Lars trykker aldri på

avtrekkeren. Han klapper den gamle hagla sammen. Så går våpenet plutselig av. Ekskjæresten blir truffet og dør i stua. – Jeg er ikke en morder

Lars ble dømt for hagledrap: − Jeg er ikke en morder

På en regntung parkeringsplass på Østlandet drar Lars to hetter godt over hodet.

Han har med seg en blå plastmappe med skjebnesvangre papirer.

To dommer med helt ulike resultater, og et gammelt fotografi av far og bestefar på jakt.

I det strålende solskinnsværet nyter Lars sine forfedre hver sin sigarett. Under venstrearmen bærer faren på ei hagle.

Mange år senere skal Lars arve det gamle våpenet.

– Jeg ante ikke at hagla skulle gå av. Jeg hadde ingen tanke om å drepe henne. Jeg ville bare at hun skulle gå sin vei, ut av leiligheten min, sier Lars til VG.

I vinter ble han dømt for å ha drept ekskjæresten med viten og vilje, et såkalt hensiktsdrap, selv om det ble bevist at han aldri trykket på avtrekkeren.

Hagla hadde en funksjonsfeil og gikk av automatisk da Lars ladet hagla ved å klappe den sammen.

Bistandsadvokaten til kvinnens etterlatte sønner, Alf-Erik Vollen, er blitt forelagt opplysningene i denne saken. Han sier de ikke ønsker å gi noen uttalelser.

Snart skal Lars inn og sone en ti og et halvt år lang fengselsstraff.

Det reagerer flere strafferettseksperter på.

Tydeligst er Katrine Holter. Hun er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen, og har skrevet doktoravhandling om temaet som står sentralt for dommen mot Lars.

– Lars er utsatt for en alvorlig justisfeil. Dommen mot ham er juridisk feil, sier hun til VG.

Holter får støtte fra flere akademiske kolleger ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Flere mener Høyesterett burde ha sett nøye på saken, fordi lagmannsretten ikke har forstått jusen riktig.

Lars burde vært dømt for uaktsomt drap eller forsøk på drap, ikke et fullbyrdet drap begått med hensikt, mener ekspertene, som har analysert dommen.

Hvorfor ble Lars likevel dømt for å ha drept ekskjæresten med vilje?

26. september 2018 er det svært dårlig stemning i Lars’ leilighet på Oslo øst.

Han og ekskjæresten har begge drukket og kranglet, og nå vil Lars at ekskjæresten skal dra hjem.

Han føler seg truet av ekskjærestens sønn og en «gjeng» som han trodde skulle komme og ta ham, forklarer han. Og nå vil han markere seg.

Han henter frem haglgeværet, henger patronbeltet rundt halsen og lader våpenet med to patroner.

Når han klapper hagla sammen, peker geværløpet angivelig nedover, inne i den lille entreen.

Plutselig smeller det voldsomt.

To skudd går av, uten at Lars er i nærheten av avtrekkeren.

Rekylen er voldsomt. Hagla spretter i været, forteller han.

Ekskjæresten befinner seg om lag en meter fra ham, bak dørterskelen mellom stua og entreen.

Hun blir truffet av begge skuddene og faller om på gulvet.

Lars, som forteller at han er i sjokk, stuper ned til henne og spør om hun kan høre ham. Han får ikke svar og ringer til AMK.

«Ehh krangel, ehh putta inn patroner i en hagle, hagla gikk av. Jeg trenger hjelp fortest mulig» sier Lars i nødsamtalen.

AMK-operatøren forteller at ambulansen er på vei og ber Lars trykke hardt på ekskjærestens bryst igjen og igjen.

Men ekskjæresten er livløs.

De første politipatruljene på stedet beskriver Lars som desperat, at han veksler mellom å gråte og prate usammenhengende om at hagla gikk av ved et uhell.

I politibilen får Lars den endelige beskjeden: Ekskjæresten er død.

Ta livet mitt og gi det til henne. Jeg er en drapsmann, sier Lars, ifølge en politirapport.

Lars blir siktet for drap og godtar å sitte varetektsfengslet.

Han forstår at politiet trenger tid til å finne ut hva som har skjedd – særlig når det gjelder historien hans om at hagla gikk av ved ladingen.

Det er våpengransker Leif Øren som undersøker hagla og skriver en rapport til politiet.

Etter å ha prøveskutt Lars’ hagle med 28 patroner er han klar i sin konklusjon: Hver gang hagla klappes sammen, går den av. Altså uten at han trykker på avtrekkeren.

31. januar 2019 blir Lars løslatt fra varetekt.

Dommeren peker på at våpenrapporten støtter Lars’ gjentatte forklaring om at han ikke trykket på avtrekkeren, at det som skjedde var et uhell.

Når politiet anker løslatelsen, er tre lagdommere enige med tingretten:

«Det foreligger ikke en meget sterk sannsynlighet for at siktede kan dømmes etter siktelsen for forsettlig drap.»

En kald februarkveld kommer Lars traskende ut av den store grønne døren i Oslo fengsel.

Bak seg har han fire måneder og en julefeiring i varetekt. VG, som er til stede for å lage en reportasje om løslatelsen, spør hva han tenker om livet videre.

– Jeg skal gjøre så godt jeg kan, svarer Lars, før han begynner å gråte.

– Jeg tenker veldig mye på familien hennes.

Ett og et halvt år senere, i september 2020, tar Riksadvokaten ut drapstiltale mot Lars.

I tiltalen står det ingenting om at haglen gikk av ved sammenklapping.

Når drapssaken begynner i Oslo tingrett, nekter Lars for å ha drept ekskjæresten med vilje.

Og Oslo tingrett frifinner Lars.

De dømmer ham til tre år og syv måneders fengselsstraff for grovt uaktsomt drap:

«Retten finner det således svært graverende at han innendørs, i en liten entré og tett på en annen person, tok frem et gammelt haglgevær og ladet det med to patroner», står det i dommen.

Påtalemyndigheten anker dommen.

Tre og et halvt år etter drapet, i mars i år, snur saken på ny i Borgarting lagmannsrett.

Retten deler seg i to.

De to fagdommerne stiller seg på hver sin side.

Fem av dommerne mener det er bevist at Lars drepte ekskjæresten med viten og vilje, selv om haglen gikk av på grunn av funksjonsfeilen.

I motsetning til dommerne i tingretten, ser de helt bort fra Lars sin forklaring om hva som skjedde. De sier han må ha rettet haglen ned mot ekskjæresten i skuddøyeblikket.

Selv om Lars bestrider det, mener de at Lars anså det som mulig at hagla ville gå av allerede da han klappet den sammen og rettet den mot ekskjæresten.

De mener også at han allerede da hadde bestemt seg for å drepe henne, og at han ville drept henne uansett om våpenet ikke hadde gått av automatisk ved sammenklappingen.

Mindretallet på to dommere ser ikke bort fra Lars sin forklaring. De mener det ikke er bevist at han drepte ekskjæresten med vilje. De skriver at det riktige er å dømme Lars for uaktsomt drap, slik tingretten gjorde.

Mindertallet mener heller ikke at det er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at Lars drepte med vilje.

Men flertallet seirer og dømmer Lars til ti og et halvt års fengsel.

Syv år lengre straff enn han fikk i tingretten.

Lars får hjelpe av Thomas Frøberg fra advokatfirmaet Schjødt til å anke dommen til Høyesterett.

Han har tidligere forsket på strafferett ved Universitetet i Oslo, vært dommer i Borgarting lagmannsrett og starter snart i ny jobb som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

I anken skriver Frøberg at lagmannsretten ikke har forstått det såkalte skyldkravet, altså hva som skal til for å ha gjort noe med viten og vilje i strafferetten.

Men Høyesteretts ankeutvalg, som bestemmer hvilke saker landets øverste domstol skal behandle fullt ut, slipper ikke inn spørsmålet om lagmannsretten har riktig forståelse av hva et hensiktsdrap er.

De vil kun behandle spørsmålet om størrelsen på erstatningskravet Lars ble idømt.

– Min klient mener lagmannsrettens bevisbedømmelse er uriktig. Han har hele tiden benektet at han mente å ta livet av fornærmede, sier Frøberg, og fortsetter:

– Men selv om man vurderer bevisene slik lagmannsrettens flertall har gjort, er de eneste holdbare konklusjonene forsøk på drap eller uaktsom dødsforvoldelse. Fullbyrdet forsettlig drap kan ikke være riktig konklusjon, sier Frøberg til VG.

Høyesterett begrunner som regel ikke for hvorfor en anke ikke slipper inn. De behandler som oftest spørsmål som kan få betydning for avgjørelsen i andre tilsvarende saker.

– Etter min mening er det en slik situasjon vi står overfor her. Lagmannsrettens dom reiser viktige spørsmål om hva det vil si å gjøre noe med hensikt, og det hadde vært verdifullt om Høyesterett hadde gitt sitt syn på dette.

Advokat Bjørn Aksel Henriksen, som var Lars forsvarer i tingretten og lagmannsretten, er også klar på at dommen er helt feil.

Henriksen reagerer særlig på hvor mange dommere som har ment at Lars faktisk ikke er skyldig i forsettlig drap.

Siden våpenrapporten fra Kripos kom, har totalt ni dommere vurdert at bevisene ikke er i nærheten av å holde til å domfelle for forsettlig drap.

På den andre siden står fem dommere i Borgarting lagmannsrett, som mener det er tilfelle.

– 9 av 14 mener bevisene ikke holder. Dette er ikke et rettslig argument, men enhver oppegående person på gata vil synes det er veldig rart.

Og i det akademiske miljøet får Lars og hans advokater støtte for at Lars kan være feildømt.

Førsteamanuensis Katrine Holter forklarer dette på følgende vis:

– Kjernen i denne saken er at lagmannsretten sier til denne mannen: Dette gjorde du med vilje!

Hva man gjør med viten og vilje – om det er å true eller å drepe – har stor betydning for hvilken rettslig merkelapp man skal gi handlingen, forklarer Holter, og stiller spørsmålet:

– Kan man drepe noen med vilje hvis man ikke har kontroll på det som forårsaker døden? Her var det jo funksjonsfeilen i hagla som overtok hendelesforløpet.

– Domstolen mener at mannen hadde tenkt til å drepe fornærmede. Men det holder altså ikke. Han kom jo aldri så langt. Våpenet var ødelagt og gikk av før mannen rakk å ta noen endelig avgjørelse ved å trykke på avtrekkeren.

Holter har skrevet doktorgradsavhandling om hva det vil si å gjøre noe med vilje i strafferetten. Det er akkurat det Lars sin sak handler om. Hun er klar på at Lars sine handlinger er svært kritikkverdige, men at jusen likevel må praktiseres riktig.

– Når du gjør noe med vilje, skal du straffes strengere. Men hvordan kan Lars ha gjort dette med vilje når våpenet går av av seg selv, spør Holter.

Hun kaller dommen for en alvorlig justisfeil og reagerer på at Høyesterett ikke ville behandle saken.

– I denne saken har dessverre Høyesterett feilet i en av sine viktigste oppgaver: å være en garantist for rettssikkerheten, sier Holter, og forklarer konsekvensene for Lars:

– Han blir nok dømt til flere år ekstra i fengsel som om han gjorde det med vilje, til tross for at han ikke kunne vite at våpenet ville gå av. Han kunne ha ombestemt seg. Det er stor forskjell på å lade et våpen og på å faktisk avfyre det, sier Holter.

Hun mener Lars’ sak bør gjenåpnes.

– Gjenopptakelseskommisjonen har tidligere gjenåpnet rettskraftige dommer fordi skyldspørsmålet er misforstått, sier Holter.

Strafferettsprofessor Erling Johannes Husabø har forsket på forsøkshandlinger i strafferetten. Også han mener at dommen kan være feil, og at Lars juridisk sett skulle vært dømt for forsøk på drap, ikke forsettlig drap.

Han mener Høyesterett burde vurdert saken, fordi den reiser et prinsipielt spørsmål som kunne fått stor betydningen for lengden på Lars’ fengselsstraff.

– Selv om domstolen legger til grunn at han hadde drapshensikt, var det ikke den planen som ble realisert. Skuddet gikk av før han senest kunne ha bestemt seg for å la være å skyte, altså før han fortsatt hadde anledning til å trekke seg. Det taler for at han skulle være dømt for forsøk på drap, sier Husabø til VG.

Professor i strafferett ved Universitetet i Bergen, Jørn Jacobsen, stusser også på flere av flertallets juridiske argumenter for å dømme Lars.

Han mener også at Høyesterett burde ha tatt tak i saken.

– Hvilken strafferettslig betydning det skal ha at et skudd går av før gjerningspersonen mente å skyte, er et spørsmål Høyesterett burde ha avklart på et mer prinsipielt grunnlag.

Han forklarer videre at det kan virke som at flertallet i lagmannsretten bygger på den såkalte adekvanslæren for å dømme Lars for forsettlig drap. Men denne læren passer egentlig ikke på Lars’ sak. Dermed får flertallet feil inngang til vurderingen av hva Lars er skyldig i, ifølge Jacobsen.

– Slik jeg vurderer saken, foreligger det ikke et fullbyrdet forsettlig drap, men eventuelt et drapsforsøk eller et uaktsomt drap. Den endringen er viktig for hvilken straff han tilslutt får, sier han.

Førsteamanuensis Synnøve Ugelvik mener flertallet i lagmannsretten strekker det langt når de mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at Lars drepte eksen med viten og vilje.

Hun forsker på strafferett ved Universitetet i Oslo.

– Selv når man legger til grunn av han hadde drapshensikt da han hentet våpenet og ladet det, ligger det som hovedregel et stort psykologisk gap mellom det å lade et skytevåpen, og det å peke på en person og faktisk trekke av, sier hun.

Hun spør hvorfor domstolen ikke gir Lars muligheten til å trekke seg etter sammenklappingen, og dermed bare true, ikke drepe.

– Jeg mener at han skulle ha vært dømt for uaktsomt drap, og jeg synes det er vanskelig å forstå at denne saken ikke slapp inn i Høyesterett, sier Ugelvik.

Høyesterettsadvokat John Christian Elden synes også det er overraskende at landets øverste domstol avfeide å behandle saken, og det med én setning uten begrunnelse.

Etter å ha lest dommen fra lagmannsretten, mener han det er tvilsomt om rettens forståelse av hva som er å drepe med hensikt, i motsetning til uhell, er riktig.

Han mener Høyesterett burde ha behandlet saken fullt ut.

– Lagmannsretten har innført en ny måte å dømme noen for forsettlig drap på, som bygger på en lovforståelse man ikke ser i noen andre drapssaker, sier Elden.

Riksadvokaten, som tok ut tiltalen mot Lars, vil ikke kommentere saken, men viser til sitt anketilsvar til Høyesterett.

Her skriver konstituert førstestatsadvokat, Espen Kyhring, at han vanskelig kan se at Lars sin sak er egnet til å avklare straffelovens begrep om hva som er et hensiktsdrap.

Riksadvokaten trekker frem to forhold fra lagmannsrettens dom:

Først at de la til grunn at Lars, med hensikt om å drepe, rettet den skarpladde haglen mot avdøde fra ca. 1,5 meters hold.

Og så:

Det at haglen gikk av allerede ved lading, medførte bare at drapsfølgen, «som uansett ville ha skjedd og som tiltalte tilsiktet, ble fremskyndet marginalt i tid».

Det var statsadvokat Alvar Randa som førte saken mot Lars.

Han sier at saken ble grundig etterforsket og lagmannsretten etter en samlet bevisvurdering konkluderte med hensiktsforsett, og at de da så helt bort fra Lars sin forklaring om hendelsesforløpet.

– Slik jeg ser det, har flertallet i lagmannsretten gitt riktig uttrykk for hvordan hensiktsforsettet skal forstås. Retten har også anvendt det riktig ved den konkrete lovanvendelsen. Jeg vil anta det er bakgrunnen for at Høyesterett nektet domfeltes anke fremmet.

Borgarting lagmannsrett opplyser at de ikke kan utdype eller presisere innholdet i en dom.

– Lagmannsretten besvarer aldri spørsmål om innholdet i dommer som er avsagt her, eller til de avveininger den dømmende rett har gjort, svarer seniorrådgiver Annicken S. Michaelsen.

Høyesterett, ved informasjonssjef Ida Dahl Nilsen, sier at ankeutvalget dessverre ikke kan utdype «hvilke underliggende diskusjoner eller avveiinger som blir gjort i saksbehandlingen av en enkeltsak.»

– Selve bevisvurderingen under skyldspørsmålet er Høyesterett avskåret fra å behandle, så det var ikke et tema her.

Tilbake på den grå parkeringsplassen står Lars’ fortsatt med de to hettene godt trukket over hodet. Snart skal han inn og sone den lange fengselsstraffen i et av østlandets fengsler. Han får tårer i øynene når han tenker tilbake på dagen han drepte ekskjæresten.

– Det er ikke til å forstå, det sa bare pang med en eneste gang.

Han tenker på henne hver eneste dag.

– Jeg skjønner ikke hvorfor jeg er dømt for å ha drept henne med vilje. Jeg hadde aldri i mitt liv tenkt til å drepe henne.

– Det var et uhell.