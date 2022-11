Drapet på Birgitte Tengs: Vil så tvil om DNA-bevis

HAUGESUND TINGHUS (VG) Tirsdag skal forsvaret forsøke å slå hull i politiets sak.

Det var en lavmælt og rolig Johny Vassbakk (52) som møtte i tingretten mandag.

Han er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995, og satt stille da påtalemyndigheten i går la frem sin sak.

Info Dette må du vite om Tengs-saken Dette er Tengs-saken: 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. To år senere ble Tengs' da 19 år gamle fetter dømt for drapet på sin kusine, men han ble senere frikjent. Siden har saken vært uoppklart.

Nekter : I fjor, 26 år etter drapet, ble Johny Vassbakk (52) pågrepet og siktet for drapet på Birgitte. Han nekter for at han hadde noe med det å gjøre. Han er nå tiltalt for drapet og må møte i retten.

Rettssaken varer til rett over jul, og der skal blant annet Vassbakk selv forklare seg, flere vitner som var sentrale i saken på 90-tallet og flere sakkyndige. Vis mer

Aktorene Thale Thomseth og Nina Grande gikk målrettet gjennom rapporter fra åstedet, dokumenter som er opparbeidet de siste 27 årene - og DNA-analyser.

– Etter påtalemyndighetens syn er det tiltaltes DNA som er funnet på strømpebuksen til Birgitte, sa Thomseth.

Vassbakk fastholder at han aldri har hatt kontakt med Tengs, og under rettssakens første dag erklærte han seg «ikke skyldig».

Tirsdag er det forsvarets tur til å fremlegge sitt syn på saken.

Foreldrene til Birgitte Tengs er tirsdag tilbake i rettssalen for å følge med på forsvarets redegjørelse.

Moren, Karin Tengs, ankommer retten med tårer i øynene tirsdag morgen.

– I dag skal vi gå gjennom vårt syn på saken, og peke på de usikkerhetsmomentene vi mener foreligger, og de unøyaktigheter vi mener påtalemyndigheten la frem i sin innledning, sier Vassbakks forsvarer Stian Kristensen til VG før rettssaken begynner tirsdag.

Store deler av påtalemyndighetens innledningsforedrag mandag handlet om DNA-sporet de mener tilhører Vassbakk, som ble funnet i en flekk av Birgittes blod på strømpebuksen hennes.

Dette er hovedbeviset de mener knytter Vassbakk til drapshandlingen.

DNA-beviset blir også viktig for forsvaret, sier Kristensen til VG.

– DNA er sentralt, det er det.

– Hvordan vil dere så tvil om DNAet?

– Det vil dere se i innledningsforedraget, jeg vil ikke ta det på trappen utenfor tinghuset, sier Kristensen.

Bevisbyrden

Det er politiet og påtalemyndigheten som har bevisbyrden i straffesaker. Det vil si at de har ansvaret for å legge frem nok bevis for sin sak foran dommerne.

Deres jobb er å fremlegge nok bevis til at det utover enhver tvil om at den som er tiltalt, er den som er skyldig.

De har en plikt til å etterforske det som både er til gunst og ugunst for den som er mistenkt i en sak.

Forsvaret må på sin side kun så nok tvil til å gjøre dommerne usikre på om det som er kommet fram i retten er det riktige.

Forsvaret har tidligere trukket frem flere elementer som de mener sår tvil om DNA-bevisets holdbarhet:

Fare for forurensning på åstedet

Muligheten for oversmitte

Og hvordan kan politiet bevise at DNA-funnet er direkte knyttet til drapshandlingen?

Johny Vassbakk har helt siden hans første avhør som vitne i 1995 fastholdt at han aldri har hatt noen form for kontakt med Birgitte Tengs.

Under første dagen i rettssaken satt han helt stille med blikket rettet et annet sted en skjermen der påtalemyndigheten viste frem det de mener beviser at han er drapsmannen.

– Hvordan opplevde din klient første dag i retten?

– Han synes det var vondt og vanskelig å sitte og høre på, samtidig synes han det var OK å komme i gang, sier forsvarer Kristensen.

MISTET DATTEREN: Foreldrene til Birgitte Tengs, Karin og Torger Tengs, ble frarøvet sitt eneste barn natt til 6. mai 1995.

På den andre siden av salen, satt Birgittes foreldre, Karin og Torger Tengs.

Foreldrene forlot rettssalen i første pause, etter innledningsforedraget der Vassbakk erklærte seg ikke skyldig.