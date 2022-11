POLITI: Hanne Andreassen og Thale Parker jobber med internettrelaterte overgrep i Kripos.

Små barn deler nakenvideoer på nett: − Sjokkerende

Norske barn ned i femårsalderen deler seksualiserte videoer offentlig. De aller fleste gjør det uten å bli forledet eller presset, ifølge Kripos.

Kripos har i perioden 2020 til og med juni 2022 mottatt i underkant av 200 tips om barn under 13 år som har delt seksualisert materiale av seg selv.

– Jeg vil si det er sjokkerende. Og jeg har jobbet lenge på fagfeltet, sier politibetjent ved Kripos’ seksjon for internettrelaterte overgrep Thale Parker til VG.

Barns deling av nakenvideoer fremkommer av en ny rapport fra Kripos.

– Det som overrasker meg, er hvor mye det er, hvor mange det er og hva barna faktisk produserer og deler, sier Parker, som er flerkildeanalytiker.

Barna mellom fem og åtte år deler stort sett videoer der de viser kjønnsorgan eller rumpe, men fra ni år deler ungene også videoer der de onanerer.

– De yngste drar ned buksen, viser rumpa og ler på YouTube. Litt større barn kan ha seksualiserte brukernavn og mer eksplisitte videoer på TikTok.

– Funnet på det selv

Parker opplyser at snittalderen på barna som rapporten omhandler, er ti år. De bor over hele landet. 55 prosent er gutter, 45 prosent er jenter.

– I veldig få tilfeller avdekker vi ytre påvirkning. Barn som lager og legger ut nakenvideoer, har i all hovedsak selv funnet på det, sier Parker.

Politiet blir tipset av amerikanske plattformer som YouTube og TikTok, som via organisasjonen NCMEC er lovpålagt å varsle om seksualisert materiale.

IP-adressen, brukernavn eller andre opplysninger fører politiet til barnet og familien.

ALARM: Hver mappe på Thale Parkers skrivebord er et tips fra den amerikanske organisasjonen NCMEC, som varsler politiet om seksualisert materiale.

– Det virker som om YouTube og TikTok har gode overvåkningsteknikker. Veldig mye fanges opp før publisering, når barnet laster opp videoen, sier Parker.

Men Kripos tror rapporten viser en liten del av det store bildet.

– Vi tenker at det er store mørketall. Veldig mye skjer på plattformer som ikke rapporterer seksualisert materiale, sier politioverbetjent Hanne Andreassen.

Forebygging er hennes spesialfelt. Hun vil at foreldre skal bli oppmerksomme på hva som skjer og ta grep for å forhindre ubehagelige konsekvenser for barna.

– Kan brukes til utpressing

– Vi vet at nakenvideoer som barn selv har produsert, ender opp på nett og deles mellom personer med seksuell interesse for barn, sier Andreassen.

Parker sier at de fleste barna fremstår med fullt ansikt. De seksualiserte videoene postes gjerne under foreldrenes fulle navn.

– Gitt at videoene finnes ute på nettet, er vi bekymret for at de kan brukes til trusler mot barna eller at de kan bli utsatt for seksuell utpressing.

Parker sier det kan skje flere år etter at videoen først ble lagt ut.

– Da kan barnet bli presset til handlinger det ikke utførte på det første materialet, under trusler om spredning. Det kan bli veldig ubehagelig.

Politibetjent Thale Parker er sjokkert over hva barn deler av seksualisert materiale på internett.

Parker har inntrykk av at barna ikke tenker at de gjør noe galt – og at foreldrene ikke er bevisst på hva som kan skje. I noen tilfeller synes foreldrene i videoen.

– De passerer i bakgrunnen, eller kommer inn på slutten og slår av kamera. De tenker nok ikke over at videoen faktisk er lagret. Og så havner den på nett.

Kripos-spesialisten sier at de minste formentlig har brukt mobil eller iPad som er logget på foreldrenes bruker.

– Mange tenker nok ikke over at når de alltid er pålogget Google-kontoen, er de også logget inn på YouTube. Da er det to klikk, så er videoen ute.

– Vil ha flere følgere

Hun sier mange eldre barn har egen brukerkonto, iblant med seksualiserte navn. Noen av videoene har seksuelt innhold i tittel eller beskrivelse.

Når politiet følger opp de rapporterte nakenvideoene, blir foreldrene ofte veldig sjokkert over hva sønn eller datter klarte å gjøre.

– Noen av barna oppgir konkrete grunner til at de var nakne foran kamera, som at de ville eksponere seg eller ha flere følgere på TikTok.

Hanne Andreassen sier det er helt naturlig at også små barn bruker nettet til å utforske sin egen seksualitet.

– Det å snakke med barna om seksualitet og internett, er kjempeviktig, for å realitetsorientere dem om hvordan det egentlig er, sier Andreassen.

Kriposkollegene Hanne Andreassen og Thale Parker oppfordrer foreldre til å gi barna en trygg hverdag på nett.

– Må få hjelp til å forstå

Kripos-spesialistene anbefaler Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettside, som gir råd om hvordan snakke med barn om seksualitet.

– Det er vanskelig, men det er så viktig. Barna må få hjelp til å forstå.

Andreassen mener at barn under åtte år ikke bør ha tilgang til en enhet hvor de er innlogget på apper og kan publisere innhold, uten at foreldrene er til stede.

– Små barn forstår ikke konsekvensene av sine handlinger. Så kan det bli mer frislipp etter hvert som de blir større, men innenfor trygge rammer.

Andreassen oppfordrer foreldre til å gjøre seg kjent med appene.

– Alle har innstillinger der foreldre kan begrense hva barnet får se, hva barnet selv kan gjøre og hvilke muligheter de gir for kontakt med andre.

Info Kripos råd om forebygging Tenk over hvilke apper du har på dine egne enheter. Ikke la barna bruke disse uten tilsyn. Søk informasjon om plattformene du lar barna bruke og test dem ut selv. Gjør plattformene barnevennlige: Aktiver foreldreinnstillinger og begrenset innhold-modus

Ikke gi applikasjonene tilgang til mikrofon og kamera, med mindre du ønsker at barnet skal kunne publisere innhold

Bruk barneversjoner av appene der det finnes, som YouTube Kids

Vurder om barna trenger å være pålogget med brukerkonto For flere råd og mer informasjon, se foreldrehverdag.no og politiet.no/tryggnettbruk Kilde: Kripos Vis mer

Nettsteder som er uegnet

Hun understreker at der er foreldrenes ansvar å tilpasse appene til barna, slik at for eksempel kan se på YouTube-videoer, men ikke dele innhold selv.

– Da trenger ikke applikasjonen tilgang til kamera og mikrofon, sier Andreassen.

Kripos-kollegene håper ikke at uttalelsene deres fører til at foreldre løper hjem og stanser barns tilgang til plattformene de konkret nevner.

– YouTube og TikTok har til en viss grad tiltak som gjør at seksualisert materiale stanses. Barn kan ferdes tryggere der enn på andre plattformer og nettsteder.

– Hvilke tenker dere på?

– Omegle og chatrulett-plattformene der barn uten innlogging kan gå inn og snakke til fremmede, er uegnet for barn. Men vi vet at barn oppsøker dem.

Info Barn og sosiale medier De mest bruke sosiale mediene blant 9–18-åringer i 2022 er: YouTube 91 prosent

Snapchat 78 prosent

TikTok 73 prosent Fra barna er 13 år, bruker tilnærmet alle sosiale medier. Nesten alle har egne brukere på Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger og YouTube. Halvparten av niåringene bruker ett eller flere sosiale medier, 40 prosent av er på TikTok. YouTube er tjenesten der det er mest vanlig å få bruker tidlig. Kilde: Medietilsynet 2022 Vis mer

Utbredt deling av nakenbilder

– Hva med barn over 13 år, som ikke omfattes av denne rapporten?

– Vi vet at de deler masse nakenvideoer av seg selv, men mer i direkte meldinger på plattformer som Snapchat, sier Parker.

I barn og mediene-undersøkelsen 2020 fra Medietilsynet oppga 12 prosent av barn mellom 13 og 18 år at de hadde delt nakenbilder av seg selv deg siste året.

13 prosent av dem hadde fått betalt for å gjøre det.

– En bekymringsfull andel barn som selger egenprodusert seksualisert materiale. En del eldre ungdommer ser det som en måte å tjene penger på.