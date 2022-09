KRAV FRA VEIEN: Julie Brodtkorb sier hun taler for over 2000 bedrifter som bygger veier og infrastruktur. Hun har selv hatt sommerjobb som sjåfør i en stor dumper.

Brodtkorb om strømforslag: − Lynende forbanna

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund sier folk flest hadde reagert med stort sinne hvis de hadde blitt tilbudt lån mot strømprissjokket.

Hun mener det er en hån mot norsk næringsliv at en stat som har tjent over 30 milliarder kroner på høye strømpriser, skal gi bedriftene en låneordning i stedet for reelle kutt i strømprisen.

– Jeg tror alle som er rammet der hjemme, som virkelig sliter med å få endene til å møtes, hadde blitt lynende forbanna hvis løsningen de ble tilbudt var et forbrukslån, i stedet for strømstøtte på 90 prosent. Da hadde det blitt bråk da, sier Brodtkorb.

– Det blir omtrent som å gi kredittkort til en alenemor for å håndtere strømregningen – alle skjønner at sånn kan man ikke holde på. Våre bedrifter trenger lavere strømregninger, ikke mer gjeld, sier sjefen for de som bygger veier og infrastruktur i Norge.

– De lyttet ikke til oss

Støre-regjeringen jobber nå med sitt forslag til strømstøtte-ordning til Norges bedrifter.

Det er signalisert at det kan ende med en låneordning.

Brodtkorb viser til at strømregning-krisen kommer på toppen skyhøye dieselpriser og andre økte kostnader.

– Vi har foreløpig kjempet forgjeves for å få regjeringen til å se hvilke økte kostnader økningen i dieselprisene betyr for vår bransje, som foreløpig har lastebiler, dumpere, gravemaskiner og andre verktøy som bare kan bruke diesel. Men de lyttet ikke til oss.

– Klarer ikke mer

Hun sier at det bare var begynnelsen.

– Så kom strømsjokket. Men etter krigen i Ukraina har alt annet også steget. Det gjelder altså ikke bare diesel og strøm, men blant annet sprengstoff, rør og stål. Det dreier seg om at det totale kostnadstrykket er blitt så stort, at våre medlemmer ikke klarer mer.

Hun sier alle har lagt til grunn at det nå kommer en strømstøtte for å avhjelpe.

– Vi er lovet at det kommer en støtteordning til små- og mellomstore bedrifter, både fra Stortinget og regjeringen. De skapte glede og forventninger, sier hun.

SEKS GANGEREN: Brodtkorb sier at en liten entreprenørbedrift i snitt hadde 60 000 kroner i årlige strømutgifter. – Det er nå økt til 360 000 kroner i året.

Hun sier at hun satt på Dyrsku’n i Seljord forrige fredag.

– Da kom nyheten om at det kanskje ender med en låneordning. Jeg satt sammen med mange entreprenører da den nyheten kom. De ble lynende forbanna. Det er billigere strøm og strømregning vi trenger, ikke mer gjeld.

– Faren ved økt pengebruk som du krever, er at det kan bidra til å øke renten ytterligere?

– Det er totalen av pengebruken som presser opp renten. Regjeringen og Stortinget må prioritere ned andre ting i neste års statsbudsjett. De fleste norske bedrifter er små og mellomstore bedrifter. De trenger hjelp nå.

– Fra lastebil til NAV

– Det er enkelt å si: Ditt Høyre har som regel ikke gått i bresjen for økt offentlig pengebruk?

– Jeg snakker ikke som Høyre-representant, jeg snakker på vegne av 2250 små- og mellomstore bedrifter, som er viktige distriktsarbeidsplasser rundt om i hele Norge. Mange bygger infrastrukturen i Norge, på faste kontrakter. Jeg frykter at regjeringen med sin tafatte politikk flytter mennesker fra gravemaskin og lastebil over til NAV-kontoret.

Brodtkorb var stabssjef på Statsministerens kontor da Erna Solberg (H) var statsminister.

– Hvor mange av dine medlemmer har gått konkurs som følge dieselprisøkning og strømkrisen?

– Vi har flere konkurser enn normalt, men vi har foreløpig ikke en haug av dem. Men mange pantsetter hus og det de har, for å drive videre.

Hun sier en liten entreprenørbedrift hadde i snitt 60 000 kroner i årlige strømutgifter.

– Det er nå økt til 360 000 kroner i året. Har du et lite pukkverk med fem ansatte, har strømregningen vært 300 000 i året. Nå er den på 1,5 millioner kroner i året.

Hun legger til:

– Dette rammer en bransje hvor snittmarginen – altså hva de sitter igjen med – er på fire prosent. Det sier seg selv at dette ikke går i lengden.

– Med få konkurser foreløpig, kan det fremstår som litt krisemaksimering?

– Nei, får de bare lån, går vi en svart vinter i møte.

ADVARER MOT RENTEOPPGANG: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier at Brodtkorb har rett i at prisene på råvarer, strøm og drivstoff nå er veldig høye, blant annet på grunn av krigen i Ukraina.

– Jeg ser at flere har beskrevet situasjonen som den perfekte storm. Det er likevel vanskelig å forstå at Brodkorb sammenligner et av flere mulige subsidierte hjelpetiltak fra regjeringen med kredittkortgjeld og forbrukslån. Foreløpig er det for tidlig å si hvordan tiltakene blir, men vi jobber på høygir med å få dem ferdige.

Han sier at planen er å presentere tiltak i løpet av september, og at det skal komme de mest utsatte bedriftene til hjelp allerede i høst.

– Samtidig vil jeg minne om at det nå går godt i norsk økonomi: vi har den laveste arbeidsledigheten på nesten 15 år og stort aktivitetspress som bidrar til å presse prisene og rentene oppover. Derfor må vi holde hjertet varmt og hodet kaldt.

Næringsministeren viser videre til at utfordringen er å finne gode tiltak som ikke gjør situasjonen verre.

– Det siste norske bedrifter trenger nå er rask renteoppgang, og derfor har vi så langt vært tilbakeholdne med nye tiltak som kan bidra til motsatt effekt av det vi alle ønsker. En renteoppgang kan i verste fall koste bedriftene langt mer enn det dyr strøm gjør.