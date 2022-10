Aktiver kart

Fyrverkeri førte til full utrykning i Fana

Politiet fikk mange henvendelser om et høyt smell i Fana lørdag kveld. Det viste seg å være fyrverkeri.

Henrik Røyne

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

– Nødetatene rykker ut til en uavklart hendelse.

Dette meldte Vest politidistrikt lørdag kveld, før de la til:







– Mange nødtelefoner om et høyt smell og mye røyk i området toppen av Fanafjellet.

Like etter klokken 22.00 var mysteriet oppklart. Det viste seg at smellet skyldtes kraftig fyrverkeri fra et samfunnshus i nærheten, ifølge politiet.

Operasjonsleder Svein Rune Halleraker opplyste til Bergens Tidende at flere innringere fortalte at husene deres ristet i forbindelse med smellet.

Tidligere på kvelden var det langt mer mystikk knyttet til hva som hadde forårsaket smellet:

– Det vi fikk melding om 21:21 var at det hadde vært et høyt smell i Fanafjellet med masse røyk og lys. Vi har fått en god del meldinger, sa operasjonsleder til VG.

Det ble ikke meldt at noen var skadet. Det ble heller ikke oppdaget noen andre skader på bygninger og vegetasjon i området, eller noe som brenner.