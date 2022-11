MELDER INN MÅL: Regjeringen er glade for å reise til klimatoppmøtet med høyere ambisjoner, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Støre taus om EU-avtale

Norge har klar en avtale med EU om grønn industri, men statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke si om olje og gass er en del av avtalen.

Ingen av de norske klimaorganisasjonene VG har snakket med har trodd at den norske regjeringen kom til å skjerpe sine klimamål før toppmøtet i Egypt starter denne helgen.

Dermed kom det som en overraskelse, når regjeringen nå melder inn et noe skjerpet mål til FN.

Før har regjeringen hatt 55 prosent kutt i klimagasser innen 2030 som sitt eget mål, internt i Norge. Men det offisielle og forpliktende målet har vært «minst 50 prosent, inntil 55 prosent».

Nå legger Norge seg på samme linje som EU og melder inn «minst 55 prosent» som det nye offisielle målet.

Det skjer etter at Norge har blitt enig om en ny grønn industriavtale med EU.

– Enigheten med EU er blitt mye mer mulig nå i lys av hva vi betyr for Europa på energi, enn hva vi gjorde for bare ett år siden. Vi har innen rekkevidde en avtale med EU som de for ett år siden egentlig ikke var interessert i. Nå er de veldig interessert. Da skal vi gjøre det på en skikkelig måte, sier Støre.

Det har vært forventet at avtalen vil signeres under klimatoppmøtet i neste uke, men det er usikkert.

– Det er enighet om innholdet og målene. Men vi har ikke hatt som prioritet foran Sharm el-Sheik å få den avtalen ferdig. Hvis den skulle være klar for signering er det fint, svarer statsminister Støre.

TROPP: Statsministeren, utviklingsministeren og klimaministeren reiser alle til klimatoppmøtet i Egypt, som begynner søndag.

Spørsmål om støtte til olje og gass

I september skrev Dagens Næringsliv at Norge hadde ønsket to ting med i avtalen, i følge et internt utkast til avtalen som avisen hadde fått se:

Norge ønsket å fjerne en formulering om målet 55 prosent kutt i klimagasser

Norge ønsket å få med at EU støtter fortsatt leting og investering i olje og gass, for salg til det europeiske markedet

Norge har nå satt 55 prosent som mål. Statsministeren avviser ikke at olje og gass fortsatt er tema i avtalen:

– Er EUs støtte til utvikling av norsk olje og gass en del av avtalen nå?

– Jeg har ikke den teksten foran meg nå.

– Er olje og gass en del av avtalen?

– Den har jeg ikke foran meg nå, men det vi har snakket om med Europa de siste månedene har jo vært et intenst ønske om at vi kan forsikre dem om at vi opprettholder vår gasseksport, om mulig øker den, sier Støre.

I sommer kom EUs klimasjef, Frans Timmermans, med offentlig støtte til at Norge bør fortsette å utvinne mer olje og gass. Det kom i en periode med forhandlinger mellom Norge og de europeiske landene om forsyning av gass, nok til å erstatte Russlands.

– Jeg tror at diskusjonen som var i noen deler av Europa, om at alle som driver med olje og gass bør slutte med det, den hører vi ikke så mye mer. Men vi må gjøre det parallelt med at vi øker ambisjonene om fornybar energi, og at vi kutter utslipp fra produksjonen.

«JUST STOP OIL»: Aktivister kastet suppe på et van Gogh-maleri i London for to uker siden. Det er en av flere ulovlige aksjoner den siste tiden, utført av aktivister som vil ha en slutt på olje og gass.

Klimaorganisasjoner: – Skammelig

Flere av de norske klima- og miljøorganisasjonene er samlet i Forum for utvikling g Miljø. Organisasjonen er nå bekymret for at støtte til utvikling av olje og gass blir en del av avtalen.

– En slik avtale er ikke i tråd med EUs egne klimaambisjoner. Det er allerede blitt funnet mer olje og gass enn verden kan forbrenne hvis vi vil unngå katastrofale klimaendringer, sier Forum-leder Kathrine Sund-Henriksen.

Det er heller ikke i tråd med anbefalninger fra FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået IEA, sier Forum-lederen.

– Norge kan ikke bruke energikrisen i Europa til å få EU med på fortsatt oljeleting. Det blir rett og slett skammelig om Norge inngår en slik avtale på klimatoppmøtet, sier Sund-Henriksen.

KLAR FOR 55: Norge skal klare å innfri løftet som nå gis, sier klimaminister Espen Barth Eide (Ap)

Klimaminister: – Ikke strengere krav

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) avviser at Norge ønsket å fjerne en formulering om at Norge har samme mål som EU, om 55 prosent klimakutt.

– Vi har nesten samme mål som EU, og før dette var det ikke praktisk mulig å skrive det samme tallet fordi vi hadde to ulike tall, sier Eide.

Regjeringen la nylig fram sitt første klimabudsjett, sammen med statsbudsjettet. Det viser at Norge kan være i rute for å nå EUs gamle klimamål.

Det vil si at Norge er i rute for å nå 40 prosent kutt innen 2030. Norges eget mål har vært 55 prosent, også før målet nå ble skjerpet overfor FN.

– Dette er allerede vårt nasjonale mål, med 55 prosent kutt. Det vi gjør nå er å forplikte oss overfor FN. Så det blir ikke strengere krav i Norge enn det var i går, fordi vi allerede er i gang med den omstillingen, sier Eide.

– De seneste årene har norske klimagassutslipp enten stått på stedet hvil eller hatt en svakt nedadgående kurve. Så hvordan skal det å kutte 55 prosent innen syv år være realistisk?

– Det nye nå er at vi lager konkrete styringssystemer for å følge med på at vi faktisk gjør det og styre mot å klare det. Vi har hatt mange mål før, vi har gjort litt her og der, men når går vi systematisk inn i hele økonomien.