skatteadvokat Torbjørn Stokke representerer Bru og flere andre politikere som har fått skattesmell etter pendlerbolig-avsløringene. De har sittet på Stortinget eller i regjering. Og Stokke sier flere av dem er i Bru sin situasjon.

– De opplever at de har fulgt retningslinjene som er gitt og at ingen noen gang har gitt uttrykk for hvor store kostnadene på hjemstedet skal være. Det er en smell for mange av dem at dette ikke oppleves å være tilstrekkelig.

– Da snakker vi om dokumenterbare utgifter?

– Ja, enten i form av løpende betalinger eller engangssummer til leie av bolig som foreldre ne deres også normalt har leid ut. Det er flere tilfeller der man har leid av familie. Både sekundærbolig foreldrene leier ut til vanlig eller foreldrenes hjem, sier Stokke.

Viser til skatteregler

Han hevder Skatteetatens eget regelverk legger til retten for løsningen flere av klientene har valgt:

– På punktet om merkostnader i Skatte-ABC så står det at dersom du får disponere bolig til nærstående og dekker alle løpende kostnader, så skal det etter skatteetatens syn regnes som nok utgifter på hjemstedet til at merkostnader og fordelen fra en pendlerbolig blir å regne som skattefri.