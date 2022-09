HELLERUD: To menn er tiltalt for å ha løpt rundt med våpen i skolegården på Hellerud videregående skole.

Den farlige knivtrenden: Løp i skolegård med machete og revolver

Noen få unge menn står bak mange kniv- og skyteepisoder i hovedstaden. – Hadde dette skjedd et annet sted i landet, hadde man gått i fakkeltog, sier en lokalpolitiker.

Like før sommerferien, 14. juni, løper to 18-åringer rundt i skolegården på Hellerud videregående skole med en revolver, en machetekniv og to foldekniver.

Våpenet skal ha vært ladd.

Både lærere og elever skal ha vært til stede under opptrinnet, ifølge en tiltale.

De to 18-åringene skal ha hatt med seg våpnene for å true eller skade noen.

– En skremmende opplevelse

– Det at to ungdommer som ikke er elever ved skolen kom løpende gjennom skolegården med et våpen i handa, var naturligvis en skremmende opplevelse både for elever og ansatte, skriver Arnfinn Stautland, rektor ved Hellerud videregående skole, i en e-post til VG.

Denne urovekkende hendelsen er bare en av mange svært alvorlige episoder som involverer ulike våpen og unge menn på Oslo øst i år.

Torsdag bestemte politiet i Oslo å sette inn ekstra patruljer i sentrum. Patruljene skal jobbe trygghetsskapende rundt om i byen.

– Slåsskamper, knivstikkinger og skuddvekslinger gjør at mange lurer på om det nå er trygt i Oslo, skriver politiet på Facebook, og fortsetter:

– Dette har vi veldig stor forståelse for og vi tar dette alvorlig. Oslo er å anse som en trygg by, men i perioder kan det være større uro i enkelte miljøer.

Denne uken knivstakk to unge menn hverandre på Furuset i Oslo.

18-åringen skal ikke tidligere være straffet for alvorlig kriminalitet, men 23-åringen er tidligere dømt for å ha knivstukket en mann i magen.

BLODIG: Hendelsen på Furuset ble veldig blodig.

Nylig helte han kokende vann over ryggen til en medinnsatt i fengsel, og sommeren 2020 truet han en bartender på Grønland i Oslo med kniv, ifølge en tiltale.

Over flere år har politiet tatt stadig flere unge som går med kniv. I alt har Oslo-politiet tvitret om knivepisoder 28 ganger siden juni, skriver Aftenposten.

Det har vært en økning i antallet unge som blir anmeldt for bæring av kniv og andre våpen fra 2015 til 2021.

2020 var toppåret i perioden.

Da det var i alt 203 anmeldelser av unge mellom 10 og 22 år for bæring av kniv og andre våpen, mens det i fjor var 171 anmeldelser i denne aldersgruppen, ifølge statistikk fra Oslo kommune og Oslo politidistrikt.

Ifølge en oversikt fra Oslo tingrett, ble fire personer under 18 år dømt for drapsforsøk i fjor.

Her kommer det også frem at kniv og machete ble brukt i 29 av 57 volds- og ranssaker tingretten avgjorde i fjor.

Den ene voldskategorien var ran ble begått av flere gutter med minoritetsbakgrunn mot en eller to etniske norske gutter. Den andre var vold/hevnhandlinger mellom gutter med minoritetsbakgrunn.

På mandag denne uken, like før knivstikkingene på Furuset, dro to menn frem hver sin kniv under en konfrontasjon mellom to grupperinger unge menn.

En video viser at forbipasserende havnet midt oppi situasjon på vei hjem fra jobb, foran Tveita senter:

En betegnende sak som beskriver konsekvensene av den farlige knivtrenden, fant sted foran Monolitten i Vigelandsparken i fjor sommer.

Da hugget en ung mann to andre menn med en machete, i brystkassen og skulderen.

En særlig utfordring i Oslo er såkalte «særdeles aktive» unge lovbrytere. I 2021 fantes det 194 slike, ifølge en rapport fra Oslo kommune og Oslo politidistrikt.

Halvparten av dem var blitt anmeldt for bæring av kniv eller annet våpen.

Det fremgår også av rapporten at tre fjerdedeler av de omtalte unge kriminelle, hadde minoritets bakgrunn.

En av de unge mennene som løp gjennom skolegården med våpen, har vært i politiets søkelys for våpenbruk flere ganger.

I februar i år skal han ha truet tre andre med machete, midt på lyse dagen på Jordal, ifølge en tiltale.

Noe etter hendelsen i skolegården, ble mannen varetektsfengslet.

I en kjennelse fra Oslo tingrett beskrives den unge mannens situasjon:

18-åringen skal selv ha blitt knivstukket på Kuben videregående skole i november i fjor.

Han skal være del av et miljø der represalier og gjengjeldelse ser ut til å være en del av kulturen.

Det skal også være en pågående konflikt mellom et ungdomsmiljø han er en del av, og et annet ungdomsmiljø, som øker sannsynligheten for voldskriminalitet.

FURUSET SENTER: Politiet sperret av et større område mandag.

Retten konkluderte med at det forelå sterk grad av sannsynlighetsovervekt for han ville begår ny alvorlig voldskriminalitet dersom han ble løslatt.

Dommeren la særlig vekt på at han gjentatte ganger har gått med våpen og at det gikk kort tid fra han ble løslatt, til at han ble pågrepet på nytt.

En annen ung gjenganger ble pågrepet 21. august.

19-åringen skal i februar ha truet en mann med kniv.

I mars 2020 skal han, som del av en gruppe, ha knivstukket, slått og trampet på en mann.

I 2019 skal han og en gruppe ungdommer ha slått og sparket en person flere ganger i ansiktet og kroppen.

Nå er denne mannen siktet for ran og to voldshendelser 18. juni, og han er også siktet for å ha vært bevæpnet med kniv på offentlig sted to dager før.

Flere av forholdene skal være begått mot mer eller mindre tilfeldige personer.

«Forholdene er alvorlige og relativt hyppige. Siktede har vist at han har evne og vilje til å begå alvorlig voldslovbrudd, og tidligere kontakt med politi forestående hovedforhandlingene har ikke har bremset ham.» står det videre.

Sarah Gaulin, daglig leder i LIM (Likestilling Integrering Mangfold), og leder i Søndre Nordstrand Arbeiderparti, kjenner godt til de kniv-utfordringene øst i Oslo.

– Det er en voldsom økning og en utvikling vi har fryktet lenge.

Hun reagerer på at det gjøres så lite med den alvorlige situasjonen.

– Politiet setter ut en bobil eller buss, og så etter en stund, så forsvinner den. Hadde alle disse alvorlige episodene funnet sted et annet sted i Norge, eller på Oslo vest, hadde man gått i fakkeltog og holdt folkemøter, sier hun.

Hun mener det må strengere forbud til; flere politiposter og flere kontroller.

ENGASJERT: Her er Gaulin ute som natteravn i 2020.

– Det er ikke i første omgang jobbsøkersenter og fritidsaktiviteter som trengs. Vi må finne ut av hvor pengene fra gjengmiljøene havner hen, fordi store pengesummer tiltrekker seg folk til disse miljøene.

– Vi ønsker oss også flere politikontroller. Det må være en konsekvens og fare ved å gå bevæpnet med kniv, sier hun.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier den siste tidens voldshendelser i Oslo er bekymringsfullt. Han sier det må gjøres mer forebyggende arbeid.

– En fellesnevner her er at dette er unge gutter som har med seg kniv og tydeligvis er villige til å bruke den. Det er uakseptabelt å kle på seg kniv når man går ut om morgenen, slår Johansen fast, ifølge NTB.