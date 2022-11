ALDRI FOR UNG: Bjørg Elisabeth Øydna (78) og Kjell Koveland (85) giftet seg den 15. oktober.

Nygifte: Bjørg (78) og Kjell (85) hadde barnebarn som forlovere

Den 15. oktober giftet Kjell Koveland (85) og Bjørg Elisabeth Øydna (78) fra Lyngdal kommune seg. Kjell sier at han var langt nede da han ble enkemann, men at alt endret seg etter han møtte Bjørg.

I Grindheim kirke i Agder fylke ga de to hverandre sine ja.

– Det var sterkt i kirken, sier Kjell til VG.

– Dette er jo veldig «sporty». Er dere unge til sinns?

– Vi føler oss bra begge to. Ja, vi er veldig unge til sinns, svarer Kjell.

Lyngdalsavis har også omtalt saken.

– En viktig del av livet

85-åringen forteller at Bjørgs sønn var prest under vielsen, og at de hadde barnebarn som forlovere.

– Han ene sa at han gledet seg veldig til å komme i bryllup, men han trodde ikke det første skulle være til bestefar, sier Kjell.

Nå bor Kjell og Bjørg sammen, og har vært et par i ett års tid. Før dette hadde Kjell vært enkemann i rundt ett år, og Bjørg hadde vært alene i over 20 år, forteller Kjell.

– Jeg var veldig langt nede da jeg ble alene, og jeg hadde ingen nære slektninger i nærheten – alle barna bodde langt unna. Det ble veldig bra etter hvert. Dette er en viktig del av livet, sier Kjell.

Feiret to ganger

Etter bryllupet feiret Kjell og Bjørg med rundt 65 gjester. Bare én uke senere ønsket pensjonsforeningen, hvor Kjell er formann, å gjøre litt ekstra stas på de nygifte. De stelte i stand enda en bryllupsfest!

– Vi syntes det var stas. Vi fikk med oss mange gode ord på veien – de syntes det var gilt at vi hadde funnet hverandre, sier Kjell.

– Kjell er formann, og jeg er aktivt medlem i pensjonistforeningen. Det er ikke alle enslige der som det passer for å gå så langt som oss med å gifte seg, men det kan sterkt anbefales for de som sitter alene. Det er utrolig flott å ha en man kan snakke med, sier Bjørg til Lyngdalsavis.

