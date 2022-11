Forsvarer om Vassbakk før retten: Har ikke så mye å fortelle

HAUGESUND TINGHUS (VG) Hvor mye man kan huske 20 år senere, blir tema når en psykolog inntar vitneboksen onsdag. Hvor mye den tiltalte selv husker, vil være sentralt når han skal forklare seg.

– Når det gjelder selve 5. mai, så har han jo ikke så mye å fortelle. Han har nektet enhver befatning med drapet på Birgitte Tengs, og akkurat den dagen har han ikke så mye å bidra med, sier Johny Vassbakks forsvarer Stian Kristensen til VG.

Det er nå godt over 27 år siden Birgitte Tengs (17) ble funnet drept i et buskas på Karmøy, kun 400 meter fra sitt hjem.

I 2021 ble nå 52 år gamle Vassbakk siktet for å ha stått bak drapet, som hadde vært uløst siden fetteren til Tengs ble frikjent av Gulating lagmannsrett i 1998.

I to dager har påtalemyndigheten og forsvarerne lagt frem bevis i saken.

Onsdag skal Vassbakk selv få forklare seg for Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Men før det, skal sakkyndig Ellen Wessel i vitneboksen. I timeplanen står det at hun skal fortelle om utfordringer med hukommelse og vitnepsykologi.

– Det er 27 år siden, og det er klart at det spiller naturlig nok inn, sier advokat Kristensen på spørsmål om hva Vassbakk husker fra den tiden.

Retten tillot kringkasting av innledningsforedragene, men resten av rettssaken frem til prosedyrene vil ikke være lov å sende.

Du kan følge VGs direktestudio med tekstoppdateringer fra rettsforhandlingene her.

Tirsdag inntok faren til Birgitte, Torger Tengs, vitneboksen.

– Jeg har det jævlig, sa han.

– Hvordan var det for Vassbakk å høre på forklaringen til Torger Tengs i går?

– Det synes han var veldig rørende og vondt å høre på. Det sa han til oss, da vi kom på bakrommet, at det var veldig veldig vondt å høre på hvordan foreldrene har hatt det i alle disse årene.

Les mer om hva faren til Birgitte forklarte for retten i går:

Les også Birgitte Tengs’ far: – Du blir helt, totalt lammet HAUGESUND TINGHUS (VG) Torger Tengs var sterkt preget da han tok plass i vitneboksen tirsdag.

– Hvordan har han det nå?

– Altså det går helt greit med ham. Men det er klart det er tøft å sitte her, det er tøft å ha den tiltalen hengende over seg, og han sier jo at, «dette har jeg ingenting med. Jeg sitter her uskyldig». Så det er tøft for ham å sitte her i retten, sier forsvarer Kristensen.

Sier retten kanskje ikke får svar

Forsvaret har helt siden rettssakens start mandag lagt vekt på at mange spørsmål trolig vil bestå ubesvarte når dommen etter planen faller om åtte uker.

– Det er en ikke-usannsynlig konklusjon fra rettens side at når vi kommer til veis ende, er fasiten tapt i tiden, sa Vassbakks forsvarer Stian Bråstein tirsdag.

Vassbakk har vært en person av interesse mer eller mindre siden Birgitte Tengs ble funnet død, og var inne til avhør om saken på 90-tallet.

– Avhørene i 1995 og -96 er svært korte. Han svarer på det han blir spurt om, men det veldig mange spørsmål som ikke blir stilt, og dermed heller ikke besvart, sa Bråstein.

Han mener dette vanskeliggjør det å finne ut hvor hans klient var, hva han gjorde, og om det er noen vitner som har sett ham.

– Det gjør også at det er lite detaljerte opplysninger sikret tidsnært om Vassbakks bevegelser. Det er også gjort lite etterforskning av vitneopplysninger tidsnært, sa Bråstein.

Fetteren som trakk seg

I saken om drapet på Birgitte Tengs har psykologi allerede vært tema, både i retten nå og tidligere.

Fetteren til Tengs tilsto nemlig drapet, og ble dømt for det av Karmsund herredsrett.

Les mer: Slik blir fetterens historie tema i retten

I februar 1997 ble fetteren pågrepet og siktet for drapet på Tengs. En drøy måned etter pågripelsen tilsto han i politiavhør, som i senere tid har blitt sterkt kritisert.

Det ble senere klart at tilståelsen var falsk. Den kom som en følge av isolasjon, press og manipulasjon, uttalte avhørsekspert Asbjørn Rachlew til Stavanger Aftenblad i april i år.

Les også Tengs-saken: Slik blir fetterens historie tema i retten HAUGESUND (VG) Fredag ble fetteren endelig kvitt erstatningsdommen som har hengt over ham i 24 år.

Rachlew skal vitne for Haugaland og Sunnhordland tingrett senere i rettssaken. Da skal han forklare seg om avhørsmetoder på 1990-tallet og om avhørene av fetteren.

Fetteren trakk som kjent tilbake tilståelsen i august 1997, men han ble likevel straffeforfulgt og dømt for drapet i Karmsund herredsrett i 1997.

Saken ble anket, og han ble frikjent for drapet av Gulating lagmannsrett i 1998.

I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen kjent skyldig og dømt til å betale erstatning til hennes foreldre.

Den 4. november i år ble han etter mange års kamp endelig frikjent for erstatningskravet av Agder lagmannsrett.